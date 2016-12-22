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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Декабря, 03:56 |
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Александр ПИРОЖЕНКО: Развитие малого и среднего бизнеса - хороший индикатор для оценки комфортности предпринимательской среды
- Александр, перед началом внедрения стандарта, который должен в конечном итоге улучшить инвестиционный климат в регионе, АСИ наверняка оценивает ситуацию на текущий момент. Какова она сегодня, на ваш взгляд, в регионе?
- Основная цель АСИ - улучшение инвестиционного климата для привлечения внешних и, главное, внутренних инвестиций. Но малые и средние предприятия работают, прибыль получают, вот только инвестировать ее в развитие собственного бизнеса в регионе не спешат. И если они не инвестируют, значит есть проблемы на территории. Крупный бизнес, принимая решения об инвестициях, на самом деле, мало внимания обращает на инвестиционный климат. У крупных корпораций, таких как «Роснефть» или «Газпром», есть свои задачи, свои программы, и они инвестируют исходя из совсем других параметров. А вот малый и средний бизнес - это очень хороший индикатор для оценки комфортности предпринимательской среды.
- Каким образом инвестиционный стандарт позволяет решить системные вопросы?
- Наша главная задача - создать условия для того, чтобы предприниматели свои проблемы и претензии переводили в конструктивное русло. Тогда власти смогут их решать. И мы заранее задаем параметры, по которым этот диалог может осуществляться. Это системные вопросы, они касаются условий работы всех компаний на территории конкретного региона, и многие из них могут решить региональные администрации. Кроме этого, в рамках «Школы стандарта АСИ» мы демонстрируем лучшие практики, показываем, как те или иные вопросы решены в тех регионах, где бизнесу комфортнее и, следовательно, инвестиций больше.
- Как формируется экспертная группа? Это предложения регионов?
- Мы считаем, что предприниматели, входящие в экспертную группу, должны быть достаточно независимы. Поэтому мы не включаем представителей компаний с государственным участием. В основном - это представители малого и среднего бизнеса.
Мы выслушиваем предложения властей, но основу группы составляют предложения от деловых кругов: ассоциаций, представителей «Деловой России», «Опоры России», ТПП, сами выезжаем в регионы и активно общаемся с предпринимателями. Мы не хотим, чтобы у предпринимателей сложилось впечатление, что это какой-то закрытый клуб, поэтому на любом этапе работы можем включать в группу новых членов.
- По вашему опыту работы с регионами - проблемы у предпринимателей везде одинаковые или есть региональные различия?
- Очень много общего, хотя различия, конечно, есть. Например, предприниматели в любом регионе говорят о проблемах с энерготарифами, но степень остроты этого вопроса везде разная. На Дальнем Востоке, например, в некоторых регионах тариф больше 5 рублей, и с точки зрения издержек это очень грустная картинка. К чисто дальневосточным проблемам относятся также удаленность региона, высокие транспортные затраты, низкая населенность региона. Но простых решений этих вопросов нет, поэтому проблемы нужно обсуждать детально. Предпринимателям нужно, с одной стороны, набраться терпения, с другой стороны, изменить модальность диалога. Нужно переходить от претензий к власти и посыла «дайте нам то, что мы хотим, и, как вы это будете делать, нас не интересует» все-таки к формату диалога и предложений. Ведь у власти есть тоже целый ряд ограничений, по которым она не может сделать тот или иной шаг. Власти же, в свою очередь, нужно быть более открытой для бизнеса.
- Дальний Восток не вошел в число пилотных проектов по внедрению стандарта. Тем не менее работа в этом направлении идет. На каком она этапе?
- К реализации стандарта уже приступили в Приморье, Хабаровске, Республике Саха и Камчатке. Надо сказать, что власти этих регионов достаточно открыты. Приморский край сейчас продвинулся чуть дальше других. Здесь группа провела уже первое заседание, одобрила карту и решение по одному из 15 пунктов стандарта. В трех других - Хабаровск, Камчатка, Якутия - заседания запланированы. До сих пор не разработала дорожную карту Амурская область. Кстати, не было чиновников от этого региона и на нашей «Школе стандарта АСИ», а предприниматели области задавали больше всего вопросов. Это значит, что диалог власти и бизнеса пока идет не на должном уровне. Но мы надеемся, что власти тех дальневосточных регионов, которые не включились в процесс, сделают для себя выводы.
Работа над стандартом - это хорошая основа для совместного поиска решений. И власть, и бизнес должны выйти на один уровень разговора для того, чтобы разговор состоялся. А если чиновник в своем мундире будет говорить о том, что у нас все хорошо и мы все решения принимаем правильные, а бизнес будет их просто критиковать, то разговора не получится. И самое главное - не будут приняты те решения, которые ждет бизнес и которые нужны власти. Ведь инвестиционный климат нужен всем. Власти нужно, чтобы были налоги для решения социальных проблем и развития инфраструктуры, бизнесу - чтобы с минимальными издержками работать в регионе и зарабатывать больше денег. Но для того, чтобы получить тот климат, который устраивает всех и приносит плоды, нужно поработать.
- Первый этап совместной работы - это дорожная карта. А что дальше?
- Пунктов, по которым еще предстоит работа, достаточно много. Например, стандартом предусмотрено создание инвестиционного совета, где каждый инвестор может задать любой вопрос (почему стопорится вопрос по выделению земли или не выдаются какие-то разрешения, не подводится инфраструктура). Это позволит вести публичный диалог по системным вопросам и вопросам реализации конкретных инвестиционных проектов.
Второй очень важный вопрос - участие предпринимателей в определении тарифов на электроэнергию. Ведь сейчас, принимая решения на уровне региона, потребителей, которые платят за развитие сетевой компании, не спрашивают. Регулятор принимает решения, находясь в диалоге с монополистом. В стандарте есть пункт о том, что потребители имеют право высказать свое мнение по поводу тех затрат, которые включаются в состав тарифа. Предприниматели должны объединиться в общественный совет при региональной комиссии и в обязательном порядке, рассматривая инвестиционные программы монополий, давать свои рекомендации регулятору. Он может учитывать их или нет, но, если он постоянно не учитывает то, что говорят предприниматели, это уже вопрос политический.
Еще один пункт - создание единого окна для работы с инвестором. Это сложный вопрос, требующий серьезного погружения, много есть юридических и организационных моментов, но тем не менее это тот механизм, который работает в передовых регионах и позволяет достичь успеха.
Кроме этого, власти и естественные монополии должны предоставлять планы развития инфраструктуры - предприниматель должен понимать, где будут проведены дороги, куда будет развиваться строительство сетей, чтобы он мог выбрать себе удобный участок для развития своего бизнеса.
Это только несколько примеров из дорожной карты, по которым власть и бизнес должны конструктивно работать.
- Итогом всех этих мероприятий должно стать улучшение инвестиционного климата. А чем он измеряется и как его объективно оценить?
- Инвестиционный климат поддается измерениям, но, как и любое измерение, не является точным. Например, Всемирный банк, сравнивая разные страны друг с другом по условиям ведения бизнеса, выбрал 10 параметров. Конечно, эти параметры не исчерпывающие, но они содержат наиболее распространенные вопросы, по которым реально предприниматель оценивает, где лучше вести бизнес. Например, какая ставка для подключения к сетям, сколько бумажек и справок нужно предоставлять для получения разрешения на строительство, на прохождение таможни, сколько времени это занимает. Это все очень важно для предпринимателя, но минус такого инструментального подхода в том, что в нем нет эмоциональной составляющей. Ведь предприниматель, принимая решение об инвестировании, делает это не только исходя из анализа различных объективных факторов, но и на уровне эмоций. И технически может быть все хорошо, а ему что-то не нравится. Поэтому, конечно, нужно спрашивать мнение предпринимателей. И сейчас АСИ принимает активное участие в подготовке методологии ежегодного опроса предпринимателей, который будет проходить в каждом регионе. По результатам этих опросов, кстати, будет оцениваться в том числе и эффективность работы губернаторов.
- Но согласитесь, что сложно сравнивать инвестиционный климат, например, Центральной России и Дальнего Востока. Здесь, на восточной окраине, он по определению будет менее благоприятным по ряду объективных причин.
- Дальний Восток нужно сравнивать не с европейской частью страны, а с ближайшими странами. Инвестиционный климат региона должен конкурировать не с Ульяновской областью или Калугой, а с Китаем, Кореей, Японией. Предприниматели ведь голосуют ногами: если им не нравится, они уезжают туда, где комфортнее.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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