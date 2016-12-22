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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Климат для инвестора: Частные инвестиции идут туда, где комфортно
Основной посыл федеральной власти к улучшению инвестиционного климата выразился в создании в 2011 году Агентства стратегических инициатив, конечной задачей которого является улучшение инвестиционного климата на территории России. Сегодня агентство завершает разработку дорожных карт и занимается сопровождением внедрения инвестиционного стандарта в регионах России. В шести пилотных регионах внедрение стандарта уже завершено. На Дальнем Востоке эта работа по большому счету только начинается.
По словам представителей агентства, которые провели в рамках Дальневосточной недели предпринимательства первую в нашем регионе «Школу стандарта АСИ», Дальний Восток - это ключевой для привлечения инвестиций регион страны с огромным и пока мало реализованным экономическим потенциалом. Поэтому представители агентства готовы делиться с региональными администрациями и предпринимателями округа опытом успешного внедрения регионального инвестиционного стандарта.
Подготовительный этап внедрения стандарта на территории Дальнего Востока уже завершен - в регионах Дальнего Востока созданы экспертные группы из числа предпринимателей, которые сегодня дают свою оценку дорожной карте. Параллельно идет формирование проектного офиса в органах исполнительной власти, который будет заниматься непосредственным внедрением стандарта. По оценке представителей АСИ, работа в регионе идет активная. Однако, как признают сегодня представители дальневосточных регионов, окончательно цепочка для внедрения стандарта пока не сформирована.
Представители министерства экономики Хабаровского края, например, говорят о том, что пока не внедрена электронная система взаимодействия, нет ответственного за внедрение стандарта должностного лица в Министерстве регионального развития.
Оксана ГЕРАСИМОВА, заместитель министра экономического развития и предпринимательства Камчатского края, среди сложностей работы называет постоянное изменение правил игры. «В конце прошлого года были сформированы методические рекомендации и для органов исполнительной власти, и для представителей экспертных групп. Сегодня появились новые методические рекомендации, и они существенно отличаются от предыдущих. Мы понимаем, что тот пакет документов, который был направлен в экспертные группы, не соответствует требованиям новых методических рекомендаций».
Руководитель департамента экономики и поддержки предпринимательства Приморского края Николай ДУБИНИН отмечает недостаточную погруженность экспертов в обсуждаемую тему. «Эксперты не всегда глубоко знают ту тему, о которой идет речь на наших совместных заседаниях. Получается, что требования к власти регламентированы и формализованы, а требования к экспертам - нет. Из-за этого диалог не всегда бывает конструктивным. Мы со своей стороны готовы проводить дополнительные встречи с экспертами и погружать их в обсуждаемую тему. Когда обе стороны разговора будут подготовлены одинаково, диалог получится более конструктивным».
Несмотря на то, что шероховатости в работе со стандартом пока есть, эта совместная работа уже дает реальные результаты. Как отмечает Сергей Кузьминицкий, президент Торгово-промышленной палаты Камчатского края, работа над стандартом позволила наладить реальный диалог бизнеса и власти. «Мы начали понимать, что нам нужно в первую очередь, мы учимся взаимодействовать. Нам сегодня дали возможность совершенствовать механизм диалога власти и бизнеса. И это уже достижение».
Но внедрение стандарта - лишь одна из составляющих создания благоприятного инвестиционного климата. На привлечение инвестиций влияет и целый ряд других факторов.
Александр ПИРОЖЕНКО, директор по развитию партнерской сети АСИ, говорит о том, что сегодня в России динамика привлечения иностранных инвестиций не внушает оптимизма. Одна из причин такой ситуации, по его мнению, отсутствие в стране единой структуры, которая бы отвечала за продвижение инвестиционных возможностей России на зарубежных рынках.
По мнению Азата ГАЗИЗОВА, вице-президента «ОПОРЫ РОССИИ», залогом успеха для привлечения крупных инвестиций, в том числе иностранных, является личная заинтересованность главы региона в сотрудничестве. «Почему в Республику Татарстан пошли инвестиции? Любой крупный инвестиционный проект имеет личное покровительство первого лица региона. В той же Калуге губернатор дает личные гарантии инвесторам. Это можно назвать ручным управлением, но это очень важно».
Николай Дубинин говорит о том, что понимание того, как привлекать в регион крупных инвесторов, у власти как раз имеется. Самое главное сегодня - создать механизмы, при которых инвестировать будет малый и средний бизнес. Для этого власти необходимо иметь обратную связь от предпринимателей, чтобы знать основные болевые точки и с ними системно работать.
Эту же мысль поддерживает и директор по развитию ЗАО «Деловая среда» (Сколково) Станислав КИРПИЧЕВ. Он считает, что сегодня регионам нужно в первую очередь сосредоточиться не на иностранных инвестициях, а создать условия для того, чтобы предприниматели, работающие на территории, росли и развивались, вкладывая заработанные средства в собственное развитие.
По мнению Виктора МАРЧЕНКО, председателя совета директоров группы компаний «Зеленые листья», для того, чтобы малый и средний бизнес развивался, нужен рынок.
«Если есть потребление чего-либо, если есть продажи, если в регионе созданы условия для продажи продукции и есть спрос на эту продукцию, инвестиции, по большому счету, придут сами. Нужно говорить не о том, как привлечь сюда деньги, нужно объяснять, во что вкладывать, показывать рынки сбыта на ту продукцию, которая есть, - говорит он. - Инвестиции идут туда, где прибыльно, где прибыль значима и где есть комфортные условия для ведения бизнеса. Мне кажется, что, учитывая эти три параметра, и нужно создавать те механизмы, которые будут способствовать привлечению инвестиций. Инвестор должен видеть, что выгодно производить, продавать и какие конкурентные преимущества есть для этого на территории. Для привлечения инвестиций имеет значение и репутация края, и поддержка, которая оказывается на уровне региона. О комфортности сегодня стали все больше говорить, и администрация действительно принимает конкретные шаги по улучшению комфорта для предпринимательской деятельности. Но глобальный вызов, с которым можем мы все столкнуться, - это уменьшение населения. Отток идет, и остановить его пока не удалось даже саммиту АТЭС. С этим связаны глубинные экономические проблемы. И этот вызов меня, как предпринимателя, представителя среднего бизнеса, очень беспокоит».
О том, что небольшие инвестиции привлекут более крупных инвесторов, говорит и Наталья БЕЗУХ, генеральный директор ООО «Армада», председатель Союза предпринимателей Лесозаводского городского округа. «Целью нашего правительства является создание комфортных городов, где благоприятная среда для жизни, а следовательно, комфортная среда и для работы. И эту комфортную среду создает бизнес, который живет в этом городе, который инвестирует в проекты, создает новые объекты и рабочие места. Что мешает сегодня? Правительство создает инструменты, дает эти инструменты, чтобы мы ими пользовались, росли, субъекты активно работают, но, как только дело доходит до муниципалитетов, все обрывается. Сегодня нет диалога на одной волне между бизнесом и исполнительной властью. Надо понять, что, если не будет межсекторного взаимодействия, диалога между бизнесом, властью и обществом, ничего не получится. У нас у каждого свой потенциал, свои ресурсы, но никто не сможет ничего реализовать, если не будет взаимодействия. И только при таком взаимодействии получится комфортная, благоприятная среда, в которой будет развиваться малый и средний бизнес. На этот фон зайдет крупный бизнес. Для того, чтобы к нам пришел мега-бизнес, надо начинать с маленького».
Кроме этого, Наталья Безух считает, что бизнес сегодня должен активно участвовать в обсуждении различных программ, предлагать что-то, критиковать. Только так можно достичь реальных изменений.
Про создание дееспособного делового сообщества на уровне регионов говорит и Евгений ШУЛЕПОВ, председатель Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей. «Мы можем создать десятки агентств по привлечению инвестиций, но, пока к этому не будет готово деловое сообщество, инвестиционный климат не улучшится. И сегодня стоит признать, что делового сообщества в провинции, на уровне муниципалитетов, в сущности, не существует. Нет в наших рядах консолидации. Вопрос инвестиционного климата - это вопрос организации предпринимательства. Самим предпринимателям нужно работать со своим мировоззрением, со своей культурой».
С тем, что власть и бизнес должны работать сообща, согласен и Александр Пироженко. И процессы привлечения инвестиций и создания качественной инфраструктуры, в том числе и социальной, должны идти параллельно. «Инвестор, заходя в регион, смотрит не только на дороги и энергетические объекты, для него важно кадровое обеспечение своих предприятий, и для этих кадров должны быть созданы хорошие социальные условия - жилье, детские сады и школы, система здравоохранения. И это тоже одна из составляющих инвестиционного климата».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Дальневосточный капитал", N6, июнь
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