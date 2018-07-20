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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Августа, 08:10 |
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На Дальнем Востоке объемы кредитного портфеля ВТБ увеличились на 30%
Кластерные технологии
Встречали корпоративных клиентов Транскредитбанка радушно: в ВТБ им был предложен тариф «Приветственный», предполагающий льготные условия обслуживания. За период миграции хабаровский филиал ВТБ открыл 100 расчетных счетов для предприятий РЖД. Обороты по расчетным счетам только группы компаний РЖД в хабаровском филиале ВТБ составили в ноябре 14 млрд рублей.
- Особое внимание уделяется еще и работе с поставщиками и подрядчиками РЖД. Для них расчетные счета открываются бесплатно. Все платежи в адрес РЖД и от нее также проводятся без взимания комиссий. Сейчас в процессе разработки IT-платформа, которая позволит им работать в электронном документообороте через банк ВТБ. Мы хотим взять на себя весь документооборот между подрядчиками и РЖД, - говорит вице-президент банка ВТБ Юрий СЕМЕНОВ.
ВТБ ввел специальную должность регионального директора по работе с транспортной отраслью, задачей которого является обеспечение взаимодействия банка и РЖД на уровне территориальных управлений железных дорог, в том числе на Дальневосточной железной дороге. Его задачей является - осуществление оперативного взаимодействия между предприятиями железной дороги и банками ВТБ, ВТБ 24 в период объединения и после него. Начиная с 2013 года, сотрудники ТКБ обучались программам ВТБ24, осваивали услуги и продукты и предлагали их клиентам. Потому к присоединению персонал и клиенты были полностью готовы. При этом объемы бизнеса ТКБ на полигоне ДВЖД выросли за счет использования железнодорожниками дополнительных продуктов, предоставленных группой ВТБ, - рассказывает региональный директор по работе с транспортной отраслью филиала ВТБ в Хабаровске Алла ФАТТАХОВА. - Перед нами стояла задача перевести крупный и средний бизнес в банк ВТБ, всех остальных клиентов сохранить для ВТБ 24. Она была выполнена: ни один клиент не захотел выбрать другой банк для обслуживания.
На уровне правительства РФ утверждена большая программа РЖД по развитию Транссиба и БАМа до 2018 года, стоимостью более 560 млрд рублей. ВТБ планирует активно участвовать в ее реализации путем кредитования, предоставления гарантий подрядчикам, участвующим в конкурсах на осуществление подрядных работ. Это открывает новые возможности для всех клиентов ВТБ, желающих предложить свои работы или услуги РЖД. В банке уже запущены соответствующие программы и маркетинговые акции. Кроме того, возможность обслуживания в одном банке с РЖД повышает скорость расчетов и снижает транзакционные издержки. Таким образом, на Дальнем Востоке формируется своеобразный кластер по реализации крупнейшего инвестпроекта, хабом, соединительной основой которого является хабаровский филиал ВТБ.
Понять-то они нас поймут, но не прочувствуют
Как в случае ТКБ и ВТБ, так и в целом в банковской системе процесс объединения вызван необходимостью оптимизации издержек. По общему признанию банкиров, маржа в классическом ее понимании сокращается. Деньги становятся более дорогими в привлечении и более дешевыми в размещении. В этих условиях какие-то из банков теряют необходимую для сохранения на рынке рентабельность. А деятельность тех, кто повышал доходность за счет серых и откровенно незаконных схем, прекращает регулятор. Банков в России становится меньше.
Однако конкуренция выходит на качественно новый уровень - она становится глобальной, характеризующейся выходом крупнейших российских банков на зарубежные рынки и приходом в Россию крупных транснациональных игроков.На Дальнем Востоке разворачивает свою сеть Bank of China, лицензию на работу в России оформляет Bank of America. Активно действуют в стране «Сосьете Женераль», «ЮниКредит», «Райффайзенбанк» и другие.
С каждым годом «иностранцы» все дальше отходят от Москвы, пытаясь осваивать российские регионы. Это новый, постоянно нарастающий вызов для ВТБ, который, впрочем, не вызывает здесь опасений.
- При всей технологичности зарубежных банков, им надо знать нашу региональную специфику, региональных клиентов, которые говорят на русском языке. Системами расчетов и финансовыми моделями Запада русский бизнес не просчитаешь, - уверен управляющий филиалом банка ВТБ в Хабаровске Евгений ОРЛОВ.
- Один мой клиент сказал: понять-то они нас поймут, но прочувствовать не прочувствуют, - поддерживает своего коллегу управляющий хабаровским филиалом ВТБ 24 Александр ПАЛЬЦЕВ.
Доказательство силы
Убедительным доказательством готовности банка к любой конкурентной борьбе служат показатели его развития. К примеру, взяв курс на привлечение среднего бизнеса - компаний с годовой выручкой от 300 млн рублей, ВТБ осваивает этот сегмент рынка весьма успешно. По данным Юрия Семенова, озвученным на встрече с журналистами в Хабаровске, за 9 месяцев 2013 года портфель банка по среднему бизнесу превысил отметку в 223 млрд рублей, - 25-процентный рост с начала года. При этом на Дальнем Востоке объемы кредитного портфеля за 3 квартала увеличились на 30%.
- Стратегическая задача - иметь долю на рынке кредитования среднего бизнеса 9%-12%, - говорит Юрий Семенов. - У хабаровского филиала уже сейчас доля больше 15%, и для него будет отдельный план.
Вице-президент ВТБ подчеркнул, что хабаровский филиал является одним из сильнейших в структуре банка. По итогам 10 мес. текущего года объем его кредитно-документарного портфеля по среднему бизнесу составил 5,3 млрд рублей. В том числе документарный портфель - порядка миллиарда рублей, что в 2 раза выше показателей начала года. А общий кредитно-документарный портфель филиала на 1 ноября 2013 года составил 43,4 млрд рублей, что почти в полтора раза больше, чем в начале года.
- Расти можно двумя способами, - объясняет Юрий Семенов. - Первый - вместе с экономикой: ВВП на 1,5% и кредитование в банке на 1,5%. Второй - более сложный, предполагающий отвоевание доли у конкурентов. Наш рост - результат активной политики по привлечению клиентов.
- В Хабаровском филиале уже более 2 тысяч клиентов. В последние месяцы идет активное открытие счетов, - констатирует Евгений Орлов. - И тенденция пока не имеет предпосылок для спада. Люди продолжают звонить и спрашивать: как можно открыть счет, как сделать это быстрее? Большинство предприятий ориентированы на надежность банка, как на основополагающую характеристику. Кроме того, у нас, как у одного из системообразующих банков, и больше возможностей предоставлять деньги на более выгодных для клиента условиях.
Только за последнюю неделю ноября хабаровский филиал ВТБ принял решения о выдаче кредитов более чем на 1,5 млрд рублей. При этом кредитный портфель банка не только растет, в нем увеличивается доля длинных заимствований, идущих на закупку новой техники, на расширение производства, в том числе на проектное финансирование. Хорошим спросом пользуются сделки, связанные с документарными продуктами ВТБ - аккредитивами, гарантиями, направленными на приобретение новых технологий и оборудования за рубежом, на активизацию деятельности внутри страны.
Эксперты отмечают, что сейчас в России многие компании начали реализовывать инвестиционные проекты, отложенные в связи с кризисом 2008 - 2009 годов. Подталкивает их к ускорению процесса модернизации собственных мощностей, поиску инновационных подходов в производстве и управлении и вступление страны в ВТО, открывающее доступ на местный рынок производителям из других стран, облегчающее отечественным компаниям выход на зарубежные рынки.
В кредитно-документарном портфеле хабаровского ВТБ наибольшие доли занимают оборонная промышленность - 32%, нефтепереработка - 27% и энергетика - 10%. Активен и государственный сектор. Власти регионов и руководство муниципалитетов пользуются банковскими заимствованиями не только для покрытия дефицита бюджетов, но и для создания экономической и социальной инфраструктуры. ВТБ чувствует себя востребованным, как никогда раньше.
Александр НИКОЛАЕВ. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2013 год.
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