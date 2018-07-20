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17 Декабря 2013, 22:24 | Финансы
Кредитный портфель Хабаровского филиала РОСГОССТРАХ БАНКА достиг 530 млн рублей
Хабаровский филиал РОСГОССТРАХ БАНКА подвел итоги деятельности за III квартал 2013 года. На 1 октября 2013 года кредитный портфель филиала достиг 530 млн рублей, продемонстрировав рост на 10% за квартал и на 29% с начала года.
Корпоративный кредитный портфель составил 82 млн рублей, в т.ч. займы крупному бизнесу - 16 млн рублей, кредиты предприятиям сферы СМБ - 67 млн рублей.
Розничный кредитный портфель Хабаровского филиала удвоился за год и достиг 448 млн рублей, показав рост на 14% за квартал и на 59% с начала года.
Средства клиентов банка (с учетом выпущенных долговых обязательств) на 1 октября 2013 года увеличились до 575 млн рублей, прибавив 5% за квартал, 33% с начала года и 40% за год. Большую часть депозитного портфеля составил розничный сегмент: вклады населения к 1 октября 2013 г. достигли 450 млн рублей, вклады юридических лиц - 5 млн рублей.
На сегодня Хабаровский филиал представлен 3 точками продаж в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.
Теги: РОСГОССТРАХ БАНК кредиты
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