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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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16 Апреля 2014, 16:18 | Финансы
Азиатско-Тихоокеанский Банк обеспечит "Региональный рост" в Амурской области
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) заключил соглашение с ОАО "МСП Банк" о предоставлении кредитной линии в объеме 200 млн рублей для реализации программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (в рамках кредитного продукта "МСП - Региональный рост"). Финансирование привлечено сроком на 5 лет.
Финансирование предприятий МСП является одним из приоритетных бизнес-направлений «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), а сотрудничество с ОАО «МСП Банк» по различным программам позволяет расширить как клиентскую базу, так и возможности представителей малого и среднего бизнеса по привлечению кредитных ресурсов по всей продуктовой линейке, сообщает пресс-служба банка.
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