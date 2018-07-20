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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Августа, 18:47 |
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Компания "АКИРА": Техника должна работать!
Эта программа разработана специально для обновления уже имеющегося парка техники либо срочного высвобождения денежных средств.
Понимая потребности современного рынка, компания «Акира» имеет возможность максимально точно определить текущее состояние машин, оценить их стоимость в условиях сегодняшнего рынка и предложить оптимальное решение. Данная программа имеет ряд преимуществ, так как у клиентов отпадает необходимость в самостоятельном поиске покупателя на технику, юридического сопровождения сделки, предпродажной подготовке, независимой оценке состояния машины, транспортировке и других сопутствующих мероприятий. Специалисты компании готовы оказать полное содействие в этих вопросах.
За 11 лет компания «Акира» зарекомендовала себя как серьезный и надежный партнер. И она постоянно развивается. Сейчас компания «Акира» готова предложить своим клиентам полный комплекс услуг по всем вопросам, связанным с техникой: продажа со склада и поставка спецтехники под заказ, обеспечение запасными частями и индустриальными жидкостями для тяжелой техники, проведение сервисных, ремонтных мероприятий, аренда спецтехники.
Специалисты уверены, что Техника должна работать!
Все интересующие вопросы вы можете задать по телефонам: 8 (423) 251-19-79, 8 (423) 251-18-55, а также ознакомиться с программой на сайте www.akira1.ru.
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