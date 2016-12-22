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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Начало добычи золота на Наталкинском месторождении изменит ситуацию в золотодобывающей промышленности Магаданской области
Объем добычи драгоценного металла в регионе вырастет в разы, что существенно изменит экономическую состоятельность территории. На Колыме запланирован и уже начал реализовываться настоящий прорыв с мощным синергетическим эффектом. Для освоения месторождения потребуется активное развитие энергетической инфраструктуры, транспортной логистики. Предприятие в несколько тысяч рабочих мест обеспечит высокооплачиваемой работой местное население, а это в свою очередь, как известно, ведет к увеличению покупательского спроса населения и развитию торговли, сферы услуг и т.д.
Досье «ДК»: Девять из четырнадцати месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции находятся на территории Магаданской области. Ресурсная база провинции оценивается в 5 тыс тонн золота. Начало добычи запланировано на следующий год. В 2014 году его объем составит 15 тонн, в 2018 году - 30 тонн, с выходом на полную мощность в 2013 году - 88 тонн. Мощность первой очереди на Наталке составит 10 млн тонн руды в год, в потенциале возможно увеличение до 40 млн тонн в год. Общий объем инвестиций «Полюса» в проект оценивается в $1,7-1,8 млрд.
Судьба этого проекта не была легкой, несколько лет шел поиск наиболее эффективных технологий обогащения, для чего была запущена экспериментальная золотоизвлекательная фабрика. И сегодня, когда стройка в отдаленном Тенькинском районе развернулась полным фронтом, непросто решается вопрос энергообеспечения мощного производства. Наталка - это тот самый классический пример, когда крайне необходимо государственно-частное партнерство. В центральной части Колымы готовится к пуску Усть-Среднеканская ГЭС, энергия которой может обеспечить перспективное развитие не только Яно-Колымской провинции, но и производства по добыче и переработке других полезных ископаемых, которыми богата Колыма. Само государство и энергетики уже вложились миллиардными инвестициями в строительство станции, теперь необходимо строительство линий электропередачи. Магаданское предприятие «Полюса» - ОАО «Рудник имени Матросова» может стать одним из самых крупных потребителей электроэнергии, вырабатываемой ГЭС.
- Вячеслав Леонидович, масштабы реализуемого вашей компанией проекта впечатляют. А как сегодня это строительство вписано в жизнь Магаданской области?
- ГОК еще только строится, но его вклад в экономику области уже очевиден. На строительстве предприятия и горных работах сейчас работает более 2,5 тыс. человек, значительная часть - жители региона.
Это большая лепта в создание новых рабочих мест и увеличение налоговой базы региона. Недавно был открыт новый жилой жом в поселке Уптар - там будут жить сотрудники нашего транспортного подразделения.
Первым этапом будет введен карьер. Это объект капитального строительства, значит, добавятся налог на имущество, НДПИ.
- Как идет строительство?
- Строительство фабрики, сложнейшего технологического объекта, идет по графику. Надо чтобы все понимали, что построить и запустить комбинат - это не простое дело. Необходимо выполнить огромное количество требований регламентных документов по вводу подобных предприятий. Это уникальнейший объект по набору и сложности оборудования. К примеру, весной мы осуществили доставку на объект гигантской мельницы, которая пришла в Магадан морем, провезли ее в разобранном виде почти пятьсот километров по трассе. Я думаю, многие магаданцы, кто видел процесс перегрузки этого оборудования в порту, караван тяжелых машин с негабаритным грузом на трассе, могли себя яснее представить масштаб и сложность нашей работы и будущего комбината.
В составе комбината, помимо самой фабрики, десятки объектов. С 1 января мы запустим карьер, строительство которого идет согласно плану горных работ, утвержденному Гостехнадзором. Создается вся необходимая инфраструктура - энергетика, водооборот, транспорт, топливообеспечение, складское хозяйство. Строится жилой поселок со всеми необходимыми коммуникациями и сферой обслуживания.
Сроки очень жесткие, а объемы строительно-монтажных работ - огромные. Я всегда говорю, если кто-то мне покажет двенадцатиэтажку в любом городе, построенную за год, я ему дам рубль - любой серебряный или золотой. У нас только дробильный комплекс именно таких размеров - 41 метр высотой, а его еще на 60 метров в глубину нужно посадить. Это ответственнейший объект, мощностью в 20 млн тонн в год.
Как говорят, лучше, чем глазами, не убедишь. Мы откроем общественную приемную, будем организовывать выезды для желающих посмотреть объект. Я думаю, для многих будет немало больших открытий, к примеру, только длина главного корпуса фабрики 280 метров. Мы абсолютно открытая компания, все вопросы строительства, технологические проекты, проблемы экологической безопасности выносились на открытые слушания.
Сегодня изменения на объекте происходят каждый час, даже мне иногда сложно уследить за ними. Маховик раскручен и каждый человек знает, что ему делать. У нас не просто посуточный, а посменный план работ - планирование идет в 7 часов утра и в 7 вечера по всем площадкам и видам работ.
- Когда будет первое золото?
- В начале следующего года. Пока основная фабрика будет находиться в процессе пуско-наладки, будет использована испытательная фабрика, она встроена в проект как элемент технологического комплекса. Мы проработали этот вопрос с точки зрения регламентов, идут проектные работы, она будет дооснащена и введена в эксплуатацию. На ней будет идти переработка концентрата. Также первое время будем работать на промежуточном дроблении. Руду на склад первые полгода будем возить автотранспортом. Приступаем к строительству тоннеля, уже выбран подрядчик, идут оформление разрешительных документов на ведение буровзрывных работ, согласование во всех необходимых инстанциях. Как бы ни подгоняли сроки, мы должны все делать последовательно с соблюдением всех норм законодательства. Наша задача не просто создать комбинат и коллектив, а обеспечить безопасные условия работы.
- Где набираете кадры?
- Мы рассчитываем, что две трети персонала будут комплектоваться из жителей области. Уже обучаем персонал в ПТУ №12, есть договор с Северо-Восточным университетом, магаданским техникумом, центром занятости. Каждый день к нам на собеседование приходят десятки человек.
- Чтобы поднять такой проект необходимы огромные инвестиции, что требует полной уверенности инвестора в том, что проект будет поддержан на всех уровнях, ему будут созданы условия благоприятствования. Есть ли заинтересованное отношение региональной власти к проекту, в чем поддержка?
- Мы полностью обеспечены финансированием, «Полюс» - одна из немногих в России компаний, финансовое положение которых позволяет строить предприятия масштаба Наталки. Как на региональном уровне, так и в Дальневосточном федеральном округе мы ощущаем полную поддержку властей - ведь речь, без преувеличения, идет о создании в регионе локомотива экономического роста, вокруг которого будут создаваться новые рабочие места и предприятия, который станет важнейшим источником поступлений в бюджет. При этом никаких льгот нам не нужно, мы работаем на тех же условиях, что и все остальные.
На сегодняшний день есть согласованное решение о создании рабочей группы по вводу в эксплуатацию предприятия под руководством и.о. губернатора Владимира ПЕЧЕНОГО, куда включены все заинтересованные лица, в частности, руководство порта, автодорожного хозяйства, контролирующих органов. Ее роль - координация действий всех участников, от чего в большой степени зависит соблюдение сроков реализации проекта. Я считаю, что это очень важный механизм, и крайне признателен за эту поддержку.
Павел ЖДАНОВ
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а почему на данное время на Наталкинском месторождении идет разговор о сокращении работников карьера атх конторы почему и для чего все эти разговоры?
Ни руководство месторождения не администрация во главе Печеного хранят молчание почему??? разворовывают все что можно что ли
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