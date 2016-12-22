Игорь ПОЛЬЧЕНКО, президент ГК "Транзит-ДВ": Главным ресурсом для развития остается административный

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:56 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
24 Ноября 2014, 12:10 | Проект ДК

Игорь ПОЛЬЧЕНКО, президент ГК "Транзит-ДВ": Главным ресурсом для развития остается административный

- Дальний Восток может и должен стать более привлекательным местом для ведения бизнеса. Федеральное правительство смещает фокус на восток, и этот акцент оправдан тем, что именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегодня идет самое динамичное экономическое развитие, и России важно не упустить возможности, которые открывает этот тренд. Мы должны активнее встраиваться в рынки соседнего региона.

Однако я не могу сказать, что на сегодняшний день на Дальний Восток активно двинулся частный бизнес. Крупные инвестиционные программы имеют в регионе главным образом госкорпорации: «Роснефть», «Газпром», РЖД. Больше никто особенно не пришел, а если и пришел и смог более-менее развить здесь производство, то это компании, получившие государственную поддержку в виде льгот или субсидий. Но это лишь «подпорка», убери которую, и предприятие перестанет быть эффективным в силу малого рынка, высоких производственных издержек. Это искусственно созданная для роста ситуация. Собственно, это хорошо просматривается по первым позициям Рейтинга 100 крупнейших компаний Дальнего Востока по выручке.

На мой взгляд, на Дальнем Востоке не нужно замахиваться на мощные промышленные производства, а развивать те направления бизнеса, которые здесь наиболее конкурентоспособны и вписаны в геополитическое пространство. Одно из таких направлений - логистика; мы забыли, что мы мощная морская держава. У каждой территории, как и компании, должна быть своя миссия. Нашему региону бог дал море с богатыми рыбными ресурсами и географически выгодно расположенными морскими путями. Вот из этих преимуществ, на мой взгляд, и нужно выжимать максимально, становиться лучшими в этих отраслях. А мы забыли о том, что мы морская держава, Петр I казнил бы нас за это!

Наша компания частная, и мы пятнадцать лет развиваемся, опираясь на собственные силы. Разработали для себя стратегию-2020 и планово движемся к тем целям, которые в ней заявлены по всем проектам - это развитие транзитных перевозок в рамках в Северного морского пути и транспортного коридора «Приморье-1», рейдовые погрузочные комплексы, бункерные хабы, большой каботаж и другие направления, в которых мы запланировали собственные точки роста.

Очевидно, что в тактических действиях приходится ориентироваться на изменение текущей ситуации, но, учитывая момент, мы все-таки смотрим на наш бизнес с точки зрения 2020 года. С этой позиции мы смотрим на то, как движется мировой флот, и наша задача сделать так, чтобы он двигался учитывая нашу траекторию. Главная идея нашего бизнеса не получение прибыли сегодня и любой ценой, а перспективное развитие бизнес-направлений, встроенных в транспортную стратегию России. Это объединение логистических путей северо-восточных территорий Китая, Дальнего Востока, стран АТР.

Бункерный хаб, который мы создали в Приморском крае, - важнейшая часть логистической цепочки. Его развитие идет в условиях жесткой мировой конкуренции на этом рынке, и у меня есть удовлетворение от того, что нам удается понемногу перетягивать его на себя, мы уже конкурируем с сингапурскими, американскими, европейскими бункерными хабами. Понятно, что никто не хочет укрепления позиций России в этом бизнесе, тем не менее именно этим и нужно сегодня заниматься, у нас есть здесь большие преимущества, и их нужно использовать. Мы видим свою задачу в том, чтобы построить бункерный «супермаркет» и продавать российский «товар» на нашей территории, тем самым участвовать в снятии России с экспортной ресурсной «иглы».

У ГК «Транзит-ДВ» есть определенная миссия, которую сформулировал сам коллектив: «Мы создаем мир, в котором хочется жить». Это, можно сказать, наша «национальная» идея. К сожалению, мы не можем сказать, что такая миссия есть у российских чиновников. В нашей стране бизнес вынужден в большом количестве случаев руководствоваться не экономическими законами как таковыми, а договоренностями, а главным ресурсом для развития остается административный. Это и тормозит развитие частного бизнеса. Если мы не создадим команду с одной миссией, одной целью и ценностями, то ничего не добьемся. Это, на мой взгляд, применимо в экономической ситуации в России и на Дальнем Востоке в частности.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

Теги: РЖД  Роснефть  100 крупнейших компаний Дальнего Востока  Газпром 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика