|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 19 Августа, 22:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Восточный экспресс банк разместил субординированные облигации
Минимальный лот облигационного займа составил 0,1 млн рублей. Размещение проводилось на свободном рынке. По облигациям будут выплачиваться 11 полугодовых купонов.
«На фоне высокой турбулентности на фондовых рынках и скачков курса доллара результат размещения облигационного займа в рублях выглядит весьма успешно для сегодняшней ситуации. Это свидетельствует о высоком уровне доверия инвесторов к банку «Восточный», - заявил один из топ-менеджеров банка.
Субординированные облигации интересны для банка, поскольку включаются в расчет капитала, тем самым увеличивая главный показатель банковской устойчивости - норматив достаточности капитала (Н1).
Выпуск субординированных облигаций для банка не является новым инструментом привлечения средств: в феврале и ноябре 2013 года он успешно размещал подобные инструменты на рынке среди институциональных инвесторов в России и за рубежом.
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока может стать китайским
- Банк "Восточный" вышел на прибыль
- Сбербанк предоставит региональному правительству кредиты на 3,1 млрд рублей
- "Сумма" не хочет уходить из FESCO
- "ДельтаКредит" прописался в Благовещенске
- Азиатско-Тихоокеанский банк стал владельцем 11,6% акций Petropavlovsk
- ВТБ профинансировал проекты в сфере сельского хозяйства в Приамурье
- В Амурской области ВТБ предоставил финансирование по программе Корпорации МСП сельхозпредприятию ООО "Соя"
- Приамурье хочет рефинансировать долги в Газпромбанке
- СГ "ХОСКА" выплатила более 13 млн рублей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.