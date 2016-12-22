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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Игорь ПОЛЬЧЕНКО, президент ГК "Транзит-ДВ": Главным ресурсом для развития остается административный
Однако я не могу сказать, что на сегодняшний день на Дальний Восток активно двинулся частный бизнес. Крупные инвестиционные программы имеют в регионе главным образом госкорпорации: «Роснефть», «Газпром», РЖД. Больше никто особенно не пришел, а если и пришел и смог более-менее развить здесь производство, то это компании, получившие государственную поддержку в виде льгот или субсидий. Но это лишь «подпорка», убери которую, и предприятие перестанет быть эффективным в силу малого рынка, высоких производственных издержек. Это искусственно созданная для роста ситуация. Собственно, это хорошо просматривается по первым позициям Рейтинга 100 крупнейших компаний Дальнего Востока по выручке.
На мой взгляд, на Дальнем Востоке не нужно замахиваться на мощные промышленные производства, а развивать те направления бизнеса, которые здесь наиболее конкурентоспособны и вписаны в геополитическое пространство. Одно из таких направлений - логистика; мы забыли, что мы мощная морская держава. У каждой территории, как и компании, должна быть своя миссия. Нашему региону бог дал море с богатыми рыбными ресурсами и географически выгодно расположенными морскими путями. Вот из этих преимуществ, на мой взгляд, и нужно выжимать максимально, становиться лучшими в этих отраслях. А мы забыли о том, что мы морская держава, Петр I казнил бы нас за это!
Наша компания частная, и мы пятнадцать лет развиваемся, опираясь на собственные силы. Разработали для себя стратегию-2020 и планово движемся к тем целям, которые в ней заявлены по всем проектам - это развитие транзитных перевозок в рамках в Северного морского пути и транспортного коридора «Приморье-1», рейдовые погрузочные комплексы, бункерные хабы, большой каботаж и другие направления, в которых мы запланировали собственные точки роста.
Очевидно, что в тактических действиях приходится ориентироваться на изменение текущей ситуации, но, учитывая момент, мы все-таки смотрим на наш бизнес с точки зрения 2020 года. С этой позиции мы смотрим на то, как движется мировой флот, и наша задача сделать так, чтобы он двигался учитывая нашу траекторию. Главная идея нашего бизнеса не получение прибыли сегодня и любой ценой, а перспективное развитие бизнес-направлений, встроенных в транспортную стратегию России. Это объединение логистических путей северо-восточных территорий Китая, Дальнего Востока, стран АТР.
Бункерный хаб, который мы создали в Приморском крае, - важнейшая часть логистической цепочки. Его развитие идет в условиях жесткой мировой конкуренции на этом рынке, и у меня есть удовлетворение от того, что нам удается понемногу перетягивать его на себя, мы уже конкурируем с сингапурскими, американскими, европейскими бункерными хабами. Понятно, что никто не хочет укрепления позиций России в этом бизнесе, тем не менее именно этим и нужно сегодня заниматься, у нас есть здесь большие преимущества, и их нужно использовать. Мы видим свою задачу в том, чтобы построить бункерный «супермаркет» и продавать российский «товар» на нашей территории, тем самым участвовать в снятии России с экспортной ресурсной «иглы».
У ГК «Транзит-ДВ» есть определенная миссия, которую сформулировал сам коллектив: «Мы создаем мир, в котором хочется жить». Это, можно сказать, наша «национальная» идея. К сожалению, мы не можем сказать, что такая миссия есть у российских чиновников. В нашей стране бизнес вынужден в большом количестве случаев руководствоваться не экономическими законами как таковыми, а договоренностями, а главным ресурсом для развития остается административный. Это и тормозит развитие частного бизнеса. Если мы не создадим команду с одной миссией, одной целью и ценностями, то ничего не добьемся. Это, на мой взгляд, применимо в экономической ситуации в России и на Дальнем Востоке в частности.
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