|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 22:57 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В дальневосточных "Диалогах" участвовали зарубежные бизнесмены
Конгресс является крупнейшим в Приморье и очень важным мероприятием, которое позволяет в конструктивном диалоге власти, науки, бизнеса и экспертного совета обсудить возможные пути развития как бизнес-сообщества, так и инвестиционного климата ДФО. В этом году на бизнес-конгресс были приглашены представители делового мира из Италии, Великобритании, Сингапура, Австралии, Китая, Японии, Кореи и других стран.
По словам представлявшего администрацию г. Владивостока начальника управления международных отношений и туризма Владимира САПРЫКИНА, «без сотрудничества бизнеса с властью становится невозможным благополучие города».
В рамках мероприятия было проведено два пленарных заседания и три круглых стола: «Создание мультимодальной производственной логистической системы как вектора развития экономики Дальневосточного федерального округа», «Инновации как платформа сотрудничества бизнеса, промышленности и науки» и «Демографические проблемы экономического развития Дальневосточного федерального округа». Во время круглых столов участники конгресса обсудили необходимость широкомасштабной модернизации и расширения инфраструктуры ДФО и представили собственные проекты. Например, стратегический партнер бизнес-конгресса - ООО «Транзит-ДВ» - продемонстрировал проект по созданию крупнейшего в АТР производственно-логистического комплекса с развитой инфраструктурой и сетью магистрального транспорта: железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного.
- Для экономики первичное значение имеют знания. Сейчас у нас не наблюдается недостатка знаний, однако не хватает людей, которые могут пользоваться этими знаниями, применять их правильно и успешно. Наш университет готовит огромное количество специалистов, и мы считаем, что они соответствуют самым высоким требованиям. Это необходимо для того, чтобы решить кадровый вопрос, который сейчас стоит ребром в нашей стране, но, конечно же, каким бы прогрессивным ни был Дальневосточный федеральный университет, он не в состоянии справиться с этим без участия бизнес-сообщества. Надеемся, на мероприятии мы встретим много будущих работодателей для наших выпускников, - аргументировал свое участие в бизнес-конгрессе ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.
На конгрессе присутствовал г-н Накаяма Тосикадзу, директор департамента развития бизнеса ЗАО «Солид Банк», выступившего генеральным партнером конгресса.
- Сейчас настал очень хороший момент для развития отношений между Японией и Россией, - отметил он. - Последние годы между нашими странами налаживается тесное сотрудничество в сфере экономики, транспорта, инфраструктуры, сельского хозяйства. И более 80% японских инвестиций в Россию направляется именно в Дальний Восток по причине близкого соседства и хороших перспектив для совместной работы.
Большое впечатление на участников конгресса произвел доклад специального гостя конгресса Гевина СТОДДАРТА, директора крупнейшей международной консалтинговой фирмы Moore Stephens. Он поднял тему возможного улучшения инвестиционного климата Дальнего Востока с точки зрения потенциальных зарубежных инвесторов.
На мероприятии присутствовали не только представители отечественных компаний и предприятий, на торжественном фуршете после конгресса свои широко известные итальянские вина представил консорциум Qualitaly, занимающийся продвижением по всему миру высококачественной продукции итальянского производства. Генеральный директор Qualitaly Сандра КОРПИНА сообщила, что это ее первый визит в Россию и она очень рада, что в первую очередь посетила такое красивое место, как Приморский край. Инесса Бабич предложила в дальнейшем провести на базе Бизнес-Клуба «Диалоги» большую выставку с презентацией разных итальянских товаров.
Партнерами бизнес-конгресса выступили: «Ремонтно-строительная компания «КФК», компания «ВостокИнвест Сталь», компании «Инжиниринг Консалтинг Компани», Asian ImEx Logistics (КНР, Гуанчжоу), «НЕО Комфорт», «Медклуб», «ДжейРус», группа компаний «Славда».
Техническую поддержку оказывала компания «Акцент». Компания «Рекламные сувениры» выступила в качестве сервис-партнера.
Юлия ХАМАГАНОВА, "Дальневосточный капитал", октябрь, 2013.
- Родина Samsung, LG, Posco положила глаз на Дальний Восток России
- Пекка Вильякайнен, советник президента фонда "Сколково": Я рад, что цена на нефть падает
- Японский центр во Владивостоке отметит свое 20-летие
- ВГУЭС: перезагрузка подготовки кадров
- В Приморье на всех АЗС компании "Альянс" стартовала новая программа "Выгодная покупка"
- Ирина Высоцкая: Во время пожара в обязательном порядке нужно вынести клиентскую базу и должностные инструкции
- В дальневосточных "Диалогах" участвовали зарубежные бизнесмены
- Анатолий Лазарев: Акционеры ОАО "Восточный порт" приняли решение инвестировать в развитие
- "Транзит-ДВ": Мы сделаем Приморский край мировым бункеровочным центром
- Гендиректор компании "ДВ Регион" Кирилл ПОТАПЕНКО: У меня давно уже нет мыслей, что Дальний Восток неперспективен
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.