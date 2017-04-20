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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Банки сняли отраслевые барьеры малому бизнесу на Дальнем Востоке
По итогам 2016 года малый бизнес Дальнего Востока направил в дело на 2,5% кредитных средств больше, чем в 2015 году. При этом банки в общей сложности выдали 182,798 млрд рублей кредитов малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Подобные цифры - показатель определенной стабильности, которая наблюдается в экономике ДФО.
Несмотря на то что Приморье опережает в кредитовании малого бизнеса кратно все субъекты Федерации на Дальнем Востоке - здесь за прошлый год оформлены кредиты на сумму 76,8 млрд рублей, - в крае зафиксировано снижение темпов кредитования примерно на 9%. В небольшом минусе также Сахалинская и Магаданская области, тогда как небольшой рост продемонстрировали Хабаровский и Камчатский края, а также Якутия. Максимальный рост наблюдался в Амурской области - 28% - и Чукотском АО - 17%, что во многом объясняется эффектом низкой базы (по данным www.cbr.ru).
Особую активность в кредитовании бизнеса демонстрируют региональные банки Приморья, которые уже в первом квартале 2017 года выдали малому бизнесу края 7,5 млрд рублей, в сотни раз превысив показатели банков с пропиской в иных субъектах ДФО. Кредитование в валюте для индивидуальных предпринимателей стало практически эксклюзивным способом получения финансирования от банков, им пользуются лишь бизнесмены Приморского края.
По словам начальника управления кредитования малого бизнеса Примсоцбанка Алексея ПАСТУХОВА, в 2016 году ограничение роста кредитования в основном коснулось микросегмента бизнеса, в отношении которого банки вели себя консервативно и не увлекались беззалоговым кредитованием.
По мнению заместителя директора кредитного департамента банка «Приморье» Дениса ВЕСЕЛОВА, основным ограничивающим фактором развития кредитования является снижение экономической активности, т. е. уменьшение покупательной способности, сокращение объемов бизнеса, это, в свою очередь, нередко приводит к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) или их вытеснению с рынка крупными компаниями, включая госкорпорации. Вместе с тем следует отметить участие органов государственной власти в поддержке и развитии МСБ в стране, что, несомненно, способствует поддержанию этого сегмента на достойном уровне.
Импульс к развитию
В рамках соглашения, подписанного Дальневосточным Сбербанком и Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на начало марта этого года - за 5 месяцев работы этого пилотного проекта - были профинансированы 200 проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 2,6 млрд рублей. В Сбербанке полагают, что помощь бизнесу - это не просто предоставление кредита под льготный процент, а формирование некой философии ведения своего дела, отбор лидеров мнений внутри бизнес-сообщества и предоставление им шанса развивать свое дело.
Бизнес-модель наших дальневосточных предпринимателей нуждается в разумном управлении логистическими и энергетическими затратами, которые по понятным причинам различны для Владивостока и для Чукотки. 93% от малого бизнеса Дальнего Востока составляет микробизнес - малые структуры хозяйствования. Они очень чутко реагируют на спрос, именно поэтому банки активно поддерживают торговлю, хранение, перевозку, логистические структуры, сферу обслуживания, рыбодобычу, инфраструктурные проекты.
«Программы с господдержкой - наша ключевая компетенция. Банк «Открытие» - филиал Региобанк, например, непосредственно участвовал в разработке продукта «МСП-Регион», который был запущен в 2016 году. В рамках работы с АО «МСП Банк» банк оформил 62 кредитных договора по субъектам МСП на общую сумму 1,384 млрд рублей. По «Программе 6,5», реализуемой совместно с Корпорацией МСП, филиал открыл общий лимит финансирования в сумме 500 млн рублей. Недавно «Открытие» подписало соглашение об участии в субсидировании кредитов сельхозпроизводителям с Министерством сельского хозяйства России. В настоящее время мы заключаем договор с Фондом развития Дальнего Востока и Забайкальского региона по программе «Доступный кредит для МСП», который открывает дополнительные возможности льготного финансирования бизнесу, зарегистрированному в ДФО», - рассказывает заместитель управляющего филиала - директор по корпоративному бизнесу Банка «Открытие» Юрий ШЕЙКО.
Руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН говорит, что в рамках программы Корпорации МСП банк выдал дальневосточным предприятиям льготных кредитов на сумму 1,4 млрд рублей (4,5% от общего кредитного портфеля банка ВТБ по данной программе). В Приморском крае профинансированы четыре заемщика на 1 млрд рублей. ВТБ начал работать с аграриями по программе льготного кредитования предприятий АПК, реализуемой Минсельхозом.
«Мы рассчитываем, что с возможностью предоставлять льготное кредитование по ставке до 5% годовых рост в наиболее динамично развивающемся сегменте национальной экономики продолжится. В первой четверти года в банк ВТБ поступило 33 заявки от предприятий агропромышленного комплекса Дальнего Востока на общую сумму 7,9 млрд рублей. Все данные заявки одобрены кредитным комитетом банка и направлены в Минсельхоз России. В настоящее время получено одобрение от министерства по 4 заявкам на сумму порядка 400 млн рублей. Работа с Минсельхозом России по одобрению и выдаче льготных кредитов продолжается», - поясняет собеседник «ДК».
Заместитель директора Приморского филиала Россельхозбанка Наталья ХОХЛОВА говорит, что банк одним из первых подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5%. С момента его запуска Приморский филиал банка к 31 марта 2017 года в рамках льготного механизма кредитования предоставил приморским аграриям более 50 млн рублей.
Примсоцбанк в 2016 году предоставил малому и среднему бизнесу порядка 2,5 млрд рублей средств по программам МСП Банка, в итоге рост портфеля по программе МСБ в Примсоцбанке за 2016 год достиг 14%. Кстати, именно этот показатель позволил рейтинговому агентству «Эксперт РА» включить Примсоцбанк в ренкинг ТОП-20 банков России по объему кредитования малого и среднего бизнеса.
Региональный директор Дальневосточного филиала Росбанка Елена КУЦЕНКО отмечает, что одним из успешных примеров работы кредитной организации в рамках государственных программ поддержки является выделение льготного финансирования ООО «Амурагроцентр» в размере 200 млн рублей по совместной с Минсельхозом программе льготного кредитования предприятий АПК. Финансирование будет предоставлено на закупку партий сои.
Инвестиционный ориентир
Динамичное снижение ставок по кредитам в течение 2016 года стало толчком к развитию и активному возобновлению инвестиционного кредитования в ДФО, федеральные и региональные банки заявляют о готовности предоставлять инвестиционные кредиты вплоть до 10 лет, используя в ряде случаев траншевые перечисления средств. Перспективными для инвестиций называют рыбную и строительную отрасли.
По наблюдениям специалистов Росбанка, род деятельности предпринимателей, чаще всего обращающихся за инвестиционными кредитами, связан с логистикой (приобретение транспорта), производством (приобретение недвижимости и оборудования), торговлей (приобретение недвижимости, в том числе офисных и складских помещений). Для новых компаний - резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития Росбанк предоставляет инвестиционные кредиты по льготным ставкам на длительные сроки.
Руководитель Дальневосточного филиала банка «Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ полагает, что, в связи с определенной тенденцией стабилизации экономики, инвестиционные кредиты будут набирать все большую популярность, так как они позволят компаниям аккумулировать чистую прибыль и затем пускать ее на дальнейшее развитие бизнеса. «В нашем банке существует целый ряд продуктов такой направленности с востребованными у клиентов длинными сроками, вплоть до 120 месяцев», - говорит банкир.
По словам Дениса Веселова, банк «Приморье» с интересом подходит к рассмотрению инвестиционных кредитов, т. к. они, с одной стороны, направлены на развитие бизнеса клиентов, и являются одними из менее рискованных кредитов - с другой стороны.
Банковские гарантии также стали определенным трендом банковских продуктов для малых и средних предприятий, что объясняется высоким спросом на финансирование исполнения государственных контрактов и их обеспечение. Эту тенденцию фиксируют в ВТБ24, Банке «Открытие» и Примсоцбанке, который по итогам 2016 года вошел в 20-ку банков страны по количеству выданных гарантий.
Управляющий операционным офисом ВТБ24 в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ рассказывает об активном спросе кредитования на исполнение государственных заказов. Так, банк предоставил средства клиенту, который технологически разработал и произвел фельдшерско-акушерские пункты в Приморье в рамках государственной программы. А общий объем кредитов, выданных предприятиям с участием поручительства Гарантийного фонда Приморского края в 2016 году, - 350 млн рублей.
«В 2016 году 113 кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей были выданы при поддержке Гарантийного фонда Приморского края, из них почти половина - инвестиционные. С большим уважением отношусь к приморскому малому бизнесу, который даже сейчас, в непростой экономической ситуации, ищет новые пути развития для своего дела», - делится своими впечатлениями от партнерства исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
Без отраслевого ограничения
Банки фактически сняли отраслевые барьеры для кредитования малого и среднего сегмента предпринимателей Дальнего Востока. При этом наибольший процент проходных заявок поступает от оптовой и розничной торговли, такова специфика ДФО.
Некоторые направления бизнеса по-прежнему оценивают как более рисковые, и это отношение не связано с текущим состоянием экономики и политики. Традиционно осторожно банки относятся к лесному хозяйству, определенную настороженность вызывают отрасли, связанные с металлопрокатом.
Вместе с тем на рынке назревает и другая тенденция. По данным «Индекса Опоры RSBI» - исследование самочувствия малого и среднего бизнеса, которое проводят Промсвязьбанк и «Опора России», - в 60% случаев банки принимают положительное решение по заявкам на получение кредитов. Однако лишь около 10% компаний сегмента МСБ заявляют о потребности в заемном финансировании. При этом предпринимателей сложно назвать закредитованными. О том, что у них уже есть кредит, заявляют лишь 15% опрошенных.
Кроме того, стоимость кредитов сохраняется на докризисном уровне, снижение риск-правил банков коснулось в основном качественных клиентов. Создание оптимальной структуры кредита для таких заемщиков - гарантия возврата финансовых средств.
Так, у Банка «Открытие» наработан опыт по взаимодействию с клиентом с учетом знаний об отраслях, что позволяет предложить эффективную структуру сделки, в том числе для малого и среднего предпринимательства. «Мы видим, когда, в каком объеме и с какой периодичностью бизнесу нужны деньги, учитываем сезонность, чтобы погашение кредита происходило наиболее равномерно и без дополнительной нагрузки. В банке выделен ряд отраслевых департаментов, которые имеют глубокую компетенцию для конкретного направления бизнеса, например электроэнергетического, транспортного (включая специализацию на воздушном флоте, дорогах, мостах и т. д.), активно работает департамент госпрограмм. Если говорить об инвестиционных проектах, например кредитование строительства, то подключаем инжиниринговую компанию, которая проводит анализ сметной документации», - разъясняет Юрий Шейко.
Залогу быть
Банки ведут себя консервативно и дают понять, что одномоментного «перещелкивания» на беззалоговые кредиты и скоринговые системы не произойдет. По-прежнему наиболее распространенным видом залога является автотранспорт, но в объемных показателях преобладают объекты недвижимости, а также поручительства гарантийных фондов регионов.
По словам Александра Вялкова, при беззалоговом кредитовании, которое предоставляется на сумму до 3 млн рублей, наличие залога не требуется. Для больших сумм банк смягчил риск-правила и возобновил работу, например, с обеспечением в виде товарно-материальных ценностей (до 50% в структуре залога по оборотным сделкам), работает также с бланко-частью, размер которой может составлять до 25% от суммы кредита.
«В 2017 году наша задача - сделать мощный разворот в сторону малого и среднего бизнеса. Банк перенасыщен ликвидностью и намерен инвестировать этот ресурс в реальный сектор экономики. Есть интересный подход и в обеспечении кредитных сделок: рассматриваем самые различные комбинации залога, включая суда и пр.», - утверждает начальник департамента по развитию бизнеса Примтеркомбанка Анна СААТОВА.
Но бизнес на Дальнем Востоке сегодня строят подчас молодые люди 27-35 лет, и без серьезной поддержки им не обойтись. Как посчитали в Примсоцбанке, средняя сумма, получаемая «молодыми» компаниями в сегменте малого бизнеса на пополнение оборотных средств, составляет порядка 3 млн рублей, на инвестиционные цели - 6 млн рублей.
При рассмотрении заявки на кредит к возрасту компании также подходят дифференцированно, анализируя историю ее возникновения, включая реорганизационные процессы и создание бизнеса с нуля. В данном контексте важны направления возможного кредита и показатели, которых удалось добиться с начала деятельности бизнес-структуры (6 месяцев работы являются в Примсоцбанке минимально возможными для получения кредита).
Хотя, по мнению Дениса Веселова, начинающим предпринимателям, представителям малого бизнеса, срок работы которых не превышает 6 месяцев, в текущей рыночной ситуации лучше всего рассчитывать на собственные источники накопления, нежели на привлеченные ресурсы. Это позволит собственнику нового бизнеса избежать дополнительных потерь и нежелательных последствий в случае возникновения каких-либо форс-мажорных обстоятельств - ведь придется возвращать не только основной долг по кредиту, но также и проценты по нему.
Как рассказывает Александр Вялков, ВТБ24 работает с начинающими бизнесменами по финансированию на сумму до 5 млн рублей. При этом срок работы предприятия должен превышать 12 месяцев. А чаще всего начинающие предприниматели запрашивают сумму в пределах 10 млн рублей и большую ее часть планируют направить на накладные расходы на аренду и электроэнергию. Расчеты проектов предполагают выход на точку окупаемости в среднем за 8-10 месяцев. По оценкам аналитиков банка ВТБ24, погрешность в расчете сроков окупаемости даже при самом оптимистичном сценарии составляет не менее 25%.
Возврат к инвестиционному кредитованию, активность в использовании программ с господдержкой и повышение внимания к начинающим предпринимателям позволяют ожидать улучшения условий кредитования малого и среднего бизнеса в России и на Дальнем Востоке в частности. По оценкам экспертов Промсвязьбанка, снижению ставок по кредитам будет способствовать удешевление стоимости клиентского фондирования банков, что будет происходить на фоне восстановительного роста в экономике. Потенциал снижения ставок как по депозитам, так и по кредитам обусловлен существенным замедлением инфляции, которое еще не полностью отразилось на ставках. Средневзвешенная ставка по кредитам до 1 года для МСБ за период с декабря 2015 г. по ноябрь 2016 г. снизилась с 16,6% до 15,2% (-1,4 п.п.). В 2017 году банки продолжат снижать ставки по депозитам, что будет транслироваться в снижение ставок для конечных заемщиков.
Яна МАЛЬЦЕВА.
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