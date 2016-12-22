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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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ТОР-10 самых эффективных компаний Дальнего Востока
Формула эффективности бизнеса нашего Рейтинга – авторская разработка бывшего руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андрея БЛИНОВА вот уже 10 лет ложится в основу ТОП-100 по эффективности крупнейших компаний Дальнего Востока. Фактически рейтинг стал своеобразным прогнозом эффективности бизнеса в той или иной отрасли с поправкой на субъективность менеджмента той или иной компании. Пока провалов в оценках не наблюдалось.
Так чем же выгоднее заниматься на Дальнем Востоке в нынешних экономических и политических реалиях региона? В нашем ТОП-25 большинство мест за золотодобывающими компаниями. Еще одна особенность нынешнего рейтинга. Если прежде проглядывала явная связь: чем меньше компания, тем эффективнее ее бизнес, то сегодня этой зависимости от формы собственности и размера компании – ООО или ОАО, управляющая холдингом или конечный производитель – в нашем рейтинге просматривается все меньше. А вот зависимость от мировой конъюнктуры – все больше.
Досье "Дальневосточного капитала": Методика оценки эффективности бизнеса компаний Дпльнего Востока была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем Блиновым при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал» ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области еще в 2003 г. Показатели, используемые при составления рейтинга, отражают различные аспекты финансо-хзяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности компаний анализируемого года, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и даже коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки, когда каждый из 5 показателей ранжируется в натуральных единицах от 1 до 100 баллов. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 уд. коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и показывает, насколько эффективен бизнес той или иной компании.
Одна важная деталь: неконкурентоспособным делает местный бизнес и высокая стоимость рабочей силы. Рекрутинговые агентства давно бьют тревогу – цена специалистов в регионе зашкаливает. Так, по оценкам компании HeadHunter, к концу 2012 года средняя заработная плата, которую предлагали работодатели в регионе, повысилась на 8,5% по сравнению с началом этого же года – до 38 000 рублей в месяц против 35 000 рублей в начале года. Бизнесу приходится доплачивать за отсутствие социального комфорта в регионе дважды – выплачивая районный коэффициент и дальневосточные (северные) надбавки и социальные взносы с этих надбавок.
Это, казалось бы, должно сподвигнуть менеджмент компаний на сокращение трудозатрат и рост инновационной составляющей в бизнесе. Однако, по данным Института региональной экономики Министерства образования и науки РФ, доля затрат на науку в ВРП в последние пять лет составила 1,16%, что примерно вдвое меньше среднего по России. Удельный вес организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в ДФО, – 7,5%, в промышленности – 7,1%. Доля инновационной продукции в ДФО – 2,5%, в России – 5,5%.
Здесь следует сказать, что рост объемов инновационной продукции могли бы обеспечить обещанные давно и на всех уровнях власти проекты по созданию промышленных и инновационных технопарков. Однако в реальности таковых в регионе практически нет. Нет и особых льгот, которые могли бы стимулировать инноваторов, а промышленные предприятия побуждали бы внедрять их продукты.
Иными словами, даже опережающий рост оборота и выручки в дальневосточных компаниях не может повысить привлекательность местного бизнеса, если он, конечно, не относится к экспортообразующему направлению и не увязан на поставки в страны АТР.
Фактор близости рынка сбыта в конечном счете перевесил державную риторику в российской политике на Востоке страны. Бизнесу придется плотнее встраиваться в азиатские рынки, начиная с рыбы и заканчивая инновационной продукцией. Вот только к вопросу о создании особых условий для ведения бизнеса в регионе, которые бы обеспечивали ему конкурентность, правительству РФ придется вернуться. Тут прав новый полпред Президента РФ ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Сможет ли он убедить «западников», которых по-прежнему большинство среди тех, кто определяет экономику и политику страны на Востоке России?
Елена БАРКОВА, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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