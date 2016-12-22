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24 Ноября 2014, 12:00 | Проект ДК

В поисках новой бизнес-модели

Первый год после саммита АТЭС-2012 во Владивостоке показал: чуда не случилось. Впрочем, ждать быстрой отдачи было наивно. Во-первых, инфраструктурные объекты, начиная с газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", мостов, дорог, аэропорта и заканчивая университетским городком на о. Русском, - долгоиграющие по окупаемости проекты. Во-вторых, справедливее рассматривать эти траты с точки зрения дальневосточников как возвращение социальных долгов отдаленной ресурсной территории.

Разговоры же о чрезмерной дороговизне объектов саммита лишь подтвердили: рентабельность производства и бизнеса на Востоке России неконкурентоспособна ни в сравнении с другими регионами России, ни с соседями по АТР. Вложившись, сказав «А», правительство РФ задержалось с «Б» - создать территорию, привлекательную для размещения бизнеса и инвестиций, ЗАКОНОДАТЕЛЬНО.

Рейтинг эффективности крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам 2013 года подтверждает этот вывод. Средняя рентабельность участников ТОП-100 за прошлый год даже снизилась с 11,3%, годом ранее, до 6,41%.

Сразу уточним: речь идет только о 100 компаниях, выстроенных в рейтинг эффективности бизнеса из 146 компаний, которые перевалили планку годовой выручки в 3 млрд рублей.

К нашей методике оценки эффективности бизнеса можно иметь претензии. И экономисты имеют. Но три первых места нефтяных компаний - «Роснефть-Астра», «Сахалинморнефтегаз Шельф», «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» - на фоне взвившихся биржевых цен 2013 года логичны. И состав участников ТОП-100 еще раз подчеркивает гипертрофированную примитивно сырьевую экспортную ориентацию экономики региона, где выгоднее всего заниматься вывозом сырья. Рвение российских корпораций, пришедших на Восток России с кремлевским наказом - углубить переработку сырья, - с галопа переходило на тихий аллюр, а то и вовсе стопорилось.

Вспомним хотя бы проект «Восточной нефтехимической компании». Юридически ЗАО в Находке уж 12 лет (с отпуском без содержания, правда). Проект готов, земельный участок даже у «зеленых» отвоевали на морском берегу, коллектив в 300 человек ждет... Вот только уверенности, что дальневосточный проект будет рентабельным, у экспертов нет. Хотя за спиной проекта стоит государственный капитал, которому, надеемся, власти всегда помогут с преференциями.

Этот тренд в рейтингах крупнейших компаний всем бросается в глаза.

Госзаказ наперекор рынку

По итогам 2013 года в ТОП-100 по величине и приросту валовой выручки широко представлены предприятия с государственным капиталом, а в ТОП-100 эффективности бизнеса превалируют частные компании. И, пожалуй, прав глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, считая, что государство не может быть эффективным собственником, поскольку оно социально ориентировано - не на прибыль, а на жизненно важные интересы жителей территории. Это сдерживает развитие бизнеса.

Крупные предприятия той же Якутии ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», ГУП «ЖКХ РС(Я)», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО «Якутский хлебокомбинат», ОАО «Авиакомпания «Якутия» - обслуживают социальные интересы жителей. Еще вчера участники ТОП-100 нашего рейтинга, сегодня они балансируют на грани рентабельности.

Досье «Дальневосточного капитала»: Методика оценки эффективности бизнеса компаний Дальнего Востока была разработана экс-руководителем Рейтингового агентства «Золотого Рога», к.э.н. Андреем Блиновым при участии экспертов из РО ФСФО, НП «Профессионал», ОАО «Дальаудит» и профильных специалистов администраций Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области 10 лет назад. Показатели, используемые при составлении рейтинга, отражают различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности компании: общая рентабельность деятельности за год, величина чистой прибыли и изменение прибыльности продаж в сравнении с годом ранее, коэффициент оборачиваемости активов в текущем году и даже коэффициент финансовой устойчивости. Для их сопоставления используется метод рейтинговой оценки, когда каждый из 5 показателей ранжируется в баллах от 1 до 100. Для вывода интегрального показателя использованы удельные коэффициенты от 0,10 коэффициента финансовой устойчивости до 0,35 уд. коэффициента общей рентабельности. Сумма всех показателей и дает единый критерий оценки эффективности бизнеса той или иной компании.

«Некоторая часть общественности республики склонна упрекать правительство и лично меня в том, что в свое время мы не сохранили в государственной собственности ряд компаний. Но жизнь все чаще доказывает обратное: приватизированные предприятия успешно развиваются, а остающиеся в госсобственности продолжают требовать от нас регулярной подпитки. Вот и теперь пришла пора раскошеливаться», - недавно горько констатировал глава республики, принимая решение о финансовой поддержке стоящей на грани банкротства «Авиакомпании «Якутия».

Такая ситуация сегодня типична для большинства региональных предприятий под управлением субъекта Федерации. В Приморском крае подкармливают «Примтеплоэнерго», в Сахалинской области - «Сахалинские коммунальные сети», в Анадыре - «Чукоткоммунхоз». Между тем растущие как на дрожжах объемы выручки частных управляющих компаний в системе ЖКХ уже позволяют им соперничать за место в ТОП-100 и по эффективности. Вопрос - в бизнес-модели компании.

Именно переход на рыночные рельсы пять лет назад помог компании номер один на Дальнем Востоке - АК «АЛРОСА» - получить второе дыхание. Сбросив социальное бремя «натурального хозяйства» по содержанию территории присутствия, «АЛРОСА» выстроила новую модель бизнеса и стала второй в алмазном мире после De Beers. По итогам 2013 года она держит первое место в нашем рейтинге крупнейших и 11-е место в ТОПе эффективного бизнеса.

Сохранит ли эти позиции корпорация, расширив переработку алмазов в Якутии или, например, в Приморье, как от нее требует собственник в лице государства?

Зачем в Якутии, рассуждали бизнесмены, если себестоимость гранильного производства, например, в Индии в 20 раз дешевле. Но у правительства государственные интересы превыше рыночных законов - и упреки в конечном итоге привели к недавней смене президента «АЛРОСА». Но сменить минусовую экономику перерабатывающего производства в условиях Дальнего Востока без законодательных преференций любой самой талантливой команде управленцев не удастся.

В рейтинге-2013 широко представлены ресурсные драйверы Дальнего Востока: ОАО «Покровский рудник» ГК «Петропавловск» - 1-е место в российской золотодобыче, ООО «Ресурсы Албазино» ГК «Полиметалл» - лидера по добыче серебра, ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» корпорации «Кинросс Голд» - с уникальным месторождением Купол. По итогам 2013 года они еще в ТОП-25 самых эффективных. Но симптомы недомогания уже налицо. Замахнувшись на крупные проекты, «золотые драйверы» территории споткнулись, не соизмерив издержки и не дождавшись обещанных властью преференций.

Так, в прошлом году вновь (не в первый раз) не состоялся ввод в строй Наталкинского ГОКа (ОАО «Рудник им. Матросова» ГК «Полюс Золото»). В этом году остановлено строительство обогатительной фабрики Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской АО (ГК «Петропавловск»). Закрылся Ярославский ГОК и приостановлена модернизация порта Посьет в Приморье (ГК «Мечел»). «Полиметалл» за два года вывел на проектную мощность гидрометаллургический ГОК в Амурске (Хабаровский край) и принялся… считать издержки. Реализация даже приоритетных проектов, на условиях государственно-частного партнерства, оказалась российским «локомотивам» не по карману, стоило только маятнику мировых цен на драгметаллы качнуться в другую сторону…

Сырьевой эхолот

Тренд конъюнктуры мирового рынка всегда играл важную роль в экспортоориентированном бизнесе Дальнего Востока. Бремя налогов так придавило бизнес, что даже рыбаки забыли и о новых судах, и о мировом бренде типа «Чатка». Зато вздулся пузырь где не ждали.

По итогам 2013 года самой выгодной нишей бизнеса для дальневосточных компаний стал нефтесбыт. И дело не в росте цен на бензоколонках АЗС региона и России в целом. В нашем рейтинге резко выросла доля компаний, сделавших прибыль на бункеровке судов. В ТОП-100 представлены «бункер-дочки» всех крупных нефтегазовых корпораций, добывающих и сбывающих нефть и нефтепродукты в страны АТР. За бортом нашего рейтинга остался список компаний с выручкой ниже трех миллиардов - он тоже прирос «бункеровщиками». Выгодным промыслом сегодня в регионах занимаются около полусотни компаний. Для этого совсем не нужны порты.

По оценкам экспертов, бункеровка судов занимает уже 25% на рынке нефтепродуктов. И дело не в том, что по тихоокеанской дуге из стран Юго-Восточной Азии в Северную Америку и обратно проходят тысячи судов в год. Сама география велела дальневосточным портам зарабатывать на судозаходах. И зарабатывают. В портах Северной Америки падают объемы бункеровки топливом и растут на Востоке России. Только количество швартовок в портах прирастает несоизмеримо медленнее, чем бункеровка на рейде.

Бизнес-модель вертикали споткнулась

И еще один тренд наметился в 2013 году. Машиностроение вновь представлено в Рейтинге эффективности бизнеса. В Минвостокразвития признают, что на Дальнем Востоке значительно медленнее, чем на западных территориях России, восстанавливаются или конверсируются мощности некогда высокотехнологичного дальневосточного военно-промышленного комплекса. Но отрасль осваивает высокие технологии, избавляясь от затратной экономики. Исчезло из рейтинга «КнААПО» (г. Комсомольск-на-Амуре), встроенное в вертикаль корпорации «Сухой» и пробуксовывая с производством регионального пассажирского самолета «Суперджет-100» (SSJ-100). А вот АО «Арсеньевская АК «Прогресс» выпускает не только конкурентоспособные вертолеты военного назначения, но сформировало эффективное производство.

Много спорили и продолжают спорить об эффективности автомобильного производства на берегу бухты Золотой Рог, но первое предприятие «Соллерса» - СП «Соллерс Мазда Мануфэкчуринг Рус» - уже в первой полусотне эффективного бизнеса на Дальнем Востоке. Точечные государственные преференции помогли построить эффективный бизнес и завлечь иностранные инвестиции.

В нашем рейтинге и ООО «Фактор» - завод по сборке компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов приморской группы ДНС (Digital Network Systems). Сегодня дальневосточная компания имеет оборот больше бюджета Приморского края - 130 млрд (выручка ее компаний, зарегистрированных в Приморье, составляет 10%). За 10 лет DNS выстроила сеть компьютерного ритейла в 700 маркетов по стране. Только в 2013 году открыла сразу 250 новых магазинов, обеспечив за счет экспансии прирост в 50%. Но сегодня владельцы ДНС аккумулируют бизнес.

Впрочем, совладельцы компании (их девять) никогда не замахивались на сверхприбыли, предпочитая стабильные 5% и рост бизнеса. Кто-то из экспертов объяснит появление бывших малых предприятий ДНС в ТОП-100 общим падением прибыльности ведущих отраслей региона в 2013 году. Но формула эффективности бизнеса тем и хороша, что определяет эффективность бизнес-модели. Группа компаний DNS в своем развитии ушла от интеграции в вертикаль, создав свою собственную корпоративную модель по горизонтали, где 100 управленцев участвуют в прибыли. И выиграла, несмотря на спад на компьютерном рынке.

Сегодня много говорят о кризисе, который переживают вертикально интегрированные корпорации, и не только российские. И вряд ли предлагаемая правительством РФ реформа акционерных обществ - публичные и непубличные компании - позволит оздоровить бизнес и уменьшить управленческие затраты в структуре себестоимости, даже если всерьез заняться деоффшоризацией. Экономике России, особенно ее восточной части с минимумом населения, предстоит сдать главный тест - как увеличить выработку на одного работника. Ведь вопреки всем прогнозам стоимость рабочей силы в конечном продукте будет дорожать.

Елена Баркова. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

 

Теги: 100 крупнейших компаний Дальнего Востока 


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