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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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23 Августа 2014, 21:15 | Финансы
Якутия заняла 2,5 млрд рублей
75 сделок с облигациями было совершено в день размещения Республикой Саха (Якутия) облигаций серии 35006 объемом 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении ММВБ.
Номинальная стоимость одной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 7 лет. Ставка первого купона установлена эмитентом на уровне 10,1% годовых. Ставки последующих купонов равны первому. Облигации выпускаются с ежегодной амортизацией долга: 20% - в даты выплаты 4-го, 12-го и 16-го купонов, по 10% - в даты выплаты 8-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Генеральным агентом выступает ООО «БК РЕГИОН».
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