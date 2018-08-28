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26 Февраля 2012, 01:33 | Проект ДК

НОМОС-РЕГИОБАНК: доверие построено делами

Доверие, клиентоориентированность, партнерство – слова, которые стали привычны и с легкостью употребляются в менеджерском лексиконе. Так же, как легко мы говорим о дружбе, верности, долге…

Но за этими словами, как за каждой простой истиной, кроется важный вопрос – КАК соответствовать этим ценностям каждый день? Что сегодня делает НОМОС-РЕГИОБАНК, чтобы «быть, а не казаться»? Какие новые дела и свершения поддерживают заслуженную 19-летней работой в ЕАО репутацию надежного регионального банка?

«Офис НОМОС-РЕГИОБАНКа в Биробиджане развивался вместе с областью. Это наш регион, в котором живем мы, и будут жить наши дети – так мы строим свою работу и понимаем ответственность перед населением и бизнесом, – рассказывает директор Биробиджанского операционного офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа Александр ФУРСОВ. – Каждый год банк наращивает объем финансирования экономики, оказывая финансовую поддержку муниципальным и коммерческим предприятиям ЕАО.

Ключевым событием минувшего года для нашего банка стало завершение интеграции в Группу НОМОС-БАНКА, в которую мы вошли в 2005 году. Сегодня Группа НОМОС-БАНКа занимает 8-е место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2-е место среди крупнейших российских частных универсальных банков».

Для банков уходящий год был активным с точки зрения предложения клиентам новых продуктов и сервисов. В 2011 году кредитование было востребовано как со стороны бизнеса, так и частных клиентов. Для повышения эффективности и обеспечения высококвалифицированной клиентской поддержки НОМОС-РЕГИОБАНК в 2011 году выделил отдельный состав менеджеров по работе с корпоративными клиентами и малым бизнесом. Свой клиентский блок появился и в розничном сегменте. Произошло обновление технологий и продуктового ряда по всем базовым направлениям: кредиты для бизнеса, потребительское кредитование, ипотека. Новые подходы и продукты позволили «открыть дверь шире» и выйти за рамки «своих клиентов».

На сегодняшний день клиентами Биробиджанского офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа являются представители всех сегментов бизнеса.

Биробиджанский операционный офис активно кредитует предприятия всех отраслей. В число стратегических партнеров входит ОАО «БПТФ «Виктория» – одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в ДФО. При помощи банка предприятие неоднократно проводило модернизацию и приобретало новое оборудование, что позволило ему повысить уровень качества продукции и поднять эффективность производства. На протяжении последних пяти лет у операционного офиса складываются тесные взаимовыгодные отношения с предприятиями дорожно-строительный отрасли, которые занимаются строительством и реконструкцией дорог на территории области, в т. ч. федеральной трассы Чита – Хабаровск. На рассчетно-кассовом обслуживании в операционном офисе находятся крупнейшие предприятия и организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, которые также не остаются без кредитной поддержки банка.

Банк активно взаимодействует с органами местной исполнительной власти в решении вопросов, связанных с кредитованием значимых для Биробиджана проектов. Так, в 2010 -2011 гг. банк прокредитовал окончание строительства новой школы в Биробиджане, реконструкцию КНС.

Фармацевтическая отрасль также активно пользуется кредитами банка, чему способствуют давние налаженные партнерские отношения.

Большинство клиентов - участники зарплатного проекта, чему способствуют расширение сети банкоматов, вхождение в систему ОРС и выгодные условия потребительского кредитования.

Не остаются без внимания и предприятия малого бизнеса, которые в основном представляют предприятия розничной торговли, многие выбрали НОМОС-РЕГИОБАНК с открытия подразделения в городе. После внедрения программы кредитования и обслуживания малого бизнеса операционный офис значительно расширил объемы кредитного портфеля малого бизнеса, что дало дополнительный толчок притоку клиентов в банк.

Банк также развивает направление благотворительности, оказывает помощь детским домам, финансовую поддержку в обустройстве дворовых территорий, в проведении традиционного Фестиваля еврейской культуры.

Для Биробиджанского операционного офиса 2011 год завершился переездом в новое удобное здание, оснащенное всем необходимым для быстрого и качественного обслуживания. Теперь банк можно найти по адресу ул. Ленина, 16.

«Что касается планов на будущее, то мы заинтересованы и дальше способствовать развитию экономики ЕАО, не отдавая предпочтение только крупным и капиталоемким объектам – продолжает Александр Фурсов. – Нам интересны все проекты, реализуемые в реальном секторе экономики, независимо от суммы финансирования. Тем более что ресурсы банка позволяют и дальше наращивать объем кредитного портфеля, который на конец 2011 года составил 9 млрд рублей.

Сегодня наш банк не просто универсальный, а, что важнее, гибкий, потому что знание клиентов и специфики бизнеса позволяет индивидуально подходить к потребностям наших клиентов».

«Дальневосточный капитал».

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