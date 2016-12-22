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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье на всех АЗС компании "Альянс" стартовала новая программа "Выгодная покупка"
Формат мероприятия был выбран в виде встречи друзей. Без официальной части, конечно, не обошлось, однако основные вопросы решались в ходе неформального общения, тон которому задал руководитель ОАО «Приморнефтепродукт» Дмитрий МАСЛОВСКИЙ. Попросив всех присутствующих не ограничивать свое любопытство и задавать самые разные жизненные вопросы, он получил их целый ворох. Клиентов, среди которых были как бюджетные, так и коммерческие организации, перевозчики, энергетики и строители, интересовали самые разные аспекты новой программы – бухгалтерские расчеты, механизм защиты топливных карт от махинаций, перспективы развития АЗС и многое другое.
Руководство «Приморнефтепродукта» подробно ответило на запросы клиентов и, в свою очередь, получило немало интересных предложений по развитию совместного бизнеса. Так, компания «Промавторесурс», работающая в том числе и с системами автомобильной спутниковой навигации, высказала свою заинтересованность в проектах электронного контроля за оборотом денежных средств и горюче-смазочных материалов и борьбой с возможными хищениями. «Спецстрой России» пожелал большей гибкости в отношении к суточным лимитам топливных карт, а многие клиенты, выступая не только от корпоративного, но и от собственного лица, хотели бы появления морских АЗС, аналогичных той, что есть у «Альянса» в Лихтерной гавани, в других районах Владивостока и побережья.
Динамика развития НК «Альянс», по словам Дмитрия Масловского, предполагает скорейший переход на европейский уровень сервиса, в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на удовлетворение запросов клиентов. Накопительная программа «Выгодная покупка» – один из таких шагов. Суть ее заключается в том, что, увеличивая выборку дизтоплива за три месяца с ноября по январь включительно и далее поквартально, клиент получает гарантированные ценные призы. Призовой фонд состоит из множества полезных вещей, среди которых сертификаты на посещение профессионального диагностического автотехцентра, диспенсеры, видеорегистраторы, автомагнитолы, смартфоны, ноутбуки, моноблоки iMac и многое другое.
Для участия в «Выгодной покупке» нужно заключить договор с НК «Альянс» и приобрести корпоративную топливную карту, которой водители будут рассчитываться за приобретение ГСМ на автозаправочных станциях. Те клиенты, которые уже пользуются топливными картами от «Альянса», могут стать участниками программы просто обратившись в отдел клиентской поддержки компании «Приморнефтепродукт». Акция будет проводиться до 1 ноября 2014 года, и подключиться к ней можно в любое время.
«Альянс» обещает индивидуальный подход к каждому клиенту и заключение договоров на взаимовыгодных условиях. Программа «Выгодная покупка» предусматривает несколько уровней месячной выборки дизтоплива, из которых можно выбрать наиболее подходящий. В настоящий момент топливными картами компании охвачен значительный сегмент корпоративного рынка, и в «Приморнефтепродукте» уверены, что участие в «Выгодной покупке» для очень многих может стать по-настоящему выгодным.
Юрий РОГОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.
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