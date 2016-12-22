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26 Октября 2015, 16:14 | Проект ДК

ТОП крупнейших компаний Дальнего Востока расширился до 150

Микрофоны Первого Восточного экономического форума во Владивостоке, казалось, "излучали" серотонин. Оптимизма были полны не только спикеры, но и большинство российских участников. А они представляли собой крупнейший бизнес Дальнего Востока. В данном комментарии к Рейтингу крупнейших компаний мы попробуем найти основания для этого настроя в реальной экономике региона.

Как известно, в четвертом квартале 2014 года дальневосточная экономика вместе со всей страной вошла в пике, из которого, судя по результатам опубликованного недавно статотчета по первому полугодию текущего года, еще не вышла. И где же президенты корпораций и топ-менеджеры регионального бизнеса увидели тренды для оптимизма? Рейтинг крупнейших компаний Дальнего Востока дает возможность посмотреть на экономическую карту региона с точки зрения корпоративного бизнеса.

ТОП расширился до 150 компаний

Напомним, ТОП-100 крупнейших компаний по итогам 2013 года закончился на планке отсечения объема валовой выручки в 3,6 млрд рублей. По итогам 2014 года планка в ТОП-100 поднялась до 4,3 млрд рублей. Однако состав участников по отраслевому срезу получился весьма однообразным. Аккумуляция капитала в частном бизнесе сегодня происходит медленно: в поисках оптимальной модели выгоднее дробить, а не объединять предприятия. Чтобы отразить развивающийся экономический профиль региона, мы расширили ТОП по выручке до 150 компаний, поставив планку в 3 млрд рублей. За бортом осталось еще около пятисот компаний-миллиардеров самой разной правовой формы - от ГУПов и МУПов до ЗАО и ООО. Кстати, процесс смены правового статуса акционерных обществ и ООО на публичные и непубличные компании идет не спеша. Не ко времени, похоже. В разгар кризиса менять корпоративную модель рискованно и накладно.

Расширяя ТОП, мы надеемся дать базу экспертам самим проанализировать, какая ниша рынка завтра станет быстроразвивающейся. Из такой таблицы наглядно видно стремление губернаторов субъектов Федерации обзавестись якорными инвесторами и крупными проектами, которые, в отличие от мелких предпринимателей, быстро наполняют бюджет. И сколько бы ни убеждали местных чиновников в необходимости стимулировать малый бизнес, весомость того или иного губернатора определяет наличие в его регионе крупных компаний.

Так, в наш ТОП не попало ни одно предприятие Еврейской автономной области. Единственная крупная компания в ЕАО - ОАО «Теплоозерский цементный завод», с выручкой 1,8 млрд рублей, - не дотянула до ТОПа. А долгожданный проект группы «Петропавловск» - Кимкано-Сутарский ГОК, пуск которого готовился еще в 2014 году, - застопорился, в том числе и из-за отсутствия коридора на экспорт. В итоге и средний бизнес в области уперся в потолок.

А вот усиление присутствия в рейтинге чукотских компаний, и не только золотопромышленников, иллюстрирует, что Чукотский автономный округ всерьез занялся инвестиционными проектами и даже обзавелся ТОРом на беринговоморском берегу.

Впрочем, заглянуть чуть глубже в экономику восточных территорий России, во второй эшелон бизнеса, где подрастают новые лидеры, как раз и позволило расширение ТОПа до 150 компаний. Корпоративные перемены в регионах Дальнего Востока с приходом государственных инвестиций в инфраструктуру для экономики происходят, но не так быстро, как планировалось в федеральном центре.

$-коэффициент вносит коррективы

Дальневосточный регион закончил 2014 год с индексом промышленного производства в 105,2%. На фоне общероссийского 101,7% совсем неплохо. Правда, и падали восточные предприятия к концу 2014-го куда стремительнее. С этим трендом и начали 2015-й. Да и трудно было ожидать иного от ресурсодобывающей и ориентированной на экспорт-импорт дальневосточной экономики. Тем более не все ладно и в нашем разноликом азиатско-тихоокеанском мегацарстве, запросы которого на нефть, уголь, металлы, древесину вдруг уменьшились. Но тут доллар стал своеобразной дальневосточной надбавкой к конечным показателям. Вернее, коэффициентом, который дал арифметический плюс и в доходах, и в себестоимости. Но об эффективности бизнеса - во втором рейтинге. Пока объясним рост выручки.

Международная валюта, начав январь-2014 с 32,66 рубля, встретила новый 2015 год на планке 56,26 рубля за $1. Прирост в 72%. В итоге валовая выручка большинства крупнейших компаний Дальнего Востока по году дала ощутимый прирост почти по всем отраслям, связанным с экспортом природных ресурсов. Правда, не с таким трендом, как доллар.

В нашем ТОПе крупнейших компаний Дальнего Востока всерьез запахло нефтью и газом. Даже при отсутствии в нем основных игроков сахалинских шельфов - «Сахалин Энерджи» и ExxonMobil, которые, пользуясь законом об СРП и международным правом, не желают хвастать перед россиянами своими финансовыми успехами. И наши государственные монополии - «Роснефть» и «Газпром», - похоже, такая закрытость устраивает. Судя по финансовым остаткам для Сахалинской области, у международных операторов СП с приростом и прибылью все в порядке.

Но и без сахалинских нефти и сжиженного газа доля нефтегазовой отрасли в дальневосточной экономике все весомее. Каждая шестая компания из ТОП-150 связана с нефтью. А совокупно в нашем рейтинге они обеспечили прирост выручки в 28%. Правда, из 25 компаний лишь шесть представляют добычу и переработку, остальные - сбыт и транспортировку. Десяток компаний из этого списка только на бункеровке делают себе годовую выручку от 4,8 млрд и выше. Они-то и исказили реальные итоги по отрасли. Не случайно президент России в ходе подготовки дефицитного бюджета на 2016 год предложил «раскулачить» долларовый довесок в доходах нефтяников.

Впрочем, в такой волатильности перекосы могут быть и внутри одной корпорации. Крупнейшие «дочки» «Транснефти» в регионе - «Транснефть - Дальний Восток» (в 2014 г. «Дальнефтепровод» сменил имя) и «Транснефть - порт Козьмино» - оказались не сбалансированы: у первой - рост в 25% и прибыль, у второй - падение объема в 12,6% и убытки.

Золотишники прибавили выручки

Долларовая добавка к выручке скорректировала ущерб от спада спроса на российское сырье и цен на мировых рынках. Так, добыча драгметаллов дала прирост выручки почти в 24%. А на деле - спад производства, к счастью временный и больше связанный с отработкой месторождений. Показателен пример примы нашего дальневосточного бизнеса.

АК «АЛРОСА» за 2014 год добыла 36,21 млн карат, что на 0,7 млн карат, или на 2%, меньше по сравнению с аналогичным показателем 2013 года. Между тем выручка приросла сразу на 15,16%. Растут и натуральные объемы. Корпорация мирового уровня из якутского города Мирный нашла способ извлекать из скудеющих месторождений больше каратов, проведя модернизацию своих обогатительных фабрик, и уже в декабре увеличила добычу. Забегая вперед, порадуемся за локомотив якутской экономики: за первую половину нынешнего года алмазов добыли уже на 13% больше.

Похожая ситуация и у золотопромышленников. Кстати, в этой самой зарегулированной отрасли почти целиком - частная и акционерная собственность и наиболее велика доля иностранного капитала. Российское государство контролирует месторождения, собственники рискуют своими деньгами и напрямую зависят от цен на бирже. Потому взлеты и спады здесь системные. Все глубже и дальше приходится разрабатывать пласты, скудеет содержание месторождений. Вот и в 2014-м длительный спад цен на золото на мировых рынках в октябре сменил тренд и дал возможность прирасти доходами при меньших объемах золота, серебра и платины. И сегодня, чтобы избежать «пустот» в добыче, компании всерьез занялись геологоразведкой.

Как уже сказано, рост курса доллара, как монета, имеет две стороны. Добывающие отрасли работают на импортном оборудовании, потому финансовые результаты у ресурсодобывающих компаний не столь блестящи, как прирост выручки. Плюс закрытие мировых рынков для долгосрочных дешевых кредитов российским стратегическим отраслям, и не только из-за санкций развитых стран, а ввиду их дороговизны, обернулось срывом программ модернизации и развития, замораживанием новых проектов, даже на предпусковом этапе.

Напрямую это коснулось угольной и горнодобывающей промышленности. Падение темпов прироста выручки и отрицательный результат по итогам года демонстрируют все угольные компании рейтинга. Внутренний рынок не может перекрыть падение спроса в АТР, да и газозамещение все-таки начинается в региональной коммунальной энергетике.

Правда, так и не стабилизировалась ситуация с ЖКХ на Дальнем Востоке, где пожарными госдотациями снижают цену киловатта, чтобы поддержать ростки развития в регионе, а топливный баланс с учетом себестоимости в регионах - оптимальная схема источников энергопотребления на десятилетия - так и не выработан. На Камчатке мечтают о ветряках и собираются увеличивать добычу газа, на Чукотке проектируют разработку крупнейшего месторождения угля и везут в регион дизтопливо... В итоге каждый регион обзавелся моно-ГУПом, чтобы дотировать теплоэнерго большей части территории и наращивать убытки в ЖКХ.

«Шелковый путь» для роста

Одними из индикаторов состояния экономики в любом регионе для экспертов давно уже стали строительство и торговля. Именно первая отрасль в кризис дает ростки оживления и заказы для смежных производств. Увы, единственный на Дальнем Востоке генподрядчик - ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» - тонет в коррупционных делах и только в 2014 году потерял 28% объемов. Напрямую шагнули к банкротству былые лидеры стройиндустрии «Дальневосточная мостроительная компания» и «Тихоокеанская мостостроительная компания», потеряв три четверти оборотов.

А вот торговый капитал на Дальнем Востоке, который с 90-х развивался с упором на собственные силы, всегда был главным мотором и инвестором многих инфраструктурных проектов в регионе. Судя по итогам прошлого года, торговые компании пережили падение оборотов с меньшими потерями, чем ожидалось.

В рейтинге ТОП-150 заметно поправила свои позиции оптовая компания «Невада-Восток». В 2014 году компания окончательно освоилась в Республике Саха, открыв там два региональных центра, и покрыла все 9 субъектов региона, обслуживая 15 000 торговых точек. Именно эта компания зарегистрировалась в качестве якорного инвестора в транспортно-логистической ТОР «Надеждинская». Диверсификацией занялась и приморская компания общероссийского значения - «ДНС». Вначале возвела компьютеросборочный завод в окрестностях г. Артема, а затем и склад логистического узла для сотоварищей по бизнесу. Так вот, торговые компании, несмотря на политику «импортозащемления», удержали позиции в ТОПе, все так же избегая консолидированной отчетности своих малых предприятий.

Что касается еще двух базовых инфраструктурных отраслей - связи и транспорта, - то тут прирост невелик. К трем сотовым игрокам России на Дальнем Востоке присоединился четвертый федеральный оператор - «Теле-2». Компании связи, вместе со смежниками - растущим цифровым бизнесом, готовы начать новый виток развития с появлением устойчивой группы космических спутников.

Аналогичная ситуация и с транспортными игроками. Только они зависят от дорог, рельсов и причалов. PRISCO c остатками флота, как и FESCO в ведении группы «Сумма», бросила якорь в чужих юрисдикциях. Другие региональные пароходства со старым флотом обслуживают внутренний каботаж. Лишь пять дальневосточных портов перешагнули рейтинговую планку. Остальные ждут иностранных инвесторов или кредитов: чуть ли не у каждого замах возвести новые терминалы.

Вообще, в транспортно-логистическом бизнесе сплошь проекты для роста. Тем временем сегодня, даже в кризисный спад, на подступах к действующим причалам пробки. Выручка растет, а вот грузооборот, судя по итогам Дальневосточной железной дороги, топчется на месте. Пока реально может отчитаться о модернизации и расширении только «Восточный порт». Остальные ждут Свободного порта Владивосток, режим которого обещают распространить до Камчатки и Певека.

Впрочем, именно здесь, в транспортных коридорах, заложены дрожжи для быстрого роста не только дальневосточных транспортников и логистиков. Дороги, мосты и причалы для экспорта станут основными точками роста в региональной экономике. Тем более местные и сибирские компании готовы увеличить грузовую базу, и не только на Китай.

...«Мы понимаем масштаб задач, которые нам предстоит решить. И я не сомневаюсь в успехе», - завершил свою речь на I Восточном экономическом форуме Владимир Путин. И, похоже, бизнесмены искренне разделили его уверенность, даже еще не нащупав на дне глубокой кризисной ямы твердой опоры для толчка.

Елена БАРКОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год. 

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