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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Декабря, 03:51 |
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Артем ШКУРО, генеральный директор компании EKKER: Формируется новый рынок для среднего и малого бизнеса
Компания EKKER на себе почувствовала это развитие. В то время, когда многие скептики заявляли, что саммит АТЭС – проект заведомо провальный и впоследствии не поможет ни федеральному, ни иностранному бизнесу прийти к нам в регион, мы сосредоточились на развитии новых сервисов и технологий. В результате сегодня EKKER располагает специалистами и компетенциями, которые соответствуют динамике и корпоративным стандартам приходящих на наш рынок федеральных и иностранных компаний. Кроме того, могу уверенно сказать, что и региональный бизнес стремится «подтягивать» свои стандарты до нового уровня, чтобы отвечать меняющимся требованиям рынка и соответствовать новому уровню конкуренции. Для равноправной конкуренции с федеральным бизнесом региональные игроки начали уделять гораздо больше внимания инновациям в производство, внедрять IT- и инжиниринговые решения. Кроме того, приморский бизнес хорошо понимает, что эти задачи эффективнее, правильнее и рациональнее передавать профессиональным системным интеграторам. Причем тенденция положительная: число таких компаний растет, как и спрос на IT- и инжиниринговые услуги. И мы к этому росту готовы.
Эффективность деятельности повышают и консалтинговые услуги, давно востребованные крупными компаниями. Региональный рынок также уже убедился в том, что внешний консалтинг при правильной постановке целей и задач помогает экономить средства и ресурсы предприятия. Учитывая потребности рынка, сегодня мы развиваем новое направление: EKKER Consulting является первым агентством на дальневосточном рынке, оказывающим профессиональные услуги в области IT-, HR-, производственного и бизнес-консалтинга.
Таким образом, изменения в регионе только начинаются, что мы с вами видим на примере не только федерального, но и регионального бизнеса. Уверен, что по крайней мере рынок B2B в Приморье в ближайшие годы станет более зрелым и диверсифицированным.
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