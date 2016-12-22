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Проект ДК
20 Октября 2013, 21:57 | Проект ДК

Константин БАСЮК, управляющий партнер ОАО "Хабаровский аэропорт": Аэропорт - не вокзал, а среда обитания

В этом году исполняется 75 лет не только Хабаровскому краю, но и аэропорту Хабаровск, который был образован в 1938 году. Еще одна круглая дата - 60 лет назад здесь была введена в строй первая взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием.

При этом солидный юбиляр демонстрирует завидную энергию обновления, что подтверждают те перемены, которые сегодня видны всем, кто путешествует через главный региональный узловой аэропорт Дальнего Востока. Рост производственных показателей дает основание экспертам отрасли выставлять ему высокие оценки в профессиональном рейтинге. По итогам двух последних лет ОАО «Хабаровский аэропорт» признается победителем конкурса «Лучший аэропорт стран СНГ» в номинации «Динамично развивающийся аэропорт».

Об идеологии обновления «ДК» разговаривал с президентом ООО «УК КОМАКС», управляющим партнером ОАО «Хабаровский аэропорт» Константином БАСЮКОМ.

- Константин Владимирович, если мерить на человеческий возраст, сколько лет вы дали бы аэропорту Хабаровск сегодня?

- Я думаю, сегодня аэропорт - это второе поколение большой семьи. Первое поколение - поколение советской закалки, когда существовали объединенные предприятия, куда входили и авиакомпании, и аэропорты, что отвечало потребностям того времени. Сейчас, как и принято во всем мире, аэропорт Хабаровск - самостоятельное предприятие, развивающееся как воздушная гавань для десятка разных авиакомпаний по законам современного бизнеса. А возраст? По человеческим меркам ему лет 25. Он во многом состоялся, но впереди большие планы и возможности для роста.

- Когда-то считалось, что земля стоит на трех китах. Эта аллегория живет: три точки опоры - это жесткая, надежная конструкция. На каких «трех китов» опирается в своем развитии Хабаровский аэропорт?

- А потом доказали, что она крутится… (Улыбается). Наверное, первое, что дает силы на преобразования и позволяет смотреть с оптимизмом в будущее - это коллектив аэропорта: те, кто работает и в Хабаровске, «на передовой», и в управляющей компании в Москве. Это единая команда, в которой не все со всем сразу соглашаются, но, как известно, в спорах рождается истина. Благодаря этому совместными усилиями мы всегда находим правильные решения. Вторая точка - наши клиенты и партнеры - авиакомпании. Насколько мы гибко взаимодействуем - настолько успешен наш бизнес.

Третье - наш бизнес чувствителен к внешней среде, мы зависим от действий государства, которое регламентирует многие стороны аэропортовой деятельности, начиная с тарифов и заканчивая финансовыми вложениями в развитие инфраструктуры, находящейся у государства в собственности. Мы придаем большое значение государственно-частному партнерству (ГЧП), выстраиваем конструктивные отношения с федеральными, региональными и муниципальными властями.

Ну а с точки зрения стратегии развития - это укрепление хабовых операций, развитие инфраструктуры и сервиса, а также создание многофункционального аэропорта. Мы последовательно решаем этот комплекс задач.

- Аэропорт демонстрирует стабильный рост показателей пассажирских и грузоперевозок (10-15% ежегодно в последние три года). Как стимулируете этот рост?

- Безусловно, он обеспечивается совокупностью многих факторов. Его стимулируют госпрограммы льготных авиаперелетов для дальневосточников, инициативы авиакомпаний, расширяющих направления полетов, бонусные программы для пассажиров и т. д. Мы в этой связке - важнейшее звено. Чтобы динамика роста была устойчивой, мы должны создавать условия, предугадывать потребности авиакомпаний и пассажиров - и мы их создаем, обеспечивая удобные стыковки рейсов, помогая авиакомпаниям выходить на новые направления, открывая для пассажиров новые возможности для перелетов как внутри региона, так и в другие города России и зарубежья.

В этом году, к примеру, совместно с партнерами, открыли рейсы из Хабаровска на международных направлениях: о. Сайпан, в Ниигату (Япония), в города Китая - Янтай и Шеньюань, Цзямусы, в российские города-курорты - Минеральные Воды и Сочи и др. Особое внимание мы уделяем развитию региональных перевозок.

Значительное увеличение пассажиропотока может обеспечить развитие туризма как внутреннего, так и международного. Вместе с авиационными и туристическими компаниями стараемся продвигать вопросы упрощения визового режима. К примеру, мы активно поддерживали инициативу отмены виз между Россией и Республикой Корея. И совсем недавно наш аэропорт в числе очень ограниченного количества воздушных гаваней России вошел в пилотный проект по предоставлению возможности иностранным гражданам 72-часового безвизового пребывания на территории РФ. На наш взгляд, это хорошая мера, которая позволит иностранцам познакомиться с нашей страной, чтобы они захотели приехать в Россию еще.

- Аэропорт Хабаровск сегодня способен принимать самолеты любого класса. Тем не менее вопрос совершенствования аэродромного хозяйства актуален, и эта тема нашла отражение в Стратегии развития транспортной системы России, Программе развития ДВиБ. Какие вложения делаются сегодня федеральным центром?

- Аэропорт Хабаровск работает стабильно и отвечает всем требованиям безопасности. Но, учитывая планы развития региона, ОАО «Хабаровский аэропорт», совместно с корейскими акционерами и партнерами, разработало долгосрочную программу комплексного развития инфраструктуры аэропорта до 2030 года для удовлетворения растущего спроса и создания современной воздушной гавани.

Проект очень важен для края и Дальнего Востока, поэтому он должен реализовываться в рамках ГЧП. Аэродромная инфраструктура - взлетно-посадочные полосы, перрон - собственность государства. На их реконструкцию в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)» предусмотрено порядка 9 млрд рублей. В том числе в рамках этих работ будет реконструирована наша «старушка» - ИВПП-1, которой в этом году исполняется уже 60 лет. В марте институт «Аэропроект» выиграл конкурс и ведет проектирование реконструкции аэродромной инфраструктуры, которое должно быть завершено к 2014 году. Затем начнутся строительно-монтажные работы.

Параллельно мы начинаем проектирование нового терминального комплекса, предварительно проделав большую работу по подготовке технического задания. В октябре выберем проектную организацию. По результатам проектирования определимся с объемом инвестиций. По предварительным расчетам, он может составить порядка 5-5,5 млрд рублей. Чтобы синхронизировать работы, сроки и финансирование развития терминальной и аэродромной инфраструктуры, между ОАО «Хабаровский аэропорт» и «Росавиацией» заключено соглашение о соинвестировании проекта развития аэропорта Хабаровска. Совместные усилия ОАО «Хабаровский аэропорт» и государства позволят поднять качество инфраструктуры аэропорта на новый уровень.

Новый пассажирский терминал объединит внутренние и международные линии, а его общая площадь составит около 40-45 тысяч кв. м, что позволит обслуживать ежегодно до 4 млн пассажиров. Он будет отвечать всем международным требованиям и стандартам. Надеемся, что масштабы грядущих перемен приятно удивят всех дальневосточных пассажиров.

- В планах компании создание гостинично-делового и торгово-развлекательного комплекса AirCity рядом с аэропортом. Как продвигается проект?

- Мы верны нашему плану. AirCity будет «расти» параллельно со строительством нового терминала. Развитие коммерческой деятельности, превращение в многофункциональный аэропорт - одна из приоритетных задач. Для формирования коммерческой зоны мы будем привлекать соинвесторов - в строительстве каждого объекта будут принимать участие профессиональные девелоперские компании с опытом работы в России и зарубежом.

Чтобы приглашать инвесторов и партнеров, мы должны сначала сами проработать все вопросы: подготовить площадку, а также все необходимые документы. Мы уже значительно продвинулись: нам выделено порядка 60 га земли, завершаем разработку концепции и ТЭО для инфраструктуры и объектов, отвечающих требованиям региона и его жителей, проводим расчет энергомощностей и коммуникаций. И уже с ноября начнем работать с потенциальными инвесторами.

-  Время в бизнесе - важный фактор. Вам удается выдерживать плановые темпы развития?

- Конечно, мы развиваемся в иных условиях, чем Владивостокский аэропорт, где многие проблемы решались очень быстро, а московские чиновники жили в самолетах и проводили в городе много времени, обеспечивая выполнение всех работ к саммиту АТЭС. Но и двигаясь самостоятельно, опираясь на поддержку региональной власти, которая понимает наши проблемы и помогает их оперативно решать, мы сохраняем хороший поступательный темп реализации нашего проекта. У компании очень конструктивные отношения с региональной и городской властью. Мы благодарны за поддержку.

- ОАО «Хабаровский аэропорт» получило высокий кредитный рейтинг В+ от международного рейтингового агентства Standard & Poor's. По-моему, вы единственный российский аэропорт, обладающий таким рейтингом?

- Мы частные инвесторы и считаем деньги - для нас очень важна экономика проектов: эффективность вложений, привлечение финансирования на выгодных условиях. Кредитный рейтинг одного из ведущих международных агентств S&P позволяет использовать такие инструменты привлечения средств, как ипотечные или инфраструктурные облигации. Они дают возможность брать на рынке более дешевые и длинные деньги для реализации инвестпроектов.

Имея 90% выручки в рублях, мы, чтобы снизить валютные риски, нацелены главным образом на российский фондовый рынок. Такие инвесткомпании, как ВЭБ-Капитал, ВТБ-Капитал, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, готовы участвовать в проектах, подобных нашему, поскольку для них финансирование развития транспортной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений, обозначенных государством. Наша финансовая и деловая репутация должна отвечать требованиям этих финансовых институтов.

- Среди новостей, которые «генерирует» аэропорт Хабаровск, немало таких: прошел филармонический концерт, презентована книга, состоялась фотовыставка. Это кредо команды аэропорта?

- Аэропорт - это не просто здание или вокзал, в современном мире аэропорты - это среда обитания, где человек должен себя чувствовать комфортно и узнавать что-то новое, проводя с пользой время в ожидании рейсов. Подобные мероприятия создают особую культурную среду для пассажиров. Это та атмосфера, в которой работает наш коллектив, и мы хотим передавать ее дальневосточникам. 

Лариса ЛАРИНА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.

 

 

Теги: ОАО «Хабаровский аэропорт» 


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