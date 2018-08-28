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Пятница| 31 Августа, 22:20 |
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122-й идет на взлет
Долгожданная новость пришла из штаб-квартиры «Сухого» в Москве: корпорация направит все силы на разработку новой модификации авиалайнера «Суперджет 100» в компоновке на 75 мест. Под эту задачу из госбюджета выделяются значительные средства и модернизируется вся производственная цепочка по созданию этих самолетов.
В дирекции Комсомольского-на-Амуре авиационного завода отметили, что «Суперджет 75» будет иметь несколько модификаций и значительно расширит рынок сбыта для всей линейки «Суперджетов».
Напомним, что первый полет опытного образца «Сухой Суперджет 100» состоялся 19 мая 2008 года в Комсомольске-на-Амуре. Самолет взлетел с заводского аэродрома Дземги, его пилотировали старший летчик-испытатель Александр ЯБЛОНЦЕВ и летчик-испытатель Леонид ЧИКУНОВ. Опытный образец пробыл в воздухе 65 минут и благополучно приземлился.
С тех пор прошло десять с небольшим лет. Авиалайнер признан во всем мире, уже 122 машины приняты на эксплуатацию авиационными компаниями. В их числе - «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Interjet» (Мексика), «CityJet» (Ирландия) и Королевские ВВС Таиланда. В 2017 году было выпущено 34 самолета, за 4 месяца 2018 г. - восемь.
Как рассказали «Дальневосточному капиталу» в дирекции КНААЗа, для реализации этого проекта была проведена комплексная программа технического перевооружения заводов в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске. «Сухой Суперджет 100» был полностью спроектирован на основе цифровых технологий. В его производстве применяются ранее не использовавшиеся в отечественном гражданском самолетостроении технологии, такие как бесстапельная сборка, автоматическая клепка и стыковка агрегатов планера, ряд других.
Самолет является гордостью Хабаровского края, общественность которого решила присвоить имя одного из выдающихся летчиков региона одной из этих машин. Прошло общественное голосование, выбор станет известен к дню рождения Хабаровского края».
«Для нашего края «Сухой Суперджет 100» имеет особое значение. Крупнейшие авиакомпании, которые используют самолеты комсомольских авиастроителей, присваивают лайнерам имена известных людей, внесших особый вклад в социально-экономическое развитие России. Поддерживаю инициативу общественности по присвоению имени дальневосточного героя самолету «Сухой Суперджет 100». Верю, что выбор будет достойный», - сказал министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин.
Иван Никифоров.
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