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СОГАЗ застрахует строительство Якутской ГРЭС-2
Договор комплексного страхования строительно-монтажных работ и гражданской ответственности на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц заключен со специально созданной в Якутии проектной компанией - ЗАО «Якутская ГРЭС-2» (заказчик - застройщик, 100-процентное ДЗО «РусГидро»). Страховая защита будет действовать до конца 2017 года, включая время гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.
СОГАЗ получил право застраховать строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2 в результате победы в открытом конкурсе.
Напомним, Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) - один из четырех проектов инвестиционной программы ОАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых совместно с ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в соответствии с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). В качестве топлива для производства электроэнергии и тепла будет использован природный газ Средневилюйского ГКМ. Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.
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