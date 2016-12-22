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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Юрий Шейко, начальник департамента развития корпоративного бизнеса РЕГИОБАНКа - филиала банка "ФК Открытие": Задача банка - создание благоприятных условий для развития бизнеса клиентов
Мы понимаем, что текущая экономическая ситуация может внести коррективы в самые амбициозные планы бизнеса. Вот почему те инвестпроекты, которые заранее планировались, сегодня находятся под пристальным вниманием наших специалистов. О заимствованиях для долгосрочных инвестиций в период нестабильной экономической ситуации стоит несколько раз подумать. Запуск инвестиционных проектов для многих компаний в этот период может стать нерентабельным.
Мы считаем, что задачей крупных частных банков в данных обстоятельствах является создание условий, благоприятных для развития бизнеса клиентов как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе.
В связи с волатильностью курса рубля по отношению к евро и доллару клиенты чаще стали интересоваться продуктами, которые позволяют сделать предсказуемым результат финансовой сделки. Сделать это помогает ряд продуктов, появившихся на рынке, в частности аккредитив с постфинансированием за счет рублевого кредита. Данный инструмент позволяет зафиксировать курс доллара или евро на момент подписания аккредитива, тем самым определить фактическую стоимость импортируемой продукции.
Используя возможности банка «ФК Открытие», филиал РЕГИОБАНК разработал интересный механизм синтетического рублевого кредита и свопа, который позволяет перевести рубли в доллары и сократить процентные расходы по заимствованию банковских ресурсов.
Для компаний, которые ведут внешнюю торговлю с Китаем, тоже есть предложения: расчеты посредством аккредитива в китайских юанях. Такая схема расчетов позволяет сторонам минимизировать риски, связанные с колебаниями курса валют, а также с неисполнением контракта.
Сложная экономическая ситуация заставляет мобилизовать все ресурсы и оптимизировать бизнес. Это хороший повод своевременно обратиться в свой банк за профессиональным экспертным мнением и советом, чтобы получить действительно эффективные решения в любой ситуации.
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