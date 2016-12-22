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21 Июня 2016, 18:17 | Проект ДК

Проект "Приморский маршрут": Приморский край: есть чем впечатлиться

Завершившаяся во Владивостоке Тихоокеанская международная туристская выставка PITE (два последних года она проходит в рамках Тихоокеанского туристского форума) вновь сделала акцент на развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.

Эксперты из числа представителей органов власти субъектов ДФО, отраслевых ассоциаций и турбизнеса обсудили перспективы превращения Приморья в туристский хаб Дальнего Востока, развитие круизного туризма, межрегионального проекта «Восточное кольцо России», организацию детского и молодежного туризма в крае и регионе.


 

 

Приморье примеряет роль туристского хаба

По мнению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который лично участвовал в ряде заседаний форума, Владивосток вполне может стать началом целого ряда межрегиональных маршрутов. Край готовится стать крупнейшим азиатским туристским хабом России, который будет принимать и перераспределять въездной турпоток по другим российским регионам, прежде всего дальневосточным. Этому как нельзя лучше способствует закон о свободном порте Владивосток: упрощенный визовый режим открывает восточные «ворота» России для иностранных туристов. И сегодня перед краем стоит задача развивать и совершенствовать индустрию путешествий. Владивосток уже притягивает гостей из АТР в качестве ближайшего города европейской культуры. Приморская сцена Мариинского театра, грядущее открытие филиалов «Эрмитажа» и «Третьяковки» делают приморскую столицу еще более привлекательной. По мнению главы региона, туристическая отрасль должна продолжить свое динамичное развитие и стать одной из главных точек роста экономики Приморского края.

Заместитель руководителя Ростуризма Роман СКОРЫЙ акцентировал внимание на том, что въездной и внутренний туризм являются сегодня приоритетными для России, и приграничным регионам уделяется особое внимание.

«Для того чтобы туристическая отрасль развивалась стабильно и динамично, требуется формировать региональный бюджет с учетом строительства инфраструктуры, понимая, что вложенные сегодня деньги завтра дадут аккумулятивный эффект. В качестве примера можно привести вложения администрации края в инфраструктуру интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье». На мой взгляд, это очень верное решение. Не исключаю, что его инициаторы даже сами до конца не видят вершину айсберга. После успешного запуска первой очереди - казино и отеля - к проекту подключились другие инвесторы, и дальше эта система будет развиваться сама, привлекая все большее число компаний. Наглядный и очень успешный пример государственно-частного партнерства», - уверен зам. главы федерального ведомства.


 

 

 

Разворот к дальневосточным туристам

Наиболее многочисленный поток туристов из числа соседей по региону идет в Приморье из Хабаровского края и Амурской области, вот уже много лет они приезжают в край за морем и солнцем. Время от времени к ним присоединяются и жители других территорий ДФО и российских регионов. Надо сказать, что инфраструктура пляжного отдыха за последние годы значительно улучшилась. Если раньше гости края были рады любым, часто спартанским условиям, то сегодня имеют возможность выбора: число комфортабельнейших баз отдыха и туристских комплексов растет на глазах. Другое дело, что помимо собственно пляжей и укромных бухт туристов все чаще интересуют и другие направления отдыха. Они все больше времени уделяют приморской столице, стремясь побывать в знаковых ресторанах Владивостока, отдохнуть в местных клубах, посетить филиал Мариинки, заглянуть, хотя бы из чистого любопытства, в игорную зону, ознакомиться с удивительными экспозициями Приморского краевого музея им. Арсеньева, прогуляться по набережной ДВФУ, осмотрев уникальный для региона университетский кампус, запечатлеть себя на фоне роскошных красавцев-мостов, понаблюдать за захватывающими состязаниями по дрифту, картингу или мотокроссу на «Приморском кольце», а в перерывах между соревнованиями самому попробовать свои силы за рулем гоночного автомобиля…

Увеличению внутреннего потока туристов на территории ДФО и в частности в Приморский край способствуют и межрегиональные туристические программы, которые все активнее разрабатывает и предлагает сегодня турбизнес региона. Для туристского рынка Дальнего Востока они не в новинку. Подобные маршруты существовали и в советское время, и в перестроечные годы, когда, казалось бы, было совсем не до туризма.

«В 1990-х регион объединял великолепный кольцевой круиз «По морям и землям Дальнего Востока», охватывавший Приморье, Сахалин, Курилы, Камчатку, с глубиной продаж на 3-5 лет вперед, - вспоминает руководитель НП «Окно в Евразию» Ирина КУШНАРЕВА. - Было бы здорово возродить его сегодня с отправной точкой из Владивостока. Уверена, этот маршрут был бы очень востребован и у российских, и у иностранных туристов, которым закон об СПВ обещает упрощенный визовый режим. Поскольку ни на одной территории ДФО нет в собственности подходящего для этой цели достойного круизного судна, можно было бы арендовать его совместными усилиями, при поддержке региональных властей. Но надо что-то решать с тарифами на авиаперелеты как по региону, так и в центральную часть России, иначе внутреннему туристу такой круиз будет не по карману».

Исполнительный директор Приморского регионального союза туриндустрии Ольга ГУРЕВИЧ согласна с коллегой: «Для того чтобы увеличить внутренний поток, нужен не просто туристический, а пакетный тариф, который будет включать и перелет, и гостиницу, позволив сформировать более или менее доступные цены. Кроме того, региону катастрофически не хватает перевозных емкостей, наблюдается постоянный дефицит московских рейсов, нет ни одного прямого рейса в Санкт-Петербург - в результате мы можем разрабатывать какие угодно маршруты и программы, но все будет впустую, если жителям Центральной России будет не на чем к нам лететь».

С мнением представителей турбизнеса солидарен и губернатор Владимир Миклушевский: «Учитывая серьезные расстояния между территориями Дальнего Востока, необходимо дотировать авиаперевозки по региону. Правительство уже оказывает нам помощь, субсидируя перелеты между субъектами региона и Центральной России. В Приморье также существует такая практика. В позапрошлом году мы приобрели два авиаборта, которые сегодня обслуживают 11 внутрикраевых маршрутов (а также перелет Кавалерово - Хабаровск), на их субсидирование мы ежегодно тратим 200 млн рублей, туроператоры разрабатывают под них интересные маршруты, которые, благодаря очень доступной стоимости авиабилета, уже пользуются спросом. Нам, дальневосточным территориям, надо шире действовать в этом ключе».

Напомним, что II Тихоокеанский туристский форум, как и туристская выставка PITE-2016, состоялся в рамках реализации краевой подпрограммы «Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках». В этом году организаторами форума стали администрация Приморского края, Торгово-промышленная палата Приморья, Туристско-информационный центр и ВГУЭС, при поддержке Ростуризма и Министерства культуры РФ. 

Татьяна СУШЕНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2016 год. 

 

 

Теги: pite  приморский маршрут 


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