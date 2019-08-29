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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 25 Сентября, 11:55 |
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Банк "Восточный" делает ставку на цифру
«Мы хотим создать лидирующий цифровой банк. Основной фокус будет сделан на увеличение комиссионных доходов», - пояснил Вячеслав АРУТЮНЯН, и.о. председателя правления банка «Восточный».
В рамках реализации данной программы банк планирует существенным образом перестроить и оптимизировать работу своих ключевых IT и бизнес-подразделений и предложить своим розничным и корпоративным клиентам новые продукты, основанные на современных цифровых технологиях, сообщается на сайте кредитной организации.
Для успешной реализации программы Цифровой трансформации банк «Восточный» будет использовать экспертизу и опыт Модульбанка. С этой целью в банк «Восточный» приглашена команда Модульбанка - IT-директор Модульбанка Иван КАРПОВ, а также двое из основателей Модульбанка, которые возглавят офис Цифровой трансформации банка «Восточный».
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