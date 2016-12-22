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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Декабря, 03:54 |
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Ирина ВЫСОЦКАЯ, консультант по построению организаций: Многие региональные компании испытывают кадровый голод
Первыми на этот путь встали те, кто работает с иностранными партнерами, поскольку имели перед глазами позитивный пример. И постепенно, с опытом, пришло понимание, насколько важны инструменты управления. Руководители убедились: четко прописанная структура компании, финансовое планирование, собрания коллектива, планерки, статистики, должностные инструкции – не скачанные с Интернета для галочки, а тщательно прописанные для каждой конкретной позиции – это то, что помогает компании достигать поставленных целей, динамично развиваться.
Выросло новое поколение руководителей, которые понимают, что генеральный директор, каким бы квалифицированным управленцем он ни был, не может являться специалистом во всех областях. В первую очередь, он должен быть профессионалом в своей отрасли, будь то строительство, торговля или производство, а для выстраивания бизнес-процессов можно и нужно привлекать консультантов – это позволит решить задачу быстрее и достичь максимального эффекта. Управленческий консалтинг – услуга не из дешевых, но сегодня с уверенностью можно сказать, что на рынке Дальнего Востока она действительно востребована: руководители видят результат, видят, что вложенные средства окупаются с лихвой.
Многие региональные компании испытывают кадровый голод, но я убеждена, что это проблема, которую можно и нужно решать. Я всегда говорю: посмотрите вокруг, на рынке тысячи компаний, которые ищут и находят хороших специалистов, так что же мешает вам успешно справиться с этой задачей? Невозможность найти нужного человека – это всего лишь умозаключение конкретного руководителя, который зачастую сам создает для себя преграды. В большинстве случаев достаточно бывает поменять точку зрения и направить свою энергию в нужное русло. В арсенале бизнес-консультантов есть немало инструментов управления, которые способны сделать компанию более привлекательной на рынке труда.
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