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17 Октября 2017, 14:57 | Проект ДК

Акцент на береговую зону

Амбициозные задачи развития ДВ не решить без формирования крупных центров развития

Руководство РФ рассматривает территорию востока Азиатской России как пространство стратегического развития, осознавая при этом наличие большого числа проблем. Сделаны немалые шаги к тому, чтобы облегчить процесс освоения региона, особенно в последние годы. Создано министерство, выработана стратегия, приняты законы - о свободном порте Владивосток и территориях опережающего развития. Но люди продолжают уезжать. Что не так и достаточно ли мер поддержки, выделяемой государством, чтобы, наконец, вытащить регион?

Об этом корреспондент «Дальневосточного капитала» беседует с директором Тихоокеанского института географии ДВО РАН Виктором ЕРМОШИНЫМ (В.Е.) и ведущим научным сотрудником института Владимиром КАРАКИНЫМ ( В.К.).

- Уважаемые Виктор Васильевич и Владимир Павлович, ваш институт занимается тематикой развития региона. И у вас есть особое мнение на этот счет. Давайте об этом поговорим.

В.Е.: Наше «особое мнение»: на ДВ России экономика во многом формируется географией. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН всю свою историю занимался проблемами освоения Дальнего Востока. В последние несколько лет по заданию Российского географического общества мы работали над темой, связанной с освоением береговой зоны Тихоокеанской России. С нашей точки зрения существует разрыв между потребностями страны, которые осознаны и объявлены (восточный вектор развития), и теми реальными возможностями, которые у нее есть. В этих реалиях учет географических оценок пригодности территории для освоения эффективен при определении компромисса между возможностями и потребностями.

- Но за последние годы государство сделало так много для Дальнего Востока, между тем вы считаете, что этого недостаточно?

В. Е.: . Да, сделано много, в первую очередь в развитии институциональных условий бизнеса. При этом для развития региона со сложными природно-хозяйственными обосбенностями недостаточно используется географический инструментарий, который отвечает на многие вопросы. В первую очередь: где наиболее выгодные «географические точки» для проектов развития. Изменчивость природно-хозяйственных условий в ДВ регионе наиболее контрастная и вариативная в пределах РФ и позволяет найти территории с естественными конкурентными преимуществами, а также, что очень важно, минимизировать освоение территорий с опасными природными явлениями (ОПЯ). Это работает на всех масштабных уровнях, для большинства которых нами проведено районирование по благоприятности условий хозяйственного освоения.

Во-вторых, какая форма территориальной организации наиболее эффективна для развития региона в сложившихся политико-экономических условиях: поляризованная, равномерно-сетевая, «коридоры развития» и др.

 
Владимир КАРАКИН: «Дальний Восток не вытянуть до тех пор, пока мы не сформируем крупный центр развития».
 

В. К.: Территория востока Азиатской России из Москвы рассматривается как единое проблемное пространство. В реальности различия между частями данного географического пространства значительны: и по природным условиям, и по экономическому, демографическому, ресурсному потенциалам. Следовательно, и подходы к их развитию должны быть различными. Например: на Камчатке, Сахалине, Курилах - максимальный в регионе уровень ОПЯ, отсюда следует минимизация размещения в береговой зоне крупных промышленных и инфраструктурных объектов, при возможности вынос их на материковое япономорское побережье - пример Де-Кастри.

В бассейне Амура все освоение увязывается с гидроэнергетикой, экстремальными паводками, трансграничностью бассейна.

В. Е.: При разделении Дальневосточного региона на субрегионы всеми исследователями в качестве самостоятельного выделяется береговая зона.

Развитие отдельных объектов береговой зоны (портовая инфраструктура, ТОРы в береговой зоне и др.) рассматривается в ряде ФЦП и региональных стратегиях. Но в этих документах отсутствует целеполагание, в части территориальной организации береговой зоны как субрегиона (поляризованное или равномерное, приоритетные «коридоры развития», ранжирование частей береговой зоны по благоприятности и приоритетности хозяйственного освоения/развития). Нет концепции развития береговой зоны, включая развитие транспортных коридоров и портов.

Чтобы сделать развитие береговой зоны Дальнего Востока экономически выгодным, не архидорогим для государства, мы предлагаем разделить территорию по природным условиям хозяйственного освоения и в лучших местах концентрировать точки развития, поддерживаемые государством.

По оценкам Тихоокеанского института географии, большая часть береговой зоны Дальнего Востока по природным условиям хозяйственного освоения - это субарктика, которая начинается севернее Татарского пролива. На этом фоне приоритетным для развития является япономорское побережье от залива Посьета на юге Приморского края до Де-Кастри в Хабаровском крае, а в его пределах, залив Петра Великого. «Остров» относительно благоприятных условий, расположенный на севере Дальнего Востока - это Камчатка, район Елизово - Петропавловск-Камчатский.

- Хорошо, тогда поясните, что должны собой представлять приоритетные территории развития? И могут ли ТОРы стать их основой?

В. К.: ТОРы - важный инструмент, но если мы создадим даже десятки ТОРов, Дальний Восток не вытянуть до тех пор, пока мы не сформируем крупный центр развития, в котором будет сконцентрирована «критическая масса» для саморазвития с последующим влиянием на регион в целом. Будет сформирована внешняя привлекательность для молодежи, где будет другая, отличная от нынешней ментальность, среда. То есть нужен крупный центр развития (3-5 млн чел.), адекватный Северо-Западному или Южному регионам страны. И наиболее пригодное по географическим условиям местоположение данного центра развития - побережье залива Петра Великого.

- Как я понимаю, те госинвестиции, что сейчас «размазаны» по территории Дальнего Востока, целесообразно вложить в один центр развития? Т.е. нужно создать один большой город?

В. К.: Не город, а новый центр развития. В первую очередь, его надо признать как концепцию. Концентрация средств и усилий на территориях с лучшими географическими условиями - вот что нам нужно! При этом лучше ориентироваться не на создании крупной городской агломерации - Большого Владивостока, например, а на создание конурбации, от Краскино до Находки, пояса средних и небольших городов, насаженных на скоростную магистраль. Этот «пояс», взаимодействуя с существующими центрами (Владивосток, Находка и т.д.), создаст искомый центр - «пояс развития».

- А как же остальные территории?

В. К.: Государство должно преследовать свои геостратегические интересы, определяя и поддерживая территориальные приоритеты развития. При этом остальным территориям - развиваться в рамках своих возможностей, и никто не отменяет общие для региона преференции. Если бизнес видит что-то интересное, он придет. Пример - австралийская компания, которая в период мирового экономического кризиса, падения цен на уголь нашла возможность прийти на Чукотку, вложить деньги в разработку коксующегося угля на побережье Берингова моря.

- На что может опираться экономика будущего центра развития?

В. Е.: Один из важнейших на Дальнем Востоке природных ресурсов - это экономгеографическое положение, возможность выхода к побережью. Тема эта обсуждается с 90-х годов. Ресурсная составляющая экономики ДВ и Сибири сохраняется, поэтому актуальность проблемы вывоза ресурсов на восток только будет возрастать.

Наиболее эффективный для государства путь формирования центра развития - концентрировать развитие на побережье залива Петра Великого, от Краскино до Находки.

Если геополитические и какие-либо другие неизвестные нам высокие мотивы будут против иностранных инвестиций в развитие залива Петра Великого, то можно продвигать район Ольга - залив Владимира. После залива Петра Великого это лучшее место для строительства порта. Перед войной до Ольги была запланирована железная дорога, ее построили до Чугуевки.

Пример упущенной возможности инвестиций в создание центра развития - мы не использовали ситуацию конца 80-х годов прошлого века, когда Китай «закрывал» Гонконг. Бизнес искал место, где можно создать новый Гонконг, и в качестве вариантов прощупывалась возможность свободного города в районе Тумангана.

Сегодня государство заложило дополнительную проблему под создание будущих центров экономического развития. Это «дальневосточные гектары», выделенные на территориях, удобных для масштабного развития. Данные территории надо было выделить и зарезервировать еще вчера.

В. К.: У государства есть проблемы на Дальнем Востоке, и оно готово их решать, используя различные механизмы. Сегодня оно запустило в основном институциональные механизмы, мы же предлагаем дополнительно использовать географический механизм, определяя в лучших местах точки развития и господдержки, на базе которых создать новую среду обитания. Пространство залива Петра Великого - это лучшее из того, что у нас есть на Дальнем Востоке для создания центра такого развития. 

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год. 

Теги: ДВО РАН 


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