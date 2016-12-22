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20 Октября 2013, 22:00 | Проект ДК

Вячеслав ШПОРТ: Хабаровский край станет сильней, чем прежде

20 октября Хабаровский край отметит свое 75-летие. Традиционно к круглой дате готовятся подарки. Жители региона получат целый ряд социальных объектов. Готовятся к сдаче несколько жилых домов, детские сады и школы, спортивные сооружения. На экономической карте края появятся новые промышленные предприятия, возводимые частными инвесторами - недропользователями. Добавятся объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

Нынешний праздник хабаровчане встречают, не до конца оправившись от последствий катастрофического наводнения. Предстоит еще большая работа, чтобы навести порядок в пострадавших городах, помочь землякам справиться с проблемами. И такие ситуации объединяют людей, заставляя проявлять лучшие свои качества.

Об этом накануне юбилея «ДК» разговаривал с губернатором Хабаровского края Вячеславом ШПОРТОМ.

- Вячеслав Иванович, этот год не только юбилейный, но и выборный. Вы стали всенародно избранным губернатором. Разные ощущения - у, по сути, назначенного и победившего на открытых выборах главы региона?

- Я и четыре года назад проходил через процедуру голосования в Законодательной думе Хабаровского края, так что называть предыдущую процедуру назначением, думаю, некорректно. Тогда и сегодня важнейшим фактором выдвижения на губернаторский пост было доверие президента России. Однако добиться поддержки большинства избирателей Хабаровского края значительно сложнее, чем убедить в своей компетентности региональных депутатов. Вы знаете, в избирательных кампаниях я не новичок, дважды избирался депутатом Государственной Думы по одномандатному округу. Другое дело, что уровень и объем ответственности губернатора значительно больше депутатского. Люди ждут от главы региона реального улучшения собственной жизни. И задача управленческой команды края - обеспечить движение на этом направлении.

Признаюсь, что на прошедших выборах я находился в лучших условиях в сравнении с другими кандидатами. Потому что мог не только рассказать о планах развития, но и сообщить о достигнутых результатах. А рассказать было о чем. Получив поддержку федеральных властей, правительство края за последние 4 года сумело добиться положительных изменений в экономике и социальной сфере. За это время почти в 3 раза снизилась безработица. У нас не закрылось ни одно крупное промышленное предприятие, за это пришлось побороться. Появились новые производства. Малый и средний бизнес, поддержка которого увеличилась в разы, дает существенную отдачу не только в виде налоговых отчислений, но и в создании новых рабочих мест. Существенно выросла заработная плата работников бюджетной сферы: среднемесячная зарплата школьных учителей по итогам 1 полугодия 2013 года в крае составила 43,7 тыс. рублей, у врачей этот показатель увеличился до 43,4 тыс. рублей, а средняя зарплата по краю в это время достигла 32,3 тыс. рублей.

Одновременно с ростом рождаемости, снизилась смертность, что позволило к 2013 году впервые за 20 лет достичь естественного прироста населения. Известно, что правительство РФ установило выплаты при рождении второго ребенка. Развивая эту инициативу, мы первыми в стране стали оплачивать за счет краевого бюджета долги по ипотеке при рождении третьего ребенка. Заработали другие меры федеральной и региональной поддержки. Как результат: большинство новорожденных в крае - вторые и третьи дети в семье. У нас принята и успешно реализуется программа строительства детских садов. Уже в следующем году вопрос обеспечения детей местами в дошкольных образовательных учреждениях будет решен. Строятся школы, больницы, спорткомплексы, дороги и многое другое из того, что улучшает качество жизни. Люди все это видят и, как показали итоги голосования, ценят.

Победа на прямых открытых выборах дает ощущение двойной поддержки, внушая уверенность в правильности выбранного курса. Теперь я точно знаю, что за мной не только руководство страны и региональные депутаты, но и жители Хабаровского края. А с другой стороны, это же обстоятельство заставляет устанавливать еще более высокие требования к себе, еще внимательней подходить к подбору управленческой команды.

- Предвыборная кампания проходила на фоне небывалого наводнения в Хабаровском крае. Какие уроки преподнесла нынешняя ЧС? Как она повлияет на планы социально-экономического развития региона?

- Нынешняя чрезвычайная ситуация стала центром внимания для всей страны. Президент России Владимир ПУТИН счел необходимым посетить наш край, чтобы на месте разобраться в ситуации, выработать меры по ликвидации последствий, оказать поддержку пострадавшим. Сюда были стянуты значительные силы МЧС и Минобороны.

Сегодня уже можно сказать, что мы выдержали удар стихии, не допустив жертв и масштабных разрушений. На борьбу с паводком были брошены колоссальные силы и средства. Такого массового подвига Россия не видела уже давно. Взять хотя бы ребят, своими спинами прикрывших от воды на мылкинской дамбе город Комсомольск-на-Амуре. И это не метафора. Весь мир мог видеть, как наши парни держали воду ограждением из прорезиненного полотна, подставляя себя под удары ветра и волн. За ними был 100-тысячный городской район, который оказался бы под водой, если бы дали слабинку хоть несколько человек. Чрезвычайная ситуация показала, что людей неравнодушных, проявляющих действенную любовь к Родине, у нас по-прежнему большинство. На возведении и укреплении защитных сооружений, кроме военных и спасателей, трудились добровольцы-волонтеры, жители края массово откликнулись на призыв помочь пострадавшим. Такой народ не победят никакие бедствия!

Впрочем, героизм и патриотизм населения не отменяют необходимости заранее готовиться к новым ударам. Теперь понятно, что уровень противопаводковой защиты в том же Хабаровске не может оставаться на отметке в 6,5 метра, казавшихся недостижимыми на протяжении всей предыдущей истории города. Также необходимо поднимать высоту защитных сооружений в населенных пунктах по всему руслу Амура. Надо пересматривать градостроительную политику, избегая застройки речных берегов и низменностей. По-другому придется взглянуть на высоту и крепость дорожных насыпей, на устройство ливневых коллекторов в городах, на множество других вопросов.

Понесенный краем ущерб огромен. Более чем в 20 млрд рублей могут обойтись только аварийно-восстановительные работы. Средства понадобятся для выплаты пострадавшим, восстановления жилья, коммуникаций, дорог, защитных сооружений, объектов социальной инфраструктуры. Потери не могут не сказаться на планах социально-экономического развития, в которых появилось направление ликвидации последствий наводнения, предотвращения повторения драматических событий августа-сентября 2013 года. Изменения найдут свое отражение уже в краевом бюджете на 2014 год. Придет необходимая поддержка и от федерального центра. Я уверен, что Хабаровский край выйдет из обрушившихся на него испытаний обновленным и более сильным, чем прежде.

- В последние два года развитие края шло неравномерно: его социальная составляющая получала значительно больше внимания и бюджетных инвестиций, чем экономическая. Пропорции будут выравниваться?

- Безусловно. Без развития экономики не может совершенствоваться и социальная сфера. Правительство края это прекрасно понимает. У нас разработан целый комплекс мероприятий и программ, позволяющих улучшать экономическую ситуацию в регионе. Все они реализуются при поддержке федеральных властей, в русле общих тенденций развития страны. Костяк региональной промышленности - машиностроительный комплекс - в последние 4 года в разы увеличил портфель своих заказов, госконтракты оборонного направления увеличились в 5 раз. Расширяется программа модернизации промышленных предприятий. Реализуется целый ряд перспективных комплексных проектов.

В крае принят закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности». Действует программа «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012-2015 годов». Они уже дают свои результаты. В частности, в регионе постоянно растут прямые иностранные инвестиции, являющиеся показателем привлекательности территории и улучшения ее инвестиционного климата. В целом, в 2012 году инвестиции достигли 181 млрд рублей, что примерно равняется 40% нашего валового регионального продукта. Это неплохой показатель, но останавливаться на нем мы не собираемся. В нынешнем году правительство края вошло в число первых российских регионов, внедряющих инвестиционные стандарты Агентства стратегических инициатив, обеспечивающие улучшение инвестиционного климата. До конца нынешнего года работы по внедрению стандарта должны быть завершены.

Мы ждем дальнейшего притока инвестиций в промышленное производство, формирующее до 70% ВРП. Для обеспечения эффективности вложений создается Корпорация развития Хабаровского края, которая займется развитием строительных проектов, созданием индустриальных парков и промышленных кластеров. Формируемый на базе кластера авиа- и судостроения инжиниринговый центр также будет способствовать облегчению реализации проектов и увеличению эффективности деятельности новых промышленных предприятий.

Уже в следующем году будет разработана отдельная программа, нацеленная на выполнение в крае указа президента РФ «О долгосрочной государственной экономической политике», в числе прочего предполагающего увеличение производительности труда, рост объемов продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей, создание новых высокопроизводительных рабочих мест. 

Александр ЗУБОВ, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.

 

Теги: Вячеслав Шпорт 


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