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19 Июля 2019, 13:30 | Финансы |
Вячеслав Арутюнян стал председателем правления банка "Восточный"
Совет директоров банка "Восточный" лишил полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра НЕСТЕРЕНКО, на его место назначен выходец из Юниаструм банка Вячеслав АРУТЮНЯН
Об этом сообщает РИА «Интерфакс» со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Свое решение совет директоров, как отмечается в сообщении, основывал на том, что Арутюнян имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере и необходимую компетенцию для развития и запуска новых направлений бизнеса. Он занимал руководящие должности в Московском кредитном банке (МКБ), банке «Уралсиб» и Сбербанке.
В должности исполнительного директора банка утвержден зампред правления «Восточного» Константин РОГОВ.
Теги: Вячеслав Артюнян Восточный
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