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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморскстат раскрыл тенденции в экономике Дальнего Востока за последние 5 лет
Территориальные органы статистики Дальнего Востока по просьбе «Дальневосточного капитала» впервые сделали аналитический обзор о тенденциях в экономике региона за последние 5 лет.
Социально-экономическая и природная неоднородность территорий Дальнего Востока вносят значительное разнообразие в их отраслевую структуру, а огромная пространственная протяженность (36,4% всей территории России) требует значительных затрат в инфраструктуру (поддержание и строительство дорог, портов, энергетических сетей и т. д.).
Вопрос рентабельности бизнеса на Дальнем Востоке стоит остро не только перед правительством страны, но и каждым инвестором – «выгодно/невыгодно». И справедливо. Как показывает анализ прибыльности предприятий, издержки производства и обращения превысили прибыль от продаж: в 2007 году – в Чукотском ОА, в 2008 году – в Камчатском крае. (См. таблицу №1.)
Наиболее высокий уровень рентабельности продукции отдельных территорий Дальнего Востока объясняется их преимуществами в ресурсном секторе экономики (доступностью природных богатств). Так, по итогам 2012 года, наибольший уровень рентабельности сложился в Чукотском АО (67,1%), Республике Саха (Якутия) (20,9%) и Магаданской области (18,9%). Однако, чтобы год стал прибыльным, потребовался кризис, который заставил оптимизировать издержки компаний.
Развитие мирового финансового кризиса сказалось на объеме прибыли, полученной организациями по итогам 2008 года. Совокупный финансовый результат региона за этот период составил всего 64% от прибыли «докризисного» 2007 года. Дальнейшая динамика 2009-2012 гг. свидетельствовала о процессах стабилизации. (См. таблицу №2.)
В целом по региону за 2012 год было получено 233,2 млрд рублей прибыли, что на 40% больше, чем за 2011 год. Республика Саха (Якутия) внесла 37% всей прибыли региона (в 2011-м – 43%), 17% – Приморский край (в 2011-м – 13%), 11% – Сахалинская область, по 8-9% – Амурская и Магаданская области. Вклад Чукотского АО в «копилку» Дальнего Востока снизился с 11% в 2011-м до 7% в 2012 году.
Наибольшее количество прибыльных организаций по отношению к общему количеству организаций (81,4%) сложилось в Приморском крае.
Для большинства регионов Дальнего Востока 2012 год был более успешным, чем 2011-ый. Хорошими показателями доходности характеризовались Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), где сложились наибольшие темпы роста прибыли, а значение уровня рентабельности также улучшило (или, по крайней мере, не снизило) свои позиции. Сахалинская область хотя и увеличила свой финансовый результат в 1,4 раза, но показатели рентабельности у нее были ниже, да и удельный вес прибыльных организаций сложился несколько ниже, чем в других регионах. Амурская область увеличила свой финансовый результат, показатели рентабельности сложились на достаточно высоком уровне, но удельный вес прибыльных организаций был самый низкий по региону.
Наиболее разнообразная отраслевая структура отмечалась в Приморском и Хабаровском краях, где наряду с крупными и средними организациями успешно осуществляли свою деятельность предприятия малого бизнеса. Так, в Приморском крае около 9 тысяч малых предприятий (без учета организаций, применявших упрощенную систему налогообложения) дали третью часть совокупного финансового результата этого края.
Объяснение тому статистика пока дать официально не может. Но в 2014 году в рамках действующего законодательства (Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»), годовую бухгалтерскую отчетность в органы статистики обязаны будут предоставлять и организации, ранее применявшие упрощенную систему налогообложения, – преимущественно это малый бизнес. Это позволит сделать анализ экономики Дальневосточного федерального округа более точным и полным.
Александра ФЕДОРОВА, начальник отдела региональных счетов, балансов и финансов Приморскстата.
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