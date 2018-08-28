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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:12 |
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На Дальнем Востоке прошел первый Дальневосточный съезд предпринимателей
Стоит отметить, что мероприятие получилось масштабным и статусным - на него собрались представители предпринимательских объединений со всего Дальневосточного региона и региональных властей. В круглых столах и дискуссиях съезда приняли участие уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис ТИТОВ, руководитель Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор ЕРМАКОВ, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат ГАЗИЗОВ. Поэтому вопросы не повисли в воздухе - многие из них нашли решение прямо в ходе мероприятия.
Несмотря на то, что спектр вопросов, которые обсуждались на съезде, был весьма разнообразен - от частных проблем мелких предпринимателей до системных вопросов развития бизнеса в регионе - основные болевые точки все-таки были определены.
Кризис коммуникации
Начался съезд с самого, пожалуй, главного вопроса - отсутствия консолидации дальневосточных предпринимателей между собой. Как отметил Евгений ШУЛЕПОВ, председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей, организаций предпринимателей на Дальнем Востоке много. Это отраслевые, общественные организации как на уровне региона, так субъектов и муниципальных образований. Есть на Дальнем Востоке представительства общероссийских организаций - «ОПОРЫ РОССИИ», РСПП, «Деловой России», ТПП. Однако уровень коммуникации между этими организациями достаточно низкий.
«Консолидация бизнес-сообщества для решения проблем, которые имеют ключевое значение, - это на сегодняшний день основная задача, - считает председатель Хабаровского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей МАЗУНИН. - Только объединившись и громко заявив о себе, мы можем решить такую злободневную для всех проблему, как компенсация северных надбавок и коэффициентов предпринимателям».
Эта тема действительно оказалась более чем актуальной. К ее обсуждению присоединились представители других регионов.
«Мы много раз поднимали вопрос дополнительных обязательств, которые несут на своих плечах предприниматели северных регионов Дальнего Востока, - говорит председатель правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предпринимателей Камчатки» Рашид ШАМОЯН. - Речь идет о северных надбавках и коэффициентах. Например, на Камчатке к зарплате 20 тысяч рублей предприниматель должен выплатить еще 32 тысячи дополнительно, компенсируя тем самым предусмотренные государством выплаты. Кроме этого, предприниматели должны оплачивать 52-дневный отпуск своих сотрудников и проезд к месту отдыха. В связи с этим бизнес несет колоссальные издержки, которые никто не компенсирует, и оказывается в неравных условиях с предпринимателями из других регионов - предприниматели Нижнего Новгорода, например, не несут же таких обязательств. Этот вопрос назрел уже давно, на своих съездах мы его постоянно поднимаем, но на региональном уровне он решения не имеет. Поэтому нам надо объединяться и выходить с этим вопросом на федеральный уровень».
К мнению камчатского коллеги присоединился и индивидуальный предприниматель Олег ЗИМИН из г. Тынды. «На Дальнем Востоке и так очень много объективных проблем - большие расстояния, неразвитая инфраструктура, плохие дороги. Но к ним добавляют еще и дополнительные, - говорит он. - Более 2/3 Дальнего Востока относится к районам крайнего севера. И для жителей этих районов государством предусмотрены дополнительные льготы и выплаты. Таким образом государство стимулирует людей жить и работать на Дальнем Востоке. Вот только непонятно, почему это решается за счет предпринимателей? Если государство предусмотрело такие выплаты, пусть оно их и выплачивает либо, возложив эту обязанность на предпринимателя, даст ему дополнительные льготы. Например, налоговые. А так получается, что предприниматель вынужден все свои издержки вкладывать в стоимость товаров и услуг. Вот мы и получаем самые дорогие товары и услуги».
Борис Титов, выслушав столь актуальную для дальневосточников проблему, обещал поддержать предпринимателей региона в решении этого вопроса, предположив два варианта решения проблемы: компенсацию северных надбавок из федерального бюджета или уменьшение налогового бремени для «северных» предпринимателей.
Диалог состоялся
А вот столь актуальная еще совсем недавно проблема диалога с властью для бизнеса региона сегодня практически решена.
«Если коммуникация бизнеса между собой сегодня еще в кризисе, то диалог между бизнесом и властью есть, - считает председатель общественного совета предпринимателей Приморья Юлия ПАК. - В Приморье с 2008 года работает совет по развитию малого и среднего предпринимательства. И вся инициатива по разработке различных законопроектов исходит от бизнеса. Бизнес предлагал, какие формы поддержки нужны, как должна развиваться экономика, и власть к нам прислушивается. Сегодня мы пошли дальше - в Приморье создан общественный экспертный совет, который является очень мощным инструментом для проявления инициативы. Это реальная площадка, на которой сотрудничают между собой представители разных предпринимательских объединений. Сейчас, например, совет обсуждает проблему предоставления земельных участков. Уже подготовлены предложения губернатору по этому вопросу, поэтому диалог идет в конструктивном русле».
Это подтверждает и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. «Работа с бизнесом сегодня идет очень плотная, - говорит он. - Для меня, как для губернатора, важно дать простор предпринимательской инициативе. Потому что, сняв административные барьеры, поддержав предпринимателей теми инструментами, которые у нас сегодня имеются, мы можем получить колоссальный результат в экономике. Для этого во Владивостоке открыто представительство Агентства стратегических инициатив, создана Корпорация развития, определены площадки под индустриальные парки, Законодательное Собрание Приморского края рассматривает законопроект о налоговых льготах для начинающих предпринимателей в определенных отраслях и т. д.».
Конструктивный диалог власти и бизнеса налажен и в других регионах Дальнего Востока.
«Стратегия развития Якутии прописана до 2025 года, и развитию малого и среднего предпринимательства в ней отведена особая роль, - говорит министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Екатерина КОРМИЛИЦЫНА. - У нас есть схемы развития инфраструктуры, производительных сил, и понимание, в каком направлении двигаться бизнесу, у нас сегодня есть. Строится эта работа во взаимодействии бизнеса и власти. В прямом диалоге с главой республики бизнес решает вопросы, которые у него есть».
Но если с региональной властью контакт у бизнеса налажен, то с муниципалитетами, по словам предпринимателей, работать сегодня еще очень сложно, притом что 90% административных услуг малый и средний бизнес получает именно от органов местного самоуправления. Причину такой ситуации Азат Газизов видит в отсутствии экономической заинтересованности муниципалитетов - 70% налогов от малого бизнеса уходят в региональный и федеральный бюджеты. Те налоги, которые остаются на территориях, муниципалитет вынужден постоянно увеличивать, чтобы обеспечить поддержание социальной инфраструктуры.
Выход из ситуации представитель «ОПОРЫ РОССИИ» видит в смещении фокуса в социальную сферу. «В каждом муниципальном районе существует потребность в небольших предприятиях, - говорит эксперт. - Это могут быть парикмахерские, теплицы, мини-мельницы и т. д. Власти предлагают жителям района список бизнесов, которые будут действительно востребованы на конкретных территориях. Источником инвестиций могут стать схемы внутреннего франчайзинга и грантовая поддержка начинающих предпринимателей».
Перспектива - в законе
Если говорить о перспективах, то особые надежды и предприниматели, и властные структуры региона связывают с принятием Закона о развитии Дальнего Востока и Байкальского региона.
«Дальнейшие усилия нужно консолидировать вокруг основного документа - Государственной программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона, - говорит Екатерина Кормилицына. - Эта программа требует большой совместной работы власти и бизнеса для привлечения инвестиций, но главное - под нее должна быть создана нормативно-правовая база в виде Закона о развитии Дальнего Востока. Проекты закона уже есть, и развитию малого и среднего бизнеса посвящена отдельная глава».
Эту мысль поддерживает и Александр КУПРЯКОВ, первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края, отмечая, что именно этот закон станет правовой основой для дальнейшего развития Дальнего Востока.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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