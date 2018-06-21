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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:41 |
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Егор БОРИСОВ: Инфраструктура – основа общего развития регионов Востока России
В августе мы планируем провести у себя Международную конференцию «Комплексное развитие инфраструктуры Северо-Востока России». Для нас это очень важно. В рамках данного мероприятия мы собираемся системно и обстоятельно обсудить с представителями федеральных органов власти, регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири, крупнейших российских компаний и экспертного сообщества основные параметры государственной программы по развитию инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, план мероприятий по реализации Стратегии, новые институты и инструменты развития.
Республика Саха (Якутия) занимает активную позицию, мы стараемся притягивать к себе все, скажем так, здоровые силы на Дальнем Востоке и формировать межрегиональное взаимодействие, которое полностью поддерживается федеральным центром. Поскольку такие горизонтальные связи помогают координировать и синхронизировать наши совместные действия.
Для достижения позитивных результатов, динамичного развития наших территорий нам важно действовать сообща, ведь многие проекты, которые реализуются сегодня в Якутии, носят межрегиональный характер и нацелены на индустриальное развитие всего Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Главным ориентиром курса экономического развития Якутии на ближайшее десятилетие является утвержденная 8 февраля 2007 года Правительством Российской Федерации «Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года».
В рамках Схемы на территории республики продолжается формирование четырех основных производственных кластеров – в Южной Якутии, в Западной Якутии (совместно с Иркутской областью), в Северо-Восточной Якутии (совместно с Магаданской областью) и в Центральной Якутии (крупный транспортно-логистический узел в городе Якутске). Ряд энергетических, транспортных и производственных проектов затрагивает интересы наших ближайших соседей – Амурской области и Хабаровского края, Приморского края.
Мы сегодня активно занимаемся привлечением инвестиций для проектов и формированием позиций всех заинтересованных участников – федеральных органов исполнительной власти, крупнейших российских компаний, соседних регионов и Правительства Республики Саха (Якутия).
Обозначу лишь некоторые из них. Одним из крупнейших межрегиональных инфраструктурных проектов, реализация которого начнется уже в этом году, является строительство магистрального газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток», тем самым будет положено начало формированию Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы. По планам в 2016 году дальневосточные потребители получат природный газ из Якутии.
Следующая общая задача – формирование надежной энергетической системы, которая позволит развивать в регионе эффективные производства, обеспечит гарантированное и малозатратное энергоснабжение населения и бизнеса на наших обширных территориях. Эта задача в республике последовательно решается. Так, в закон «О государственном бюджете РФ на 2011-2013 годы» включено необходимое финансирование по строительству ЛЭП «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой от Ленска до Олекминска вдоль нефтепровода «ВСТО». Это важнейшая задача для всех видов деятельности на западе Якутии. Теперь Западная Якутия получит надежное, устойчивое энергоснабжение от каскада Вилюйских ГЭС. В прошлом году построена и введена в эксплуатацию линия электропередачи ЛЭП ВЛ-220 кВ «Сунтар – Олекминск – НПС №14».
Мы предпринимаем различные шаги для того, чтобы избавиться от сверхдорогой дизельной энергетики. В прошлом году Федеральная сетевая компания приняла решение о переводе линии электропередачи от Братской ГЭС до Усть-Кута с напряжения 220 кВ до напряжения 500 кВ. Это еще один шаг по объединению Западного энергорайона республики с энергосистемой Сибири. От иркутского Усть-Кута до наших Пеледуя, Витима уже не так далеко, а учитывая еще и промежуточный энергоисточник на Талакане, мы видим, как четко формируется связка между ОЭС Сибири и Западным энергорайоном.
Это позволит нам обеспечить электроэнергией не только объекты нефтегазовой отрасли Западной Якутии и севера Иркутской области, но и золоторудные месторождения, которые хотя и находятся на севере Иркутской области, но все же тяготеют к Якутии.
В республике развивается нефтедобыча. Если в прошлом году на Талаканском месторождении подняли более 3,200 тыс. тонн, которые поставлены в нефтепроводную систему «ВСТО», то в этом добыча практически удвоится, а в ближайшей перспективе достигнет 10 миллионов тонн нефти в год. Думаю, что скоро и на Средне-Ботуобинском месторождении начнутся работы по добыче нефти. Ну и наши соседи – компания «Верхнечонск Нефтегаздобыча» – тоже включены в нефтепроводную систему «ВСТО», пролегающую через территорию Якутии. Таким образом, единый нефтегазовый кластер на западе Якутии и севере Иркутской области уже четко прорисовывается. Все его основные параметры понятны. Понятно, как он будет развиваться в ближайшие годы, с учетом привязки к будущему магистральному газопроводу, с учетом строительства федеральной дороги «Вилюй» вдоль нефтепровода «ВСТО».
Окончательные формы обрел проект «Южная Якутия». По многим его инфраструктурным объектам мы завершаем разработку проектно-сметной документации. В ближайшем будущем ожидается принятие окончательных решений по размещению объектов газопереработки и газохимии на территории Якутии, по обоснованию соответствующих инвестиций. В конце прошлого года принято решение об увеличении финансирования на проектные и геологоразведочные работы по всем железорудным месторождениям, лицензиями на которые владеет компания «Тимир». Закончено проектирование по Инаглинскому угольному комплексу, завершается обоснование инвестиций по строительству Эльконского ГМК.
Этот комплексный проект создает новый центр индустриального развития на Дальнем Востоке и в перспективе окажет влияние на экономику не только нашей республики, но и соседних регионов.
Совместно с Магаданской областью и при поддержке Федерального агентства по недропользованию ведется работа в рамках первого этапа освоения Яно-Колымской золоторудной провинции. Мы рассчитываем на то, что своевременно, не позднее чем в 2016 году, начнется полномасштабная добыча золота на Нежданинском месторождении, лицензией на которое владеет «Полюс золото». Основная проблема, которую предстоит решить на этом проекте, – обеспечение надежного энергоснабжения. Уже приняты решения по строительству ТЭЦ в пос.Хандыга и ЛЭП 220 кВ Хандыгская ТЭЦ – Теплый ключ – Нежданинское месторождение – Верхне-Менкечи с перспективой выхода этой линии на Усть-Неру и объединения с «Магаданэнерго», что позволит обеспечить возможность подключения любых потенциальных энергоемких потребителей по трассе этой линии.
И особая тема – будущие грузопотоки из Якутии не должны быть заперты ограниченной транспортной инфраструктурой. Именно эту тему мы взяли за основу для дискуссий на нашей международной конференции.
Сегодня за счет федеральных средств и собственных средств республики идет строительство железной дороги, которая совсем скоро придет на правый берег Лены в районе Якутска. Это один из самых капиталоемких проектов в транспортной сфере региона за последние годы. Но необходимы следующие шаги: железная дорога должна пересечь Лену и прийти в столицу республики.
Активизировалась деятельность по возобновлению Северного морского пути. Это тоже важнейшая часть задачи по формированию Якутского транспортно-логистического центра. Приход железной дороги в Якутск, где пересекаются три федеральные автодороги – «Лена», «Колыма», «Вилюй», с соединением через будущий мостовой переход; обновленный аэропорт в Якутске, который сейчас строится; возобновление деятельности Севморпути – все это слагаемые для создания нового транспортного коридора от Транссиба через Якутск по реке Лене и дальше на Севморпуть. В нашей стройке кровно заинтересованы и соседи – Магаданская область, Чукотский автономный округ, ведь дальше стальная магистраль должна пойти на их территории, открывая доступ грузопотокам, сформированным там, к большой железной дороге России.
Мы очень конструктивно сотрудничаем со всеми регионами-партнерами – Иркутской, Магаданской, Амурской областями и конечно же с Хабаровским краем, где намечается строительство транспортно-перегрузочного терминала в бухте Мучка. Завершается разработка проектной документации, есть инвесторы, готовые начать строительство.
Он должен стать точкой отправления по морскому пути в другие регионы страны для сырья, а также продукции, произведенной в результате реализации Схемы развития производительных сил, транспорта и энергетики республики. Это полностью соответствует Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, которая была утверждена Правительством России 29 декабря 2009 года.
И последнее. Всем нам важно не споткнуться на старте, проекты, которые запланированы в Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, должны быть реализованы в полном объеме. Только так мы сможем достичь поставленной цели – формирование на Востоке России стабильного населения, обеспеченного комфортными условиями для жизни. Учитывая то, что кризисные явления в экономике страны резко ограничили возможности бюджетного финансирования, важно найти новые инструменты – для привлечения инвестиций. Одним из них должен стать Фонд развития Дальнего Востока, созданный Внешэкономбанком. Всем регионам Востока России важно выработать единую позицию по вопросам формирования и функционирования этого института развития.
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