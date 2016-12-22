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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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По "Улице Дальнего Востока" с любопытством и восторгом
Участники выставки акцентировали внимание посетителей на характерных чертах своих регионов. Так, Республика Саха (Якутия) демонстрировала коллекции традиционных предметов быта и костюмов в огромном чуме. Павильон Чукотского автономного округа украшали огромные фигуры моржа и кита. Амурская область в рамках выставки «От острога до космодрома» удивляла посетителей сочетанием космических технологий с традиционными костюмами нанайцев. Каждый дальневосточный регион вложил свою душу в экспозицию, показал самобытную культуру, обычаи и искусство, характерные для территории, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Гости форума могли познакомиться с представителями малых коренных народов Дальнего Востока и окунуться в их быт. Специально для посетителей выставки были организованы мастерские по изготовлению национальных костюмов, мастер-класс по промывке золотоносных песков ручным способом. Всех желающих могли также научить разводить костер и лепить на гончарном круге.
На площадке выставки действовали «Кухни Дальнего Востока». На набережной развернулись шатры, где проходили мастер-классы и шоу-дегустации, представляющие традиционные и самые вкусные блюда Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Саха-Якутии и других регионов. Основой большинства блюд были традиционные для дальневосточной кухни морепродукты.
По словам главы Минвостокразвития Александра ГАЛУШКИ, при организации мероприятий ставилась конкретная задача - продемонстрировать гостям ВЭФ колорит Дальнего Востока: «Второй раз мы проводим экономический форум - большое важное мероприятие, идея которого связана с нашей любовью к Дальнему Востоку. Культура Дальнего Востока красива, богата, многообразна и неповторима. Мы хотим, чтобы, побывав на «Улице Дальнего Востока», гости увезли частичку этой любви с собой», - пояснил Галушка.
Наталья Комиссарова. Фото автора.
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