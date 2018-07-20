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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 19 Августа, 22:59 |
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100 крупнейших компаний Дальнего Востока: Дрожжами для дальневосточной экономики по-прежнему являются природные ресурсы
Экономический язык 2011 года России изобиловал тремя терминами: «инновации», «инвестиции», «мировой кризис», а для Дальневосточного региона еще одним - «саммит АТЭС». Создавалось впечатление, что влияние стран Азиатско-Тихоокеанского региона распространяется лишь на экономику Дальнего Востока.
Инерция «западников» по-прежнему велика не только в российском обществе, но и финансово-правительственных кругах. Хотя у них под рукой куда больше цифр для сравнения. Например, доля стран АТЭС в мировом валовом продукте - 57% и всего 23% - во внешнеэкономическом обороте России. И этот диссонанс - итог инерции смотреть на Европу и далее через Атлантику, хотя мировые пути все чаще пролегают через Тихий океан.
К счастью для региона (или несчастью? Это уж рассудит история, когда станет ясно, что из этого вышло), Владимир ПУТИН, еще в бытность президентом второго срока, послал на Дальний Восток российские госкорпорации. Пусть даже в пику Евросоюзу, не желающему признавать державность России, но повернули на Восток вовремя, как вскоре выяснили «Роснефть» и «Газпром». За ними вслед власть собрала инвесторов, чтобы построить европейский город в Азии и тем самым не ударить в грязь лицом перед главными партнерами России в ближайший век. В итоге экономика Дальневосточного региона весь 2011 год прожила под «звездой» ожидания саммита АТЭС во Владивостоке, который всем чохом даст путевку в мировой экономический центр АТРа. Так мечталось…
Под звездами АТЭС строим фундамент для роста
Жили и работали, как выясняется, неплохо. Индекс промышленного производства в Дальневосточном федеральном округе за 2011 год вырос на 7,5% к 2010 году, тогда как по России он составил всего 4,7%. Это позволило местным властям заявить: «Мы вышли на темпы соседей». Однако Китай смог обеспечить рост ВВП в 9,2% за один 2011 год, а ДВ регион - 13% за пять лет, начиная с кризисного 2008-го (к 1990 году приросли всего на 3,6%).
Поскольку наш первый рейтинг составлен по главному показателю - темпам роста выручки компаний, то приведем лишь одну абсолютную цифру: ВРП Дальнего Востока по итогам 2011 году составил 2,3 трлн рублей. Это чтобы соотносить доли крупных игроков в регионе, которые и делают сегодня погоду на Востоке России.
Издавна главным индикатором здоровья экономики считается строительство, которое начинает экономический рост и влечет за собой развитие смежных отраслей, начиная с производства цемента и заканчивая увеличением объема потребления электроэнергии новыми объектами и развитием машиностроения. Однако, проанализировав темпы роста лидеров ТОП - 100, понимаешь, что списывать экономический рост ДВ России только на строительный бум подготовки к саммиту необъективно. И даже завершение в 2011 году прокладки трубопроводов (ВСТО-2 и газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток») еще не сказало своего слова. Уверены, что еще скажет.
Дело в том, что помимо строительного блока региона, на возведение инфраструктуры во Владивостоке оказались завязаны компании от Франции до Америки, а главные подряды пришлись все-таки на московских адресатов. Впрочем, на саммитовский Владивосток за 4 года в общей сложности было инвестировано всего 679,3 млрд рублей, треть которых составили бюджетные средства. Остальное - средства корпораций, которые имеют в регионе свои интересы. Их инвестиции в основной капитал и стимулировали рост экономики на Дальнем Востоке. Однако в нашем ТОП - 100, как и в строительной отрасли региона, статистика выглядит весьма противоречивой.
Несомненно, строительная компания №1 на Дальнем Востоке - ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» (6-е место в ТОП - 100). Сегодня она готовится к акционированию и, будем надеяться, сохранит свое место в ТОПе крупнейших компаний региона. Остальные главные игроки на восточных стройплощадках - вне юридической досягаемости, т.е. «вахтовики». В Приморье накануне саммита с трудом насчитали, что 46% строительных объемов в 2011 году выполнено «чужими» компаниями (в 2010 году - 52%).
В целом треть объемов строительства в ДФО в 2011 году пришлась именно на Приморье. За год они выросли на 14,1%. И это рост к росту. Ведь в предыдущий год на стройплощадках будущего «центра международного экономического сотрудничества» осваивали даже больше. Это помогло накачать мускулы нескольким местным строительно-инжиниринговым компаниям, что и нашло отражение в рейтинге ТОП - 100 крупнейших компаний ДВ. Большей частью здесь присутствуют приморские строители и «дочки» Управляющей компании «Востокцемент». Но судьба строительных мощностей, аккумулированных в Приморье, таких как «Тихоокеанская мостостроительная компания», «ДВ строительно-промышленная компания», остается под вопросом. Будут ли востребованы их опыт и созданная строительно-техническая база дальше? Логически - да.
Дальнейшая программа обустройства восточной территории требует развитой базы стройиндустрии, но, судя по ТОП - 100, ставка делается на привозные стройматериалы.
Так, Республика Саха (Якутия) смогла в 2011 году дать прирост строительства в 12,5%. Второй результат по ДФО, но на три порядка меньше требуемого. Якутия в значительной степени софинасировала социальные объекты. Одновременно, готовилась к своему «саммиту» - спортивным играм «Дети Азии», республике пришлось вложиться в инфраструктуру, начиная с аэропорта, автодорог и заканчивая новыми стадионами и 10 школами. Обеспечили строительные объемы российские корпорации, ведущие свои промышленные проекты на Северо-Востоке. Здесь завершено сооружение железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск и первой очереди ветки к Эльге, реализованы и реализуются крупные энергетические проекты, начиная с обустройства ВСТО-2 и заканчивая линиями электропередач.
Однако ТОП - 100 показывает, что в республике налицо дефицит строительных мощностей. Игроки на строительном рынке маломощные - из полтысячи членов СРО «Союз строителей Якутии» можно назвать от силы 18 средних компаний (в форме ООО) с общей численностью 1830 строителей. Возвести школу могут, а вот мост через реку Лена - вряд ли.
Схожая картина и в других регионах ДФО. Исключением могут быть разве что Хабаровский край, где базируется главный генподрядчик ДФО - ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», да Амурская область, которая сохранила крупного генподрядчика промышленных объектов «Буреягэсстрой». Но именно в Якутии станет ясно, по какому пути пойдет строительный комплекс Дальнего Востока - вахтовым методом, наращиванием дочерних филиалов или созданием собственных строительных мощностей? Получив инвесторов в лице Инвестфонда РФ, ОАО «РусГидро», АК «АЛРОСА», уранового холдинга «АРМЗ» и угольного холдинга «Колмар», ОАО «Южно-Якутская корпорация» начинает реализацию мега-проекта «Комплексное развитие Южной Якутии». Даже если удастся привлечь вахтовым методом строителей из центра, остро встает вопрос местной стройиндустрии, судя по годовым показателям представителей местной стройиндустрии.
ОАО ПО «Якутцемент» завершило 2011 год с выручкой 1897 млн рублей и убытками. И логичным стал финал года для «Якутцемента» (республиканская собственность) - 51% акций был продан в управление флагману стройиндустрии Дальнего Востока - УК «Востокцемент» (управляет ОАО «Спасскцемент», «Теплоозерский цементный завод», «Владивостокский бутощебеночный завод» и рядом других предприятий промышленности стройматериалов). Обеспечить бетоном и цементом миллиардные инвестиционные проекты, которые разворачиваются на территории Якутии, по силам только крупным игрокам.
Но рядом, в Амурской области, новый федеральный проект - строительство космодрома «Восточный» и нового города. Одновременно группа компаний «Петропавловск» начала реализацию своего масштабного проекта по созданию металлургического кластера в Амурской и Еврейской областях. «Мечел» развернул стройплощадки на Эльге (уголь). И здесь инвесторы встанут перед вопросом привлечения в регион строительных корпораций из центральной России, как это было на больших объектах саммита АТЭС во Владивостоке. Или же, как случилось на прокладке ВСТО-1 и строительстве трассы «Амур», придется дробить проекты на мелкие подряды, терять средства и в итоге - не с кого будет спросить за качество работ.
К тому же крупные федеральные объекты остро ставят вопрос жилищного строительства в регионе. Ввод жилых домов в ДФО, если и увеличился за год на 15,2%, то на треть за счет индивидуальных застройщиков. Между тем программы массового строительства доступного жилья сегодня имеют все субъекты округа. Увы, основным генподрядчиком остается единственный крупный игрок от государства - ГУСС «Дальспецстрой», мощностей которого уже не хватает на Дальний Восток. Кризис и привлечение на крупные объекты генподрядчиков из центра заметно ослабили частные строительные компании в регионе, которые прежде вели жилищное строительство. Компании «ДВ промышленно-строительная компания», «Далта-Восток-1», «Востокинвестстрой» во Владивостоке, «Сахалин Инжиниринг» в Южно-Сахалинске пока в силах освоить объемы в 1-2 млрд рублей, если не аккумулируют строительные мощности раздробленного частного бизнеса.
Без создания корпоративного строительного бизнеса в регионе трудно ожидать поступательного экономического развития территорий. И процесс укрупнения, слияний и поглощений в этой отрасли еще впереди. Главное - есть заказ, который после проведения саммита АТЭС во Владивостоке из разряда программ переходит в проектную документацию строительно-монтажных работ.
Восток манит ресурсами
Ресурсная составляющая остается главной осью освоения территории. Похоже, фундаменталисты в российском правительстве не изменили своего мнения, что основа любой экономики - энергетика и ресурсы. Будет «пища» для индустрии - будут и силы для развития. У Тихоокеанской России того и другого много. Во всяком случае, северо-восточную оконечность азиатского континента Бог не обделил запасами нефти, газа, угля, благородных металлов… Эти ресурсы и составляют главный интерес российских и международных корпораций в регионе. И все-таки «алмазом» Дальнего Востока (компанией №1 по выручке) остается ОАО АК «АЛРОСА» (г. Мирный).
Саммит АТЭС открыл дорогу новым инвестициям в инфраструктуру региона, но торили тропу российские корпорации, которые еще в «нулевые» обратили свои взоры на восход солнца и застолбили здесь ниши. Теперь они снимают дивиденды с Дальнего Востока. Правда, вкладывать им пришлось и приходится куда больше коллег. Инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке за год выросли на 21,4%, тогда как рост по России в 2,5 раза меньше. При отсутствии инфраструктуры в регионе бизнесу приходится создавать ее самому на весьма призрачных условиях государственно-частного партнерства, больше смахивающего на общественный договор «ты мне - я тебе».
В 2011 году те, кто прежде инвестировал в переработку, увязал свой бизнес-план с государственными целями и корпорациями (сегодня без этого никак нельзя), уже получили опережающий рост. Весомую прибавку в ТОП - 100 обеспечило автосборочное производство ООО «Соллерс-ДВ». И все же к показателям роста обрабатывающих производств на Дальнем Востоке - 14,6% против 6,5% по России - привела долгосрочная стратегия ухода от вывоза необработанного сырья в ресурсных отраслях.
Примером тому может быть ОАО «Полиметалл» - одна из ведущих групп по добыче золота и серебра в России. Из 6 компаний корпорации, осуществляющей свою деятельность в России и Казахстане, 4 действуют на территории ДФО - на Колыме, Чукотке и в Хабаровском крае. «Полиметалл» концентрировал внимание на инвестициях как в новые, так и действующие перерабатывающие предприятия, создав логистическую бизнес-модель, объединяющую все месторождения. Только за два года 2010-2011 капитальные затраты корпорации составили $925 млн.
Так, в 2011 году введена в эксплуатацию новая обогатительная фабрика в Албазино, что позволило начать отгрузки концентрата пока в Китай, а потом - на собственный Амурский ГМК. Его строительство было завершено в декабре того же года, и здесь сразу началась углубленная переработка концентрата. Модернизированы Омсучанская («Дукатский ГОК») и Кубакинская фабрики (Омолон). Генеральный директор ОАО «Полиметалл» Виталий НЕСИС вправе гордиться: «Мы достигли рекордного показателя в производстве золота в 2011 году». А ведь при этом годовая добыча золота практически не изменилась, а содержание металла в имеющихся месторождениях оказалось даже ниже былого. Те же тенденции у «Полиметалла» в производстве серебра и меди - от вывоза руды и концентрата здесь вышли на готовый полуфабрикат.
По такому же пути комплексного освоения вот уже 10 лет идет группа компаний «Петропавловск», которая застолбила место в тройке крупнейших золотодобывающих компаний России. Она начала свою деятельность в 1994 году в Амурской области, сделав флагманом золоторудной отрасли региона «Покровский рудник», который в прошлом году окончательно передал пальму первенства - руднику «Пионер» (11 т золота за 2011 год). А в конце года корпорация ввела здесь в эксплуатацию 4-й рудник группы - «Албын». Свои золотые прибыли ГК «Петропавловск» реинвестирует в развитие новой отрасли на Дальнем Востоке - черной металлургии. Первый Олекминский ГОК по переработке железной руды был сдан два года назад и уже выходит на проектную мощность. Будущий металлургический кластер объединит 4 ГОКа и два металлургических комбината в Амурской и Еврейской автономной областях. Сегодня в нашем рейтинге представлено ОАО «Покровский рудник», которое осваивает новую технологию - на истощающемся месторождении идет строительство автоклавного производства.
Впервые в 2011 году громко заявила о себе группа компаний «Русская Платина». Созданная на базе «Артели старателей «Амур» в Хабаровском крае (в ГК входит также «Черногорская ГРК» в Красноярском крае), она обеспечила прирост добычи платины в 30%. ОАО «Алмазы Анабара» (100% «АЛРОСА») обеспечило рост в 15%. Еще один член нашего ТОП - 100 - ЗАО «Камголд» (Kamgold Holdings Limited, Кипр) увеличило валовую выручку на 19%. Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold Corporation (золото-серебряное месторождение Купол на Чукотке) в 2011 году увеличила выручку на 31% до $3,943 млрд (при этом, если верить пресс-релизу компании, получила $2,1 млн убытка против $759,7 млн прибыли годом ранее). В основе роста выручки золотодобытчиков, несомненно, лежит использование прогрессивных технологий углубленной переработки полного цикла, что дает большую прибавочную стоимость.
На фоне лидеров явно видны утраченные возможности других участников нашего ТОП - 100. Например, ОАО «Алданзолото ГРК» (корпорации «Полюс золота») снизила добычу золота, обеспечив рост выручки за счет цен на рынке. Британская компания Highland Gold Mining, работающая на трех действующих месторождениях, в том числе Многовершинное и Белая Гора в Хабаровском крае, и вовсе уменьшила добычу золота на 8%, объяснив это освоением новых горизонтов.
Для объективности напомним: цена на золотую унцию растет уже 9 лет, и 6 сентября 2011 года на Лондонской бирже был достигнут исторический максимум в $1895 за унцию, в целом за год цена выросла на 29%. При этом золотопромышленники региона не упустили волну спроса на мировом рынке. Своевременно вложенные в инфраструктуру и в переработку инвестиции и позволили нарастить объемы. В итоге Дальний Восток дает сегодня 55% добычи золота, имея лишь 40% общероссийских запасов.
Конъюнктура мирового рынка оказалась на руку владельцам шахт и угольных разрезов. В Китае увеличивается внутренний спрос на уголь и сокращается экспорт. На руку сыграли погодные катаклизмы 2011 года в Австралии и холодная зима в Европе. Например, соотношение цены на уголь и газ уже подстегнуло Великобританию на замещение газовой генерации угольной. Угледобывающие компании региона оказались готовы к возрастанию спроса на энергетическое сырье.
Так, предприятия «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) за 10 лет увеличили добычу угля почти в три раза - до 92,2 млн тонн в 2011 году. СУЭК стала в России угольной компанией № 1 и вошла в число крупнейших в мире. Конечно, ей еще далеко до соседки по АТРу - китайской госкомпании «Шэньхуа групп», которая с годовой добычей в 400 млн тонн занимает 2-е место на планете. Далеко и дальневосточным дочкам СУЭК до ее активов в Восточной Сибири. Доля представленных в нашем рейтинге ОАО «Приморскуголь» и ОАО «Ургалуголь» в раскладе корпорации невелика - всего 9,2% (4,2% по выручке).
Зато быстро набирает обороты дальневосточный форпост металлургической корпорации «Мечел» в Якутии - ОАО ХК «Якутуголь». В 2011 году объем добычи ХК «Якутуголь» составил 8 млн тонн угля, или 30% добычи от материнской корпорации «Мечел-Майнинг», созданной на базе выделения горнодобывающих активов «Мечела». Основным производственным активом холдинга «Якутуголь» в 2011 году являлся угольный разрез «Нерюнгринский». А освоение крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения, которое в августе 2011-го выдало первые тонны каменного угля, изменит расклад и в корпорации «Мечел-Майнинг», и в угледобыче региона в целом.
Сегодня основным сдерживающим фактором для угольного бизнеса Восточной Сибири и Дальнего Востока стали растущие транспортные расходы (до 75% себестоимости) в связи с нехваткой транспортных путей и портовых мощностей. Так, каждый свободный причал в южном Приморье - будь то бывший рыбный пирс или судоремонтная стенка - стал угольным терминалом.
Мили к воротам АТР
Портово-транспортная сеть Дальнего Востока сегодня работает на пределе своих возможностей. Подтверждают это и цифры объемов перевозки грузов в регионе - рост составил 14,8%, а грузооборот вырос на 9,5%.
По данным ОАО «ДВ НИИ морского флота», все действующие порты делают ставку на рост минерально-сырьевой базы - нефти, газа, угля и древесины в первую очередь. В прошлом году на порты Дальнего Востока пришлась перевалка более половины российского угля. В общем же 20 дальневосточных портов сегодня перерабатывают менее четверти грузового оборота России. Причем 75% приходится на четыре порта: ОАО «Восточный порт», «Владивостокский МТП», «Евраз Находкинский МТП» и «Ванинский МТП». Они входят в десятку крупнейших портов России и представлены в нашем ТОПе. Но вскоре портово-логистическое представительство расширится.
Транспортная инфраструктура, построенная в СССР, исчерпала свои ресурсы, и это едва ли не основной тормоз развития региона. И решение правительства создать новый перегрузочный комплекс в Восточном порту своевременно. ФКУ «Ространсмодернизация» уже объявило открытый конкурс на разработку проектной документации «Развитие транспортного узла «Восточный - Находка». Стоимость самого проекта, призванного обеспечить перевалку на экспорт до 20 млн тонн угля, составит до 22,8 млрд рублей.
Реальны планы и частной корпорации «Сумма», впервые пришедшей в Приморье через Транспортную группу FESCO, построить в порту Зарубино зерновой терминал (ООО «Дальпорт») и разместить в бухте Троицы крупный контейнерный хаб с развитой логистической инфраструктурой (через Хасанский район 50 км до китайской границы). Согласно прогнозу базового варианта стратегии развития портовой инфраструктуры, которая обсуждалась во Владивостоке на Морской коллегии при правительстве РФ, до 2030 года грузооборот дальневосточных портов должен увеличиться в 1,8 раза.
К сожалению, представительство портов в рейтинге 100 крупнейших компаний ДВ региона сужается. С одной стороны, темпы роста выручки портов, представленных в ТОП - 2011, показывают реальность прогноза роста грузовой базы. С другой - раздробленность капиталов собственников, для которых портовое хозяйство - не самостоятельный бизнес, а «последняя миля» для выхода в океан мировой торговли, сдерживает создание инвестиционных пулов. Подобное происходит в порту Ванино и в особой портовой зоне Советская Гавань, которая уже 4 года ждет своего часа. А свои часы всем портовикам приходится сверять с железной дорогой.
Основной интегратор в регионе - Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО «РДЖ») за три последних года увеличила оборот почти в полтора раза, обеспечив 8,6% роста в 2011 году. При этом железнодорожники не скрывают, что в прошлом году вплотную начали использовать механизм сдвоенных операций. Нет, в цистернах с нефтью подсолнечное масло не возят, как на юге России. Но вагоны, к примеру, приходят в Ванино с углем, а обратно отправляются с глиноземом, погруженным в мягкую тару. Доля таких операций уже достигает 70%. Однако организационными мероприятиями пропускную способность ДВЖД можно повысить на полпроцента, процент. А объективно требуются не просто ее модернизация, а создание третьего железнодорожного пути: второго БАМа - для выхода в Ванино-Совгаванский транспортный узел и «расшивка горлышка» в южном Приморье.
Железнодорожники уповают на то, что с запуском второй очереди трубопровода ВСТО в декабре 2012 года нефтяные составы в спецморнефтепорт «Козьмино», которым три последних года был гарантирован «зеленый свет» на ДВЖД, высвободят пути для других грузов. Ведь реально СМНП «Козьмино» перекачал за 2011 год 15,2 млн т нефти (почему-то выручка при этом упала на 2 млрд рублей?). И хотя в самом «Козьмино» отказались от консервации площадки железнодорожных эстакад и намерены оставить ее в качестве резервной схемы подачи, а поначалу и вовсе использовать параллельно с трубой, объемы загрузки Транссиба снизятся. Грузооборот, по сообщениям пресс-службы «Транснефти», уменьшится в 4 раза. Однако ж/д терминал может быть востребован «Роснефтью» при строительстве завода «Восточной нефтехимической компании».
Похожая ситуация с лидером ТОП - 2010 по эффективности бизнеса - ОАО «Востокнефтетранс». После пуска нефтепровода «Сковородино-Дацин (КНР)» его выручка уменьшилась на 30%. Сегодня АК «Транснефть» аккумулировала пакет его акций под крышей ОАО «СМНП» «Козьмино», очевидно, с намерением перепродать перевозчика. Тем более в регионе он не единственный. По оценкам экспертов, 25,1% регионального рынка перевозок нефти и нефтепродуктов занимает ООО «Дальнефтетранс», и эта компания вполне может рассчитывать на рост своей доли рынка перевозки нефтепродуктов с увеличением производства на дальневосточных НПЗ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Даже после 2013 года, когда затянувшееся подключение этих НПЗ к ВСТО осуществится.
Поэтому пропускная способность железнодорожных путей в любом дальневосточном бизнесе остается фактором риска. И не только на материковой части Дальнего Востока. Почти 8 лет продолжается реконструкция Сахалинской железной дороги, причем ежегодно в «перешивку» путей и мостов ДВЖД вкладывается до полумиллиарда рублей, чтобы увязать остров и его порты с материком.
Сахалинские нефтяники решили вопрос транспортировки сырья кардинально, с помощью трубопроводных систем. Теперь в рамках проекта «Сахалин-1» («Эксон Нефтегаз Лимитед») нефть и газ идут по трубопроводу на материк в нефтяной терминал Де-Кастри Хабаровского края. С месторождений «Сахалин-2» («Сахалин Энерджи») - с морских платформ по трубам на юг острова на завод сжиженного газа (СПГ) и в портовый комплекс «Пригородное», откуда идет их отгрузка на суда. А осенью 2011 года газ стал поступать в новый трубопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток в счет российского роялти в соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП). В целом «Сахалин Энерджи» произвела и отгрузила через свой порт 10,6 млн тонн СПГ, что сопоставимо с экспортом российского газа в Европу как 10%.
И, похоже, специализация современных портов под эгидой генерального поставщика грузов становится типовым сценарием на Дальнем Востоке. А вот перспектива следующего плеча - транспортировка до потребителя - в перспективе покрыта туманом.
Крупнейшие морские перевозчики FESCO (ОАО «Дальневосточное морское пароходство») и PRISCO (ОАО «Приморское морское пароходство») в 2011 году окончательно ушли из юрисдикции Дальнего Востока, а с новым флотом - и из российского реестра. ОАО «ПМП» покинуло наш ТОП - 100 по выручке еще два года назад. В 2011 году его головная корпорация PRISCO, так и не дождавшись фрахта от оператора «Сахалин-1», продала треть своего танкерного флота «Совкомфлоту». Однако приняла в эксплуатацию еще два новых 166-тонника и теперь владеет самым молодым флотом в возрасте 3,5 лет из 13 танкеров. Вот только работает этот флот за рубежом и в нашем ТОП не участвует.
А Транспортная группа FESCO в 2011 году завершила сделку по аккумуляции 100% пакета «Владивостокского морского торгового порта» (ОАО «ВМТП»), а уже в 2012-м сменила владельца - бизнес Сергея ГЕНЕРАЛОВА оптом купила корпорация «Сумма» нового российского миллиардера Зиявудина МАГОМЕДОВА. Как вскоре выяснилось, купила ради одного актива. И даже не из-за причалов ВМТП - свой порт в Зарубино корпорация способна построить сама. Все затевалось ради 23,7% пакета в ОАО «Трансконтейнер» и предстоящей приватизации этой бывшей дочки РЖД. Там и здесь главный козырь - контейнерные перевозки (на «Трансконтейнер» приходится более половины контейнерных грузов России). Что касается судоходной компании, то ДВМП может потерять половину флота FESCO. Подобные заявления нового судовладельца были озвучены в СМИ. Вот только в ОАО «РЖД» передумали и решили войти с активом «Трансконтейнера» в объединенную с Казахстаном и Белоруссией логистическую компанию. Теперь РЖД и «Сумма» с министрами «тягаются» - чье лобби в верхах сильнее.
Все эти пертурбации показывают, что двигаться на Восток в новый экономический центр по-прежнему готовы не все. Зато произошел рывок в развитии авиамаршрутов. По итогам 2011 года явно приросли дальневосточные аэропорты, региональные авиакомпании. Правда, передача госпакета ОАО «Владивосток Авиа» новой матери в лице «Аэрофлота» лишь ускорила пике вниз самого крупного регионального перевозчика. Два крупнейших хаба в Хабаровске и Владивостоке набирают обороты, а разговоры о создании единой региональной авиакомпании, начавшиеся с банкротства «Дальавиа», повисли в воздухе.
Отметим, что региональный бизнес активно ищет альтернативные РЖД пути для грузового потока. Если крупный бизнес работает напрямую с транспортными интеграторами, такими как FESCO, МАЕРСК, РЖД, развивая собственные логистические службы, то средний и мелкий бизнес отдал свою логистику на аутсорсинг. В числе быстроразвивающихся направлений - мультимодальные перевозки грузов, в том числе контейнерные из стран и в страны АТР, доставка сборных грузов, услуги таможенного оформления. Одна из последних разработок - проект «Амур». И в нашем ТОПе вполне могли быть представлены новые частные логистические компании, которые нашли комплексное решение по доставке грузов морем и по суше, автотранспортом от Владивостока до Восточной и Западной Сибири, а сегодня уже до Москвы, но они остаются закрытыми.
Прирастем ли стоимостью
«У нас хорошие резервы, у нас есть хороший запас, есть ликвидные ресурсы, которые мы можем продавать, но нужно, чтобы объемы не снизились и цены не упали. И надо работать и менять структуру, чтобы мы из своих ресурсов могли извлекать больше средств. То есть работать должны обрабатывающий сектор и машиностроение», - не устает повторять полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, ставший министром развития Дальнего Востока в 2012 году.
Анализ динамики выручки дальневосточных активов крупных корпораций, пришедших на Восток за ресурсами, показывает, что темпы роста валового дохода опережают прирост объемов добычи. И дело не только в конъюнктуре рынка, где растут спрос и цены. В доходах увеличивается доля прибавочной стоимости за счет организации углубленной переработки. Касается это и предприятий традиционных отраслей региона по добыче и переработке биоресурсов. Для лесоперерабатывающего и рыбопромышленного бизнеса 2011 год был одним из самых успешных.
Так, по итогам 2011 года выручка ОАО «Тернейлес» (п. Пластун, Приморский край), которое первым создало перерабатывающие мощности, увеличилась на 24,5% в годовом исчислении, до 4,7 млрд рублей. Даже убыток холдинга сократился в 6 раз - до 77,8 млн рублей - обслуживание иностранных кредитов, взятых на создание деревообрабатывающей базы, по-прежнему обременяет экономику компании («Тернейлес» только за 2011 год перечислил банкам в качестве процентов за кредиты 341,3 млн рублей). Но если «Тернейлес» имеет гарантированные поставки на рынки Японии, то ОАО «Приморские лесопромышленники» («Приморлеспром») смогло увеличить выручку почти в 2 раза прежде всего за счет круглого леса. Перерабатывающие мощности компании оказались не востребованы.
И это проблема. Собственный рынок не сформирован. А найдет ли потребителя в регионах АТР продукция глубокой переработки древесины?
Между тем на территории ДФО в последние годы реализуются 12 инвестиционных проектов в области лесопользования, имеющих статус приоритетных: пять - в Хабаровском крае, по три - в Приморском крае и Амурской области, один - в Еврейской АО. Общий объем инвестиций по ним составляет 42,2 млрд рублей, уже освоено 57% всех инвестиций. Из этих проектов к 2012 году производство запущено на девяти.
Так, в октябре 2011 года состоялось открытие завода по производству древесноволокнистых плит МДФ в п. Хор Хабаровского края группы компаний «Римбунан Хиджау». ООО «СП «Аркаим» (Ванинский район) в конце ноября 2011 года запустило завод по производству строганых пиломатериалов - первый из шести, которые «Аркаим» планирует завершить к началу 2013 года: заводы по производству топливных гранул, клееного бруса, мебельного щита, смол (клеев), а также дополнительные лесопильные мощности. Сумма инвестиций в строительство лесоперерабатывающего комплекса - около 8 млрд рублей, финансирование осуществляет ВЭБ.
Еще больше инвестиционная программа лесогиганта Дальнего Востока RFP Group - корпорация управляет всем комплексом лесного бизнеса от лесозаготовки до транспортировки и продажи (20% переданных в аренду лесных массивов региона). По данным ИАА Whatwood, консолидированная выручка RFP Group в прошлом году составила 3,46 млрд рублей, а чистая прибыль - 1,03 млрд рублей. В корпорацию входят крупнейшие компании региона ЗАО «Флора» и ОАО «Дальлеспром», которое и представлено в нашем ТОП - 100. Под крышей крупнейшего на Востоке России деревообрабатывающего холдинга заготовку леса ведут 13 леспромхозов Хабаровского и Приморского краев. Тем не менее в 2011 году холдинг снизил объем заготовки на 4,2%, также упала прибыль. Это связано с потерей рынков сбыта в Японии и Корее и ростом экспорта в Китай - до 92%, где востребована лишь древесина первичной обработки - балансы, бревна, пиловочник.
Как оказалось, в странах АТР из России ждут лишь сырье, в лучшем случае - полуфабрикат, и не готовы потесниться на рынке готовой продукции. Похоже, усугубит эту проблему для дальневосточных рыбаков вступление России в ВТО.
2011 год для них оказался самым «урожайным». По данным Росрыболовства, рыбная отрасль по темпам роста ВВП и валовой добавленной стоимости уверенно занимает первое место среди основных отраслей экономики России. А вот, по мнению полпредства в ДФО, рыбопромышленный бизнес мог давать большую отдачу. Объем вылова водных биоресурсов в Тихоокеанском бассейне составил 2,8 млн тонн - 109,3% к уровню 2010 года и 60% общероссийской добычи. Однако программа «рыба - на берег» принесла слишком мизерные плоды, считает полпред. А вто согласно исследованиям рынка консервов и пресервов из морепродуктов проведенным компанией Intesco Research Group, за 2011 год объем российского производства консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов увеличился на 7,5%, а продукции рыбопереработки - на 10,7%. Около трети данной продукции - дальневосточного происхождения.
Территориальные управления Россельхознадзора по субъектам ДФО подтверждают, что в 2011 году рыбохозяйственными предприятиями Дальнего Востока за рубеж было экспортировано 1,3 млн тонн рыбопродукции - лишь половина улова. Однако 90% экспорта составляет свежая и замороженная морепродукция с низкой прибавочной стоимостью. И это нашло отражение в показателях рыбопромышленных компаний в ТОП - 2011 - рост выручки и снижение прибыльности. Тем более, как посчитали в правительстве, объемы экспорта морепродуктов равны объемам импорта рыбопродукции. Вот и на Дальнем Востоке возим рыбу в Китай на переработку и обратно для потребления.
Сколько бы ДВЖД ни трубила о скоростных рыбных составах на запад, за Уралом дальневосточная рыба становится невостребованной ввиду дороговизны. Полки магазинов забиты норвежской рыбой даже в рыбной вотчине - на Камчатке, Сахалине и в Приморье. Здесь транспортная составляющая оказывается доступной для торговых сетей. Почему? В одном можно согласиться с контролирующими органами, самый непрозрачный бизнес сегодня начинается с выгрузки рыбы на берег. Потому в нашем ТОП - 100 рокировок среди рыбацких компаний не наблюдается: квоты на вылов дают стабильность на 10 лет.
Впрочем, война за биоресурсы уже началась. И вступление в ВТО дает лишний козырь иностранному капиталу. Сегодня, с согласия государственной политики, он присутствует и в 300-мильной зоне промыслов, и на дальневосточной пашне. Если сектор пищевой переработки демонстрирует стабильность - новичков в ТОПе не прибавилось, то в агропроме Дальнего Востока все та же непрозрачность.
Впрочем, упрекать в этом дальневосточный бизнес, который таким образом защищался от криминала и коррупции в «нулевые», не справедливо. К сожалению, моду на закрытость на Дальнем Востоке упрочили крупные российские корпорации, заглатывая акционерные общества, превращая их в филиалы, дочерние и зависимые структуры, чаще всего в форме ООО. А нередко и уводя активы из региональной юрисдикции.
Признаем, что наш ТОП - 100 уже не полон. Бизнес-карта Дальнего Востока меняется на глазах. Ностальгировать по этому поводу поздно. Приведут ли перемены к появлению новой экономики региона, в первую очередь зависит от создания эффективной модели бизнеса.
Елена БАРКОВА, "Дальневосточный капитал"
Таблицы и инфографика проекта "100 крупнейших компаний Дальнего Востока"
Бизнесу Дальнего Востока придется искать ниши в корпоративных уделах
Приходится признать, что Рейтинг эффективности бизнеса 100 компаний Дальнего Востока сегодня не совсем объективен. Построенный на формуле - большая отдача с вложенного рубля, он нацеливал на экономию и повышение производительности труда против затратной экономики, которая досталась нам от СССР. Это было актуально 10 лет назад, когда и вышел наш первый рейтинг. Сегодня, в условиях глобализации экономики, возрастает значение конкуренции как основного рыночного механизма. И Россия в последнем рейтинге глобальной конкуренции лишь на 67-м месте, как недавно горько констатировал премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Пока мы говорим об этом на уровне макроэкономики. Но вступление России в ВТО делает этот фактор весомым для бизнеса каждой компании Дальнего Востока.
Региональный бизнес на Востоке России давно интегрировался в экономику АТР, увы, как сырьевой придаток и потребитель высокотехнологичной продукции и услуг. Новые роли требуют инноваций и инвестиций, порой долгосрочных, когда получение прибыли откладывается на завтра. И поглощение дальневосточного бизнеса в приоритетных отраслях экономики российскими корпорациями стало ответом на этот вызов. В наших ТОП - 100 отсутствуют уже целые отрасли, где процесс интеграции завершен или схемы оптимизации налогов, как в торговле, мешают объединению активов в холдинги.
Поглощение регионального бизнеса
Примером такого поглощения региональных компаний является рынок телекоммуникаций. В рейтингах 2011 года еще участвует ОАО «Новая телефонная компания», сделка по покупке которой «Вымпелкомом» завершилась в 2012 году переходом под новый бренд «Билайн». Зато теперь в регионе присутствует четверка лидеров стратегических телекоммуникационных компаний России. По рейтингу Института экономических стратегий РАН, в 2011 году такими были МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Ростелеком» (государственная корпорация). Они и поглотили на Дальнем Востоке всех значимых операторов связи, начиная с «Дальсвязи», «Мобиком-Хабаровск» и заканчивая «Сахателеком», «Новой телефонной компанией» и «АКОС». Этот процесс был завершен в 2011 году. И по данным Роскомнадзора, на Дальнем Востоке сотовыми сетями «большой тройки» покрыто более половины территории: МТС покрывает 56% округа, «МегаФон» - 53,3%, «Вымпелком» - 45,9%.
В прошлом году на Дальний Восток зашел новый шведский оператор Tele2, получив лицензию и право строить сети в Еврейской автономии, Магаданской области, на Чукотке, Камчатке и на Сахалине. Конкуренция ожесточается. Но потребителям плакать по этому случаю не приходится. Консолидация активов, переход к сетям нового поколения, ориентация на клиентов заставляют компании модернизировать и развивать имеющиеся инфраструктуру и информационные системы, оптимизировать процессы, сокращать расходы. Остается место на рынке и местному бизнесу - так называемая «последняя миля» по обслуживанию конечного потребителя открывает для него финансовые, инжиниринговые и другие сервисные ниши.
Но эффективнее ли стал телекоммуникационный бизнес в рамках укрупненного холдинга?
По данным Минкомсвязи РФ, консолидация активов ОАО «Ростелеком» привела к росту чистой прибыли компании на 47%, а рентабельности - до 39,8%. При этом вычленить долю дальневосточных филиалов в рамках корпорации нам не представляется возможным. Причем все операторы связи предпочитают жесткую корпоративную вертикаль управления и единые стандарты для обширной географии страны - поглощаемые компании переходят не только под единый бренд, но и в статус филиалов. Показатели скрыты под грифом «коммерческая тайна», а теперь еще одним - «инсайдерская информация».
Другой случай поглощения практически всей отрасли мы наблюдаем на создании ОАО «Дальневосточный центр судостроения и ремонта» (ДЦСС). Сам ДЦСС, управляющий дальневосточными активами Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), обещает до конца года сдать первую очередь судостроительного кластера в Большом Камне (Приморский край), но по выручке даже не дотянул до входа в региональный клуб крупнейших. От «ДВ центра» в ТОП - 100 попало лишь ОАО «Дальневосточный завод «Звезда». Да и процесс объединения судостроительных компаний в единый холдинг застопорился. В ОАО «Амурский судостроительный завод» (АЗС) в конце 2011 года было введено внешнее наблюдение (у АСЗ появляются все новые должники из кризисного прошлого). Собранные в 2011 году на развалинах флагмана судоремонта региона «Дальзавода» остатки его цехов, мощности бывших 178-го и 92-го СРЗ получили новое имя «Центр судоремонта Дальзавода». Но нестабильные госзаказы по оборонному ведомству и медленное строительство «суперверфи» в рамках совместных проектов с южнокорейскими и тайваньскими партнерами на СП «Звезда-ДСМЕ» и «Восток-Раффлс» пока не дают оснований говорить о выстраивании эффективного бизнеса в рамках корпорации.
Практически завершен в 2011 году процесс консолидации дальневосточного бизнеса в отраслях по добыче золота, серебра и платины. Все лакомые рудники (читай, лицензии на добычу и геологоразведку) оказались под крышей российских и мировых корпораций. Сегодня предприятия этой отрасли - на высших строчках ТОП - 100 по эффективности бизнеса. На Дальнем Востоке представлен чуть ли не полный парад первой сотни миллиардеров России, исключений в этой отрасли немного. Так, продолжает держать жесткий контроль в ОАО «Сусуманский ГОК «Сусуманзолото» Владимир ХРИСТОВ (65%), сотрудничая со старателями.
О консолидации дальневосточных активов в горнорудном и угольном бизнесе региона мы уже говорили в ТОП - 100. Сегодня вполне обоснованно председатель правления ОАО «СУЭК» Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (в 2011 году его личный пакет акций увеличился чуть ли не до 89%) заявляет, что у его компании - самая высокая в России производительность труда, самая низкая себестоимость и выстроены эффективные логистические цепочки. Присутствие дочерних АО «СУЭК» в нашем Рейтинге эффективности за 2011 год демонстрирует эффективность модели в форме корпорации.
Но только ли в корпоративной структуре дело? Ведь в золотом бизнесе успеху немало способствовала и мировая конъюнктура. Спрос на биоресурсы, кстати, позволяет сделать прогноз, что следующей в очереди на консолидацию разрозненных компаний может стать отрасль водных биоресурсов Дальнего Востока.
Как считают в Росрыболовстве РФ, по темпам роста валового продукта рыбопромышленные компании уверенно занимают первое место в экономике России. И присутствие рыбных АО в нашем Рейтинге-100 по эффективности - тому подтверждение. Тем не менее, власти шумно выражают недовольство отдачей водных биоресурсов, переданных дальневосточному бизнесу. В чем только ни обвиняют рыбаков региона сегодня - в браконьерстве, контрабандном вывозе уловов, вплоть до признания их «агентами» китайских корпораций. Это смахивает на попытку силовыми методами заставить рыбопромышленников заняться переработкой и обновлением рыбацкого флота, обеспечив заказами отечественные верфи. Напрашивается вывод, что для смены целеполагания необходимо реконструировать сориентированный на экспорт бизнес и его корпоративную структуру.
На протяжении нескольких лет целый ряд иностранных компаний, в частности компания Pacific Andes (крупнейший в мире производитель рыбного филе, Гонконг, КНР), «осуществлял действия по установлению контроля над деятельностью ряда российских рыбопромысловых организаций», - не без оснований считают в ФАС. Аналитики от Росрыболовства признают, что иностранцы контролируют 20% рыбного вылова России. Это не только Дальний Восток с компаниями, добывающими минтай, это рыбаки и Северного бассейна. А на Дальнем Востоке, помимо Pacific Andes, присутствуют корейский, японский, китайский капиталы, а также норвежские и шведские инвесторы, которые снимают сливки «сверхприбылей» рыбопромышленных компаний. В нашем ТОП - 100 видно: выручка растет, а доля прибыли снижается.
В 2011 году сменили акционеров ЗАО «Ролиз», ЗАО «Рыболовецкое предприятие «Акрос», ЗАО «УТФ». Вслед за крупнейшими мурманскими рыбными компаниями они вошли в «Рыбопромышленный холдинг «Карат», за которым, как звучит в прессе, стоит норвежский и шведский капиталы. Рыбопромышленники региона всерьез опасаются передела рынка с использованием силового и административного давления. Такие компании, как ОАО «Находкинская БАМР», «Океанрыбфлот», «Преображенская БТР», «Магаданрыба», «Дальморепродукт», «ТУРНИФ», «Дальрыба», ЗАО «Гидрострой», «Пиленга», могут оказаться в сфере интересов группы бизнеса, пришедшей из нефтегазового сектора.
О желании занять через пару-тройку лет 20-30% российского рынка добычи водных биоресурсов громко заявила Группа компаний «Русское море», вскоре после того как в 2011 году сменила владельцев. Инвестфонд Volga Resources, принадлежащий акционеру нефтетрейдера Gunvor Геннадию ТИМЧЕНКО, и RS Group, владельцем которой является основной акционер «Русского моря» Максим ВОРОБЬЕВ, создали компанию RSEA Holdings Limited, которой перешли 60,9% акций «Русского моря». Позже она была преобразована в совместное предприятие, которое в настоящий момент поровну принадлежит RS Group и Volga Resources. Однако поход «Русского моря» на Тихий океан вскоре захлебнулся - у «Русского моря», похоже, не хватило ресурсов для реализации амбициозных планов.
Но рыбные квоты стабильны, и проблема прироста добавочной стоимости требует заняться переработкой или в море, или на берегу. Почему не в том же Китае, где дешевле? Тем более доставка морепродуктов с Тихого океана на переработку за Урал действительно требует создания корпоративного пула рыбаков или прихода в регион корпорации единого цикла - от путины до прилавка. И желание региональных рыбопромышленников сохранить автономность своих прибыльных компаний вступает в противоречие с тенденциями развития мировой экономики - глобализацией корпораций, которые управляют рынком. Слабые попытки ОАО «Находкинская БАМР» и ЗАО «Гидрострой» подобрать младших коллег по бизнесу запоздали. Попытки консолидироваться через Ассоциацию добытчиков минтая в условиях ВТО вряд ли смогут противостоять мировой конкуренции.
Кстати, в лесной отрасли региона мы наблюдаем на примере RFP Group (Хабаровск) и «Тернейлес» (п. Пластун) процесс поглощения мелких лесопользователей и выстраивание собственных корпораций от лесосеки до международного рынка со стороны как раз регионального бизнеса. Этот процесс, по сути, завершен в пищевой промышленности.
Корпорации вне закона
В российском деловом сообществе начался активный поиск новой модели корпоративного управления с большим акцентом на эффективный финансовый менеджмент и совершенствование внутреннего аудита. К такому выводу пришли авторы пятого ежегодного «Национального доклада по корпоративному управлению». Лидеры наших рейтингов подтверждают, что там, где внедрена оптимальная корпоративная структура, - там найдена формула успеха.
Компания №1 Дальнего Востока - ОАО АК «АЛРОСА» (г. Мирный, Республика Саха) дает 100% добычи алмазов России и 20% - мировой добычи (в ТОП - 100 ее дочки ОАО «Алмазы Анабара» и «Алроса-Нюрба»). Сегодня это, пожалуй, самая «прозрачная» корпорация в России, построенная на принципах открытости. Будучи главным налогоплательщиком республиканского бюджета, долгое время алмазной мегакомпании пришлось нести на своих плечах бремя народного хозяйства Саха, в итоге АК вышла из кризиса 2008 года обремененная долгами. Лишь вмешательство правительства РФ, сконцентрировавшего 50,1% у/к, заставило менеджмент компании расчистить структуру корпорации от непрофильных активов. Процесс не завершился сменой статуса ЗАО на ОАО. Недавно «АЛРОСА» подтвердила рейтинг Fich на уровне «стабильный». Однако острой для корпорации является проблема долгосрочных долгов. По сообщениям СМИ, практически согласованы параметры сделки по продаже 14% своих акций (по 7% должны продать РФ и Якутия), контрольных пакетов в газовых активах компании «АЛРОСА-Газ» и проекте ОАО «ГМК «Тимир». Это позволит погасить 40% задолженности «АЛРОСА», которая сегодня мечтает выйти на мировой рынок с рейтингом А+.
Но отметим: несмотря на тот факт, что у старых компаний есть и ресурсы, и технологии, процесс внедрения инновационной бизнес-модели идет сложно. Не случайно большинство управленческих инноваций внедряется новичками. Ведь для давно работающих на рынке компаний внедрение новой бизнес-модели ассоциируется с большими рисками: риск потери клиентов, ухудшения партнерских отношений, нанесения ущерба бренду, размытия стратегических ориентиров, распыления ресурсов компании, финансовые риски и риск разрушения корпоративной культуры. К тому же внедрение новой бизнес-модели требует дополнительных инвестиций, в то время как основной фокус сделан на извлечении прибыли из прежних инвестиций. Поэтому инновации в сфере управленческих технологий идут быстрее там, где капитал концентрируется в одних руках.
Для координации выделяется наделенная полномочиями управляющая компания, которая стоит «в голове» цепи создания стоимости. Чаще всего прямого администрирования над партнерами у нее нет, но информационные технологии дают возможности контролировать бизнес на основе единых технологических и управленческих стандартов. УК, как правило, владеет каналами сбыта и продажной поддержки (реклама, гарантийный сервис). Она же распределяет совокупную добавленную стоимость между подразделениями корпорации.
Примечательно, что очень большое место в таких цепочках бизнес-процессов отводится аутсорсингу, что и дает шанс для развития малого и среднего бизнеса в регионе. В идеале! Фактически же мы можем наблюдать на примерах некоторых корпораций желание сконцентрировать в своих руках все, вплоть до обслуживающей сферы.
Так, ООО «Соллерс-ДВ» (дочерняя компания ОАО «Соллерс», 58% Вадима ШВЕЦОВА) сегодня ведет крупноузловую сборку иномарок во Владивостоке, не отходя от причала. До основных производственных мощностей в Поволжье далеко, и переход к следующему этапу потребует расширения производства или перехода к аутсорсингу на отдельные узлы автомобиля. Это заставит рассматривать региональные возможности серого бизнеса, где, не секрет, крупноузловая сборка автомобилей поставлена в гаражах чуть ли не на поток. Впрочем, Sollers в переводе с латинского означает «умный, изобретательный», он сумел организовать рентабельный бизнес буквально на второй год работы. «Соллерс-ДВ», созданный во Владивостоке с нуля, по итогам 2011 г. расположился в первой половине нашего ТОП - 100 эффективных.
Как сложно реорганизовать старую систему, мы видим на примере энергетического блока региона. По идее Чубайса крупные структуры «рассыпались» на отдельные специализированные виды бизнеса. Но энергетика на Дальнем Востоке несет еще и бюджетоформирующую миссию как трамплин для дальнейшего экономического роста в виду изолированности системы и отсутствия конкурентов. С сектором-«кормильцем» боятся экспериментировать: вдруг что-то пережмем, не так отрегулируем, и у нас «провалятся» поступления. Поэтому в отношении этой отрасли нет целостной, разумной, долгосрочной политики.
Сейчас практически все дальневосточные компании, работающие в секторе производства и передачи электроэнергии, реализуют крупные инвестиционные программы.
Крупнейшие компании ОАО «РАО ЭС Востока», выстроенные по принципу специализации «генерация, распределительные сети, сбыт», действительно, показали высокие темпы роста - 9%, обеспечивая растущий спрос на энергетические ресурсы. А вот в Рейтинге эффективности присутствуют лишь автономные компании «Колымэнерго», «Чукотэнерго», «Якутэнерго», «Магаданэнерго», «Сахалинэнерго», что говорит о распылении компетенций по горизонтали и вертикали. С приходом нового акционера ОАО «РусГидро», которому переданы госпакеты энергетических компаний, в том числе 65,75% акций ОАО «РАО ЭС Востока» и 84,3% голосующих акций ОАО АК «Якутскэнерго», наверняка встанет вопрос о смене корпоративной структуры.
Как известно, при проведении приватизации в России за основу была взята англо-американская модель как схема корпоративного построения. Она предполагает перераспределение собственности через фондовый рынок, а не прямую ее продажу. Однако создать соответствующие финансовые рынки не удалось: переток капиталов пошел не через них, а через захват собственности в условиях облегченного механизма банкротства. На фондовый рынок вышли единицы. К тому же корпорации из-за высокого налогообложения стали уходить в «тень».
Сегодня в стране сосуществуют две модели корпоративного управления. Одна связана с концентрацией акционерного капитала, которая предполагает минимум правовых средств защиты акционеров; вторая - с англо-американской правовой традицией защиты миноритарных акционеров. Сочетание этих подходов привело к взаимной нейтрализации в бытующей корпоративной культуре.
К тому же утратил силу Федеральный закон от 30 ноября 1995 года № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах», и сегодня в законодательстве отсутствует юридическое определение понятия «финансово-промышленная группа». Между тем в корпорациях, управляющих национальными природными ресурсами, идут процессы, ведущие к закрытости и, более того, к смене юрисдикции. Достаточно посмотреть список золотых компаний нашего региона. И может статься, что в следующем году нам придется озаботиться рейтингом доли участия международных корпораций в экономике Дальнего Востока в виду закрытости финансовой информации.
Как ни странно, но образцы такой закрытости демонстрируют в первую очередь крупнейшие госкорпорации ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть». В России узаконена система раскрытия информации через пять уполномоченных ФСФР агентств, которая стала лучшим способом ухода от прозрачности. Чтобы увидеть финансовую отчетность дочерней компании даже в статусе ОАО, необходимо пройти платную процедуру регистрации.
Но угроза смены юрисдикции не могла не озаботить власть держащих. Сегодня в Госдуме РФ всерьез обсуждают введение запрета на иностранную юрисдикцию корпораций, управляющих национальными ресурсами. Одно несомненно, выделение корпораций как вида юридических лиц необходимо закрепить в Гражданском кодексе РФ, хотя бы общие нормы, касающиеся статуса - прав и обязанностей - как самих корпораций и их участников, так и интересов региона, на территории которого работают дочерние компании.
Корпоративные уделы
Кто-то из острых на язычок журналистов сравнил нас, дальневосточников, с Емелями. Мол, подобно известному сказочному герою жители восточной окраины лежат на печи и ждут «щуки», которая исполнит все их желания. Так вот, «щуки» в Дальневосточный регион пришли и усиленно делят выгулы. Исполнят ли они при этом желания дальневосточников - еще вопрос. Но того, что регион, равный 36% территории России, сегодня поделен на зоны интересов крупных корпораций, независимо от субъектов федерации, уже слепой не увидит. Возьмем, к примеру, Сахалинскую область.
Остров практически поделен на две зоны интересов крупнейших российских корпораций «Газпром» и «Роснефть», которые стали дирижерами в международных консорциумах «Сахалин Энерджи» (оператор южного шельфа «Сахалин-2) и «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператор северо-восточного шельфа «Сахалин-1)». Доля российских компаний в консорциумах разная. В «Эксон Нефтегаз Лимитед» российская компания «Роснефть» через свои родственные структуры «РН-Астра» (8,5%) и «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (11,5%) не имеет даже блокирующего пакета. Сравните: американская компания «ЭксонМобил» имеет 30%, японский консорциум «СОДЭКО» - 30% и индийская государственная НК «ОНГК Видеш Лтд.» - 20%. Тем не менее, доступ к финансовой отчетности позволил «Роснефти» увязать развитие компании с интересами российской стороны (роялти - 8% с тонны).
И лишь с 30 марта 2012 г., на 17-й год после создания, «Сахалин Энерджи» начала платить России роялти (6%) за нефть согласно соглашению о разделе продукции, признав, что затраты на освоение нефтяного шельфа и инфраструктуру окупились. Увы, кроме барралей, кубометров и тонн отгрузки через терминалы, финансовые показатели этой совместной компании (в ее уставной капитал в 2007 г. вошел «Газпром» - 50% плюс одна акция, остальные доли: «Шелл» - 27,5%, «Мицуи» - 12,5% и «Мицубиси» - 10% акций) скрыты за печатями коммерческой тайны. И сколько получает региональный бюджет Сахалинской области от международных консорциумов, можно судить по проблемам островной области. Иностранный городок за высоким забором и обветшалая социальная инфраструктура муниципалитетов.
Сегодня модны, взамен финансовых, публичные отчеты мировых корпораций перед общественностью по экологии, помощи малым народностям и «серым китам» (по итогам 2011 г. таких отчетов в Россиии опубликовано 327). А вклад в социальную инфраструктуру среды обитания - на уровне благотворительности, типа «отремонировали гинекологическое отделение поселковой больницы». Нередко местные власти бьют поклоны крупным корпорациям в роли попрошаек. Поэтому практикой стало, что при вхождении на территорию, когда нужна земля, энергомощности, рабочая сила, корпорации платят своеобразную дань властям - финансируют тот или иной социальный проект. Но модные договоры о сотрудничестве власти и корпорации не имеют юридической силы, обязательной для сторон. Поссорились? Сменю юридический адрес. Не потому ли сверхприбыли корпораций на Дальнем Востоке оборачиваются усугублением депрессивного состояния территорий.
Недавно на заседании совета при полпреде в ДФО губернатор Камчатсткого края Владимир ИЛЮХИН выразил опасение, что в ближайшие годы рыбная житница страны может остаться без прибрежных квот, а бюджет - без налогов. В 2011 году из края «ушли» три рыбопромышленных предприятия, а в текущем году прописку сменили еще четыре. Если раньше за территорией оставались прибрежные квоты, то сегодня закон разрешил компаниям, которые работают в прибрежной зоне, свободно регистрироваться в любых субъектах страны. По его словам, на фоне снижения налоговой отдачи в местный бюджет поступление сбора за пользование водными биоресурсами в Москве выросло почти вдвое.
Не поэтому ли в штыки встречают улусы-акционеры той же АК «АЛРОСА» все поползновения центра приватизации госпакета республиканской компании, которая вслед за сменой акционеров может сменить и регистрацию. Попытки весной 2012 года создать госкорпорации по развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири преследовали цель выстроить диалог с корпорациями. Однако без закона государственно-частного партнерства дело могло обернуться лишь исключением институтов государственной власти из процесса освоения территории.
И все же региональные власти выстраиваются в очередь за проектами российских и мировых корпораций для своей территории. Ведь нельзя игнорировать новые тенденции, сформировавшиеся в мировом хозяйстве к началу XXI века в развитых странах, - они базируются на крупном производстве. Для США, Японии и стран Европы XX век стал веком больших корпораций, явившихся определяющим фактором конкурентоспособности их экономик, а также бурного развития «азиатских тигров». Вспомним «чеболи» Южной Кореи, «дзайбацу» в Японии и финансово-промышленные концерны в Европе. Вот и в России сегодня положение 50-100 крупнейших компаний оказывает масштабное влияние на все стороны жизни в стране.
Так что бояться того, что Дальний Восток сегодня поделен на корпоративные уделы, не стоит. Интегрированные корпоративные структуры являются локомотивом отечественной промышленности. А вот как вернуть российский бизнес в национальную юрисдикцию, а компании, ведущие деятельность на территории, - к региональной регистрации, - эти вопросы уже на повестке дня. Иначе проблемы социального обустройства территории обернутся для самого бизнеса издержками себестоимости по привлечению дорогостоящей рабочей силы.
Елена БАРКОВА, "Дальневосточный капитал".
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