Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО "ДВЭУК": Развитие сетевой инфраструктуры позволит привлечь инвестиции на территорию

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 23 Декабря, 03:57 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
22.12 |
Губернатор Хабаровского края подвел итоги года
22.12 |
Внешэкономбанк принял новую стратегию
22.12 |
Компания "ЛедСтрой" стала сотым резидентом особого экономического режима ТОР Дальнего Востока
22.12 |
В закон о "дальневосточном гектаре" внесены важные поправки
22.12 |
Дальспецстрою недобросовестные контрагенты должны почти 8 млрд рублей
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела
Часовой пояс
25 Ноября 2016, 17:53
В Приморье "Природа без границ" предлагает решения экологических проблем, государство - принимает Трансграничные природные процессы, сохранение биоразнообразия, восстановление прибрежных биоресурсов и экологическая модернизация экономики, а также проблемы экологического мониторинга - вот темы, которые стали основными на прошедшем во Владивостоке Х форуме "Природа без границ".
статьи раздела
Компании
22 Ноября 2016, 09:30
Сингапур и Япония поделили аэропорты Владивостока и Хабаровска В 2017 год аэропорт Владивосток войдет с новыми владельцами: консорциум инвесторов с участием сингапурской Changi Airports International (управляет аэропортом Changi в Сингапуре) планирует закрыть сделку в декабре. Речь идет о приобретении консорциумом 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток" и 52,16% плюс 1 обыкновенной акции ОАО "Международный аэропорт Владивосток", управляющих владивостокским аэропортом.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:10
Рынок страхования жилья ожидает новый закон Природные стихии, техногенные аварии и даже катастрофы в Дальневосточном федеральном округе не редкость. Ежегодно регионы считают убытки, а бюджеты всех уровней тратят большие деньги на компенсацию ущерба. Страховые компании по сложившейся практике не сильно вовлечены в эти процессы по вполне объяснимой причине - из-за низкого уровня проникновения страхования имущества на Дальнем Востоке. По данным компании "Согаз", полисы страхования по итогам первого полугодия нынешнего года приобрели в Дальневосточном ФО в среднем 4,1% граждан старше 18 лет.
статьи раздела
Финансы
22 Ноября 2016, 09:00
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": ОСАГО береженого бережет Пожалуй, ни один вид страхования не обсуждается так широко и не вызывает столько противоречивых мнений, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
25 Июля 2013, 17:43 | Проект ДК

Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО "ДВЭУК": Развитие сетевой инфраструктуры позволит привлечь инвестиции на территорию

До недавнего времени слабое развитие энергетических сетей в Магаданской области сдерживало экономическое развитие территории. Сегодня ситуация меняется: Дальневосточная энергетическая управляющая компания (ДВЭУК) приступила к реализации на Колыме крупнейших проектов энергосетевого строительства. О том, какой экономический эффект они принесут региону, в интервью "ДК" рассказал генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Игорь ДЖУРКО.

- Игорь Васильевич, с 2012 года в Магаданской области началась реализация инвестиционных проектов электросетевого строительства, порученных государством ОАО «ДВЭУК». Какие первоочередные задачи ставит перед собой компания по развитию этой территории?

- Магаданская область - особенная территория в плане энергоснабжения. С одной стороны, здесь есть избыточные, но запертые генерирующие мощности, с другой - наблюдается острый дефицит высоковольтных сетей для передачи энергии. Это в значительной степени уменьшает инвестиционную привлекательность региона, так как не дает возможности подключения новых крупных потребителей в промышленном секторе. После реализации первых двух проектов ДВЭУК на территории области инвестиционный климат, уверен, существенно потеплеет.

Наши текущие инвестиционные проекты - строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная - Сокол - Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ и ВЛ 220 кВ «Оротукан - Палатка - Центральная» - включены в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2013 года». Общий объем инвестиций в их реализацию составляет около 19 млрд рублей.

По первому проекту мы приступили к строительству в прошлом году и уже готовим поочередную сдачу всех участков линии в 2013 году. По второму проекту в данный момент проходит конкурентная процедура по выбору генерального подрядчика на строительно-монтажные работы, выполняется комплекс землеустроительных работ по оформлению в аренду земельных участков, идет подготовка территории для строительства. Так как материалы и конструкции в Магадан завозятся с материка, то это занимает достаточно много времени. Но к концу года подготовительную кампанию мы намерены завершить и приступить непосредственно к реализации проекта.

К слову, сейчас мы обсуждаем с руководством региона вопрос организации на территории области отдельного производства материалов, предназначенных для строительства наших объектов.

Досье «ДК»: Протяженность ВЛ 35/110 кВ «Центральная - Сокол - Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ составляет 105 км. Строительство линии повысит энергобезопасность аэропорта «Сокол», а также надежность энергоснабжения г. Магадана, Хасынского и Ольского районов области с общей численностью населения более 100 тыс. человек.  Протяженность ВЛ 220 кВ «Оротукан - Палатка - Центральная» составляет 377 км. Строительство линии обеспечит выдачу мощности Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в южную часть Магаданской области и г. Магадан, создаст предпосылки для освоения перспективных горнорудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции.

- Какие проекты планируются в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

- В среднесрочной перспективе планируется целый ряд проектов. Среди них - строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак» с реконструкцией подстанции 220 кВ «Усть-Омчуг», строительство подстанции 220 кВ «Омчак», двухцепной ВЛ 220 кВ «Берелех - Омчак» с реконструкцией подстанции 220 кВ «Берелех» и строительство ВЛ 220 кВ «Ягодное - Берелех» с реконструкцией подстанции 220 кВ «Ягодное». По сути, речь идет о кольце высоковольтных линий, которое обеспечит основные перспективные промышленные зоны достаточным ресурсом по энергопотреблению и надежности.

Наши более отдаленные планы по развитию региональной энергосистемы связаны со строительством ВЛ 220/110 кВ «Майя - Хандыга - Теплый Ключ - Развилка - Нера Новая, Республика Саха (Якутия) - Магаданская область». Реализация этого проекта позволит соединить энергосистемы Колымы и Якутии.

- То есть энергосистемы соседних регионов перестанут быть изолированными?

- Да, это позволит создать условия для перетоков мощности и значительно повысить категорию надежности энергоснабжения потребителей, что значит, на территории Магаданской области во многом будут сняты ограничения по строительству энергоемких производств.

В целом, власти Колымы во главе с исполняющим обязанности губернатора Владимиром ПЕЧЕНЫМ поддержали включение всех перспективных проектов в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» и соответствующую федеральную целевую программу до 2018 года.

- Частные инвестиции идут сегодня в развитие сетей?

- Здесь предусмотрено только государственное финансирование. Но развитие сетевой инфраструктуры позволяет привлечь инвестиции в другие отрасли: когда инвестор заходит на территорию, для него очень важно понимать, как он будет обеспечен энергоснабжением.

- Эта инфраструктура для крупных инвестиционных проектов. А жители территории получат эффект от строительства сетей?

- Вопросы социальной направленности параллельно, конечно, решаются. Это и налоговые отчисления, и занятость местных жителей, и подключение населенных пунктов к централизованному энергоснабжению или полная замена ветхих, аварийных электросетей, построенных 50-60 лет назад.

- В мае на Колымской ГЭС произошла авария, в результате которой часть Магадана и несколько районов области остались без электричества. Как обезопасить регион от повторения подобных ситуаций?

- Сегодня в энергосистеме Колымы довольно изношенная инфраструктура, и любой сбой на ключевом источнике энергоснабжения - Колымской ГЭС - грозит новыми отключениями. Тем не менее в регионе полным ходом идет строительство второго крупного генерирующего объекта - Усть-Среднеканской ГЭС. Буквально на днях был запущен первый пусковой комплекс мощностью 169 МВт. Наш проект по строительству высоковольтной линии от Оротукана до Магадана предназначен для выдачи мощности новой ГЭС на юг области.

Тогда надежность электроснабжения в послеаварийных режимах отключения ВЛ 220 кВ «Колымская ГЭС - Усть-Омчуг» однозначно будет повышена. Кроме того, на 60 МВт будет увеличена пропускная способность на направлении «Колымская ГЭС - Усть-Омчуг - Магадан», а уровень потерь при передаче мощности в Центральном энергоузле снизится на 10 МВт.

- «Магаданэнерго» в ваших проектах участвует?

- Безусловно. Необходимо выполнить технологическое присоединение новых линий. Мы финансируем эти работы, а наши коллеги реконструируют свои подстанции в рамках техприсоединения, что также повышает надежность действующих сетей.

- Магадан - суровый край. Наверное, трудно строить сети в таких условиях?

- Только не для нас! Неоценимый опыт электросетевого строительства нам дала Якутия, а там природные условия еще более жесткие, чем на Магадане. Схожая ситуация и по завозу материалов, и по конструктивным решениям. На самом деле, опыт показывает, что если сроки строительства предельно сжаты, то их можно выдерживать, опережая нормативные значения в 1,5-2 раза. Для этого соответствующим образом выстраивается весь механизм реализации проекта.

- Как строятся отношения с властями Колымы?

- Еще в позапрошлом году наша компания подписала соглашение с администрацией Магаданской области, в рамках которого утвержден перечень проектов электросетевого строительства, призванных не только повысить надежность энергосистемы, но и создать инфраструктурные условия для развития добывающих и перерабатывающих предприятий.

Работа выстраивается в очень конструктивном и плодотворном русле, точно так же, как и с «Магаданэнерго». Все стороны стремятся способствовать формированию наиболее эффективной системы обеспечения опережающего развития энергоинфраструктуры и скорейшего роста промышленного потенциала Колымы.

Нельзя не отметить, что решение этих вопросов находится в центре внимания главы региона Владимира Печеного, вместе с которым мы проводим рабочие встречи, в том числе на уровне федеральных органов власти.

Досье «ДК»:  ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока России. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России», в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО.  Инвестиционная программа компании в 2008-2011 гг. составила 25,559 млрд рублей, в 2012 г. - 21 млрд рублей, в 2013 г. планируется инвестирование 17,7 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» составляет 54,367 млрд рублей.

Елена ЛЕНСКАЯ, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.

Теги: Игорь ДЖУРКО  энергетика  ДВЭУК  инвестиции 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Компании
18 Ноября 2016, 15:02
Деликатес из глубины Камчатский край остается лидером по добыче водных биоресурсов не только на Дальнем Востоке, но и в Российской Федерации в целом. По данным Росрыболовства, общий улов всех российских рыбопромышленников по состоянию на 31 декабря 2015 года составил 4,4 млн тонн. Почти миллион тонн в этой доле - вылов камчатских рыбаков.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Часовой пояс
18 Ноября 2016, 14:57
Очередная серия смертей животных стала поводом для уголовного расследования в Приморском океанариуме Следственный комитет по Приморскому краю приступил к доследственной проверке в ФГБУ "Приморский океанариум". Поводом для проверки стала смерть двух тихоокеанских белобоких дельфинов.
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:15
Зимний отдых не за горами Из-за валютных колебаний многие похоронили надежду на отпуск в экзотических странах и на знаменитых горнолыжных курортах Европы. Впрочем, дальневосточникам переживать из-за этого не приходится, так как родной регион является одним из самых богатых в мире по природным ресурсам и предлагает уникальные возможности для отдыха. Есть на нашей территории места, где бьют целебные минеральные источники и сопки укрываются красивыми снежными шапками, а есть и крупные горнолыжные курорты, которые собирают туристов со всего мира. Поэтому на Дальнем Востоке может найти развлечение по вкусу и заядлый охотник, и турист, привыкший к удобствам. Своими планами на зимний отдых 2016-2017 годов поделились читатели журнала "Дальневосточный капитал".
статьи раздела
Вкус жизни
18 Ноября 2016, 09:00
Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю Командорские острова - уникальное место, в России найти что-то подобное совершенно невозможно. Здесь сочетаются удивительной красоты тундровые ландшафты, холмы и горы. Множество видов редких краснокнижных зверей и птиц обжили эти неприветливые с первого взгляда острова, западающие в самое сердце после близкого знакомства, а в водах Северной Пацифики, омывающей Командоры, живут киты - чудесные морские исполины. Все это кажется невероятным, но действительно существует. И вы можете прикоснуться к этому, в чем вам помогут сотрудники государственного природного биосферного заповедника "Командорский" имени С. В. Маракова.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Ноября 2016, 09:40
До Дальнего Востока дошли тенденции меховой моды из европейской части России Главный тренд сезона - яркий мех ненатурального оттенка
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика