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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Игорь ДЖУРКО, генеральный директор ОАО "ДВЭУК": Развитие сетевой инфраструктуры позволит привлечь инвестиции на территорию
- Игорь Васильевич, с 2012 года в Магаданской области началась реализация инвестиционных проектов электросетевого строительства, порученных государством ОАО «ДВЭУК». Какие первоочередные задачи ставит перед собой компания по развитию этой территории?
- Магаданская область - особенная территория в плане энергоснабжения. С одной стороны, здесь есть избыточные, но запертые генерирующие мощности, с другой - наблюдается острый дефицит высоковольтных сетей для передачи энергии. Это в значительной степени уменьшает инвестиционную привлекательность региона, так как не дает возможности подключения новых крупных потребителей в промышленном секторе. После реализации первых двух проектов ДВЭУК на территории области инвестиционный климат, уверен, существенно потеплеет.
Наши текущие инвестиционные проекты - строительство ВЛ 35/110 кВ «Центральная - Сокол - Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ и ВЛ 220 кВ «Оротукан - Палатка - Центральная» - включены в федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2013 года». Общий объем инвестиций в их реализацию составляет около 19 млрд рублей.
По первому проекту мы приступили к строительству в прошлом году и уже готовим поочередную сдачу всех участков линии в 2013 году. По второму проекту в данный момент проходит конкурентная процедура по выбору генерального подрядчика на строительно-монтажные работы, выполняется комплекс землеустроительных работ по оформлению в аренду земельных участков, идет подготовка территории для строительства. Так как материалы и конструкции в Магадан завозятся с материка, то это занимает достаточно много времени. Но к концу года подготовительную кампанию мы намерены завершить и приступить непосредственно к реализации проекта.
К слову, сейчас мы обсуждаем с руководством региона вопрос организации на территории области отдельного производства материалов, предназначенных для строительства наших объектов.
Досье «ДК»: Протяженность ВЛ 35/110 кВ «Центральная - Сокол - Палатка» с заходом на ПС 110,35 кВ составляет 105 км. Строительство линии повысит энергобезопасность аэропорта «Сокол», а также надежность энергоснабжения г. Магадана, Хасынского и Ольского районов области с общей численностью населения более 100 тыс. человек. Протяженность ВЛ 220 кВ «Оротукан - Палатка - Центральная» составляет 377 км. Строительство линии обеспечит выдачу мощности Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в южную часть Магаданской области и г. Магадан, создаст предпосылки для освоения перспективных горнорудных месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции.
- Какие проекты планируются в среднесрочной и долгосрочной перспективе?
- В среднесрочной перспективе планируется целый ряд проектов. Среди них - строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг - Омчак» с реконструкцией подстанции 220 кВ «Усть-Омчуг», строительство подстанции 220 кВ «Омчак», двухцепной ВЛ 220 кВ «Берелех - Омчак» с реконструкцией подстанции 220 кВ «Берелех» и строительство ВЛ 220 кВ «Ягодное - Берелех» с реконструкцией подстанции 220 кВ «Ягодное». По сути, речь идет о кольце высоковольтных линий, которое обеспечит основные перспективные промышленные зоны достаточным ресурсом по энергопотреблению и надежности.
Наши более отдаленные планы по развитию региональной энергосистемы связаны со строительством ВЛ 220/110 кВ «Майя - Хандыга - Теплый Ключ - Развилка - Нера Новая, Республика Саха (Якутия) - Магаданская область». Реализация этого проекта позволит соединить энергосистемы Колымы и Якутии.
- То есть энергосистемы соседних регионов перестанут быть изолированными?
- Да, это позволит создать условия для перетоков мощности и значительно повысить категорию надежности энергоснабжения потребителей, что значит, на территории Магаданской области во многом будут сняты ограничения по строительству энергоемких производств.
В целом, власти Колымы во главе с исполняющим обязанности губернатора Владимиром ПЕЧЕНЫМ поддержали включение всех перспективных проектов в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» и соответствующую федеральную целевую программу до 2018 года.
- Частные инвестиции идут сегодня в развитие сетей?
- Здесь предусмотрено только государственное финансирование. Но развитие сетевой инфраструктуры позволяет привлечь инвестиции в другие отрасли: когда инвестор заходит на территорию, для него очень важно понимать, как он будет обеспечен энергоснабжением.
- Эта инфраструктура для крупных инвестиционных проектов. А жители территории получат эффект от строительства сетей?
- Вопросы социальной направленности параллельно, конечно, решаются. Это и налоговые отчисления, и занятость местных жителей, и подключение населенных пунктов к централизованному энергоснабжению или полная замена ветхих, аварийных электросетей, построенных 50-60 лет назад.
- В мае на Колымской ГЭС произошла авария, в результате которой часть Магадана и несколько районов области остались без электричества. Как обезопасить регион от повторения подобных ситуаций?
- Сегодня в энергосистеме Колымы довольно изношенная инфраструктура, и любой сбой на ключевом источнике энергоснабжения - Колымской ГЭС - грозит новыми отключениями. Тем не менее в регионе полным ходом идет строительство второго крупного генерирующего объекта - Усть-Среднеканской ГЭС. Буквально на днях был запущен первый пусковой комплекс мощностью 169 МВт. Наш проект по строительству высоковольтной линии от Оротукана до Магадана предназначен для выдачи мощности новой ГЭС на юг области.
Тогда надежность электроснабжения в послеаварийных режимах отключения ВЛ 220 кВ «Колымская ГЭС - Усть-Омчуг» однозначно будет повышена. Кроме того, на 60 МВт будет увеличена пропускная способность на направлении «Колымская ГЭС - Усть-Омчуг - Магадан», а уровень потерь при передаче мощности в Центральном энергоузле снизится на 10 МВт.
- «Магаданэнерго» в ваших проектах участвует?
- Безусловно. Необходимо выполнить технологическое присоединение новых линий. Мы финансируем эти работы, а наши коллеги реконструируют свои подстанции в рамках техприсоединения, что также повышает надежность действующих сетей.
- Магадан - суровый край. Наверное, трудно строить сети в таких условиях?
- Только не для нас! Неоценимый опыт электросетевого строительства нам дала Якутия, а там природные условия еще более жесткие, чем на Магадане. Схожая ситуация и по завозу материалов, и по конструктивным решениям. На самом деле, опыт показывает, что если сроки строительства предельно сжаты, то их можно выдерживать, опережая нормативные значения в 1,5-2 раза. Для этого соответствующим образом выстраивается весь механизм реализации проекта.
- Как строятся отношения с властями Колымы?
- Еще в позапрошлом году наша компания подписала соглашение с администрацией Магаданской области, в рамках которого утвержден перечень проектов электросетевого строительства, призванных не только повысить надежность энергосистемы, но и создать инфраструктурные условия для развития добывающих и перерабатывающих предприятий.
Работа выстраивается в очень конструктивном и плодотворном русле, точно так же, как и с «Магаданэнерго». Все стороны стремятся способствовать формированию наиболее эффективной системы обеспечения опережающего развития энергоинфраструктуры и скорейшего роста промышленного потенциала Колымы.
Нельзя не отметить, что решение этих вопросов находится в центре внимания главы региона Владимира Печеного, вместе с которым мы проводим рабочие встречи, в том числе на уровне федеральных органов власти.
Досье «ДК»: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетического комплекса Дальнего Востока России. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России», в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2008-2011 гг. составила 25,559 млрд рублей, в 2012 г. - 21 млрд рублей, в 2013 г. планируется инвестирование 17,7 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» составляет 54,367 млрд рублей.
Елена ЛЕНСКАЯ, Дальневосточный капитал № 7, июль 2013.
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