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18 Ноября 2016, 15:36 | Партнеры |

Родина Samsung, LG, Posco положила глаз на Дальний Восток России

Во Владивостоке побывала миссия Агентства экономического развития провинции Северная Кёнсан Республики Корея

Члены делегации не скрывали, что особый интерес к Приморью и региону в целом у корейского бизнеса сегодня вызван тем, что на Дальнем Востоке России возникли новые экономические образования. Такие, как свободный порт и территории опережающего развития. Глава Агентства ЛИ Тхэ Ам ответил на вопросы корреспондента «Дальневосточного капитала».

- Господин Ли, расскажите, пожалуйста, о том, что собой представляет Агентство экономического развития провинции Северная Кёнсан.

- В первую очередь я хочу немного рассказать о нашей провинции. Территория Северной Кёнсан занимает 19,1% от общей площади Республики Корея. Провинция делится на 23 административные единицы - 10 городов и 13 уездов. Общий объем экспорта в 2015 году составил $44,5 млрд. На территории провинции расположено 39 университетов, а также R&D-центры, которые занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. В провинции находится 20 978 производственных предприятий.

Агентство экономического развития провинции Северная Кёнсан является муниципальным учреждением, основная задача которого - оказание комплексной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Агентство выполняет роль своего рода экономического хаба. К примеру, осуществляет разнообразные мероприятия, направленные на оказание помощи и поддержки местным компаниям для их развития: вывод на внутренний и международный рынок, субсидирование, создание рабочих мест и улучшение условий труда, консультационные услуги и так далее.

Мы видим свою задачу в создании своего рода коммуникационного центра для предприятий малого и среднего бизнеса с целью повышения их конкурентоспособности, улучшения конъюнктуры рынка и стимулирования их выхода на международные рынки. Агентство ставит перед собой такие стратегические задачи: развитие существующих рынков и выход на новые; создание новых рабочих мест и улучшение условий труда; индивидуальный подход для достижения стабильного роста; выделение субсидий для преодоления финансовых сложностей.

Также одной из основных задач Агентства является проведение маркетинговых мероприятий для вывода товаров местных производителей на международные рынки, так как объем внутренних рынков Кореи существенно ограничен.

Кроме того, Агентство помогает собирать информацию о зарубежном рынке, проводить соответствующие маркетинговые мероприятия, организовывает участие в выставках, открывает новые рынки, осуществляет ряд других мер, направленных на развитие экспорта.

Ну и многое другое.

- Республика Корея является страной с традиционно высокой долей экспорта в экономике. Какую роль в этом играют компании провинции Северная Кёнсан?

- В провинции Северная Кёнсан расположен ряд национальных и региональных индустриальных комплексов, сосредоточены предприятия металлургической, электронной, химической, машиностроительной, тяжелой промышленностей. Все эти ресурсы вносят существенный вклад в экономику Республики Корея. Всемирно известные крупные южнокорейские компании Samsung, LG, Posco, Kolon и другие были основаны именно в провинции Северная Кёнсан.

Среди 17 крупных муниципалитетов провинция Северная Кёнсан находится на первом месте по количеству предприятий малого и среднего бизнеса. Также в провинции традиционно сосредоточено огромное количество производственных предприятий, которые играют важную роль в развитии национальной экономики.

Кроме того, провинция входит в четверку регионов с обширными сельскохозяйственными площадями и высокими показателями урожайности.

- Как бы вы оценили экономические связи между Россией и провинцией Северная Кёнсан?

- Они развиваются достаточно динамично. Есть у нас и особые отношения с российскими регионами. Так, в этом году исполняется 20 лет с момента подписания Соглашения о побратимских отношениях между провинцией Северная Кёнсан и Иркутской областью. Соглашение о побратимских отношениях между регионами было подписано еще в сентябре 1996 года - на заре установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея.

- Расскажите об интересе корейских компаний к рынку Дальнего Востока России.

- Прежде всего нам интересно международное сотрудничество и осуществление обменных программ в сфере экономики - логистика, рыболовство, туризм, образование, научные исследования. Например, интересно взаимодействие с такими крупными вузами, как ДВФУ, с институтами РАН, технопарком «Сколково», R&D-центрами. Кроме того, благодаря прошедшему в 2012 г. саммиту стран АТЭС и двум Восточным экономическим форумам (2015 и 2016 гг.), г. Владивосток приобретает международную известность, и у него есть все шансы стать городом мирового класса.

Мы также заинтересованы в росте и развитии Владивостока и Дальнего Востока. Российский Дальний Восток - это логистический плацдарм Евразийского континента, дающий выход в страны СНГ и Европы. Таким образом, для южнокорейских предприятий российский Дальний Восток имеет ключевое значение для выхода на новые рынки Евразии.

Также нам интересно сотрудничество в таких областях, как логистика, культура и искусство, сельское хозяйство, медицинский туризм, материально-техническое обеспечение.

Понимая всю важность развития Дальнего Востока, Агентство экономического развития провинции Северная Кёнсан подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Центром развития предпринимательства Владивостока для налаживания связей и обменных программ между предприятиями обеих стран. Стороны договорились совместно прилагать все усилия для налаживания партнерских отношений в целях развития малого и среднего бизнеса. Подписание данного Меморандума положит начало укреплению двусторонних связей, укрепит и расширит деловое, торговое сотрудничество, наладит информационный обмен по вопросам законодательства.

- Насколько нам стало известно, Агентство учредило свой Контактный центр в г. Владивостоке. Расскажите поподробнее о роли и задачах Центра.

- Контактный центр, созданный в г. Владивостоке, - это представительство одного из наших подразделений - Центра продвижения продукции провинции Северная Кёнсан. Цель его открытия - установление и поддержка связей между компаниями обеих стран. В дальнейшем планируется открытие таких Центров и в других стратегически важных городах России. Эти центры будут содействовать эффективному выводу на рынки продукции ведущих компаний, обеспечивая, таким образом, их стабильный рост и развитие. Центр занимается сбором и предоставлением информации о российском рынке компаниям, желающим экспортировать свою продукцию.

Также путем сбора информации и проведения исследований рынков будет устанавливаться контакт между продавцами и покупателями, удовлетворяться возникающий на рынке спрос, предоставляться административная, информационная и консультационная поддержка предприятиям, будут проводиться рекламные кампании.

Надеемся, что открытие представительства Центра продвижения продукции провинции Северная Кёнсан поможет стимулировать экспорт товаров на российский рынок.

Рассматривается возможность открытия магазинов типа «Антенна-шоп» - это площадки, помогающие изучить мнение потребителей с целью улучшения продукции и оптимизации планирования производства, на которых будут представлены региональные товары, предназначенные для изучения потребительского мнения и улучшения качества продукции.

В заключение добавлю, что сейчас наступил век электронной коммерции и Агентство экономического развития провинции Северная Кёнсан, стремясь идти в ногу со временем, создает электронные торговые площадки для вывода своих ведущих компаний-партнеров на международный рынок.

КСТАТИ

Пусан приглашает дальневосточных рыбаков на Форум

В ноябре в городе Пусане Республики Корея пройдет VI Экономический форум «Пусан - Дальний Восток». Тема нынешнего форума «Дальний Восток - новый экономический партнер морского рыбопромышленного центра Пусана в Евразийском регионе».

Корейский Пусан известен в регионе как крупный рыбопромышленный центр, поэтому тема форума как нельзя кстати подходит к этому городу.

На форуме планируется обсудить новации в области рыбодобычи и рыбопереработки, проекты рыбных кластеров, которые сегодня активно внедряются в АТР и обсуждаются на Дальнем Востоке России, а также способы и возможности участия в их реализации частных компаний Кореи.

В рамках форума будут зачитаны доклады по следующим темам: «Дальневосточные рыбохозяйственные кластеры: возможности и условия реализации» (спикер - Сергей ЛЯПАХ, руководитель представительства Федерального агентства по рыболовству в Республике Корея), «Разработка бизнес-модели инвестиционного сотрудничества в рыбной отрасли между Кореей и Россией» (ЧЖАН Хон Сок, Корейский морской исследовательский институт), «Сотрудничество России и Кореи в рыбодобывающей отрасли. Нынешнее состояние и перспективы» (КАНГ Ин Гу, начальник отдела океанического рыболовства при Министерстве морских дел и рыболовства Республики Корея) и другие.

После презентации докладов планируется пленарное заседание, модератором которого выступит профессор ЧАНГ Ёнг Су (Государственный университет Пугенг), а в дискуссии будут участвовать: КИМ Ён Дэ (начальник отдела рыбопереработки и распределения морепродуктов администрации г. Пусана), ЛИ Сам Хён (Экспортно-импортный банк Кореи), КИМ Мин Су (Korea Trading & Industry).

Помимо этого, на форуме пройдет презентация инвестиционного потенциала Хабаровска. Секцию проведут заместитель мэра города Дмитрий ГАНИЧЕВ и руководитель АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам» Евгений ГРОМОВ.

Андрей ПОСЬЕТЦЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год. 

Теги: Республика Корея 


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