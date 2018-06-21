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28 Мая 2014, 18:10 | Финансы
Азиатско-Тихоокеанский Банк в 2013 году увеличил активы
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) опубликовал консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2013 год.
По данным документа, активы банка выросли на 28,6%, до 118 556 млн рублей, по сравнению с началом года, а чистая прибыль за 2013 год незначительно снизилась (на 4,5% и составила 3 113 млн рублей). На 1 января 2014 года капитал достиг 14 590 млн рублей, что превышает значение на начало года на 26,6%
Кроме этого, кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 40,5% по сравнению с началом года и составил 86 236 млн рублей. При этом портфель кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 37%, до 59 267 млн рублей (68,7% кредитного портфеля), а портфель кредитов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился на 48,8% - до 26 969 млн рублей.
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