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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 21:58 |
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Японский центр во Владивостоке отметит свое 20-летие
Все эти годы Японский центр во Владивостоке работает под девизом, который сформулировал его первый директор, Сузуки-сан: «Японский центр - для русских!» Выпускники курсов со временем организовали Клуб любителей японской культуры, чуть позже появился сайт, который стал площадкой для неформального общения. Стажеры делятся здесь опытом и знаниями, полученными в Японии, и все желающие - впечатлениями от путешествий по стране. Здесь анонсируются культурные и деловые мероприятия во Владивостоке с участием японских гостей. Сайт с удовольствием посещают влюбленные в Страну восходящего солнца из других регионов и стран, оставляют комментарии, благодарят за полезную и интересную информацию.
К 20-летию Японского центра, которое будет отмечаться 6 апреля, здесь подготовлена серия интервью со стажерами, выпускниками и слушателями курсов японского языка. Они с благодарностью вспоминают время, проведенное в центре, рассказывают, какой след оставила в их жизни «японская перезагрузка». И среди них немало успешных предпринимателей.
- Мы проводим обучающие семинары, учитывая потребности российской стороны, помогаем в налаживании контактов с малым и средним бизнесом Японии, ведь у крупных фирм больше ресурсов для самостоятельной работы. Ежегодно в Приморье приезжает до 30 делегаций из японских провинций, их предприниматели хотят наладить торгово- экономические связи. Мы помогаем им организовать презентации, консультируем, - говорит директор Японского центра во Владивостоке господин Кадзунори КАВАХАРА. - Сейчас на Дальнем Востоке реализуется программа ускоренного развития экономики, создаются территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Это требует более высокой квалификации от бизнеса, и мы будем рады видеть предпринимателей на наших семинарах.
Японский центр наладил сотрудничество с Президентской программой подготовки кадров и Центром развития предпринимательства во Владивостоке, чтобы как можно больше людей узнало о возможности бесплатно повысить свою квалификацию, получить из первых рук знания и опыт одной из самых высокоразвитых экономик мира. Единственные затраты - оплата проезда в Японию и обратно (участникам стажировок по президентской программе авиабилет оплачивается из федерального бюджета).
Некоторые семинары японские центры во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске проводят вскладчину, исходя из нужд региональных экономик: в прошлом году на базе сельхозакадемии в Уссурийске был организован семинар по молочному животноводству.
Кризис внес свои коррективы в план работы на этот год, но все-таки несколько семинаров и стажировок состоятся: по маркетингу, по управлению малым и средним предприятием, по модернизации медицины, по городской инфраструктуре.
Последние три года в центре ощущают повышенный интерес к семинарам по кайдзену. Задача «кайдзена» - постоянное совершенствование всех сфер бизнеса, а конечная цель - производство без потерь (бережливое производство).
- В западных регионах страны есть примеры внедрения кайдзен на производстве, на Дальнем Востоке - практически нет, хотя Япония под боком и кризис подталкивает к бережливости. В прошлом году на стажировке побывала группа из 20 дальневосточников, конкурс был самый большой за 20 лет (до десяти человек на место!). В этом году мы организуем семинар по теме «Кайдзен в сфере услуг»: набор слушателей пройдет в мае, а в октябре семь отличников отправятся на недельную стажировку в Японию, - сообщила менеджер по проектам Японского центра во Владивостоке Ольга Сумарокова. - Мы рассчитываем на большой мультипликативный эффект от этого направления, и речь идет не о слепом копировании. Как по-отечески напутствовал дальневосточников на прощальном фуршете директор международного отдела Японского центра производительности Фудзии-сан: «Изобретайте собственный, русский кайдзен, учитывая особенности своей страны и менталитета».
Справка «Дальневосточного капитала»: После распада СССР правительство Японии, поддерживая рыночные реформы в России и странах СНГ, профинансировало программу технического содействия и подготовки кадров. В нашей стране первый японский центр открылся в октябре 1994 года в Москве, чуть позже - его филиал в Хабаровске, а в 1996 году - Японский центр во Владивостоке.
Сайт филиала АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей» (Японский центр во Владивостоке): http://vladjc.ru/.
Телефоны для консультаций: +7 (423) 242-42-60, 242-55-86.
Сайт Клуба любителей японской культуры: http://www.jp-club.ru/.
Ирина ДРОБЫШЕВА. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2016 год.
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