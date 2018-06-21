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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала АО "Полиметалл УК": Золотой фактор эффективности
- Валентин Владимирович, история компании начиналась в 1998 году с приобретения первых активов на Урале и Дальнем Востоке, в числе которых были Хаканджинское и Юрьевское месторождения золота и серебра в Охотском районе. Каковы сегодня масштабы и планы компании? Какие стратегии развития доказали свою эффективность в сложных экономических, климатических и инфраструктурных условиях Дальнего Востока?
- За эти 20 лет компания серьезно выросла. «Полиметалл» имеет широкую географию - Россия, Армения, Казахстан. Дальний Восток нашей страны - стратегический регион для компании - активы расположены в Чукотском автономном округе, Магаданской области, Хабаровском крае, Якутии. В прошлом году начаты геологоразведочные работы на нескольких участках в Приморье.
Один из важнейших элементов стратегии развития «Полиметалла» - система производственных хабов, централизованных предприятий по переработке руды из различных источников сырья. Такой подход к организации производства позволяет достигать эффекта масштаба за счет минимизации затрат на переработку и логистику, что особенно актуально в условиях нашего региона, а также капитальных затрат на унцию металла. Это облегчает производство на месторождениях небольшого и среднего размера, расположенных вблизи действующих предприятий, разработка которых при других условиях была бы нерентабельной.
В Хабаровском крае у нас два хаба: Амурский, включающий два действующих предприятия - ООО «Ресурсы Албазино» (месторождение Албазино), ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» (переработка золотосодержащих концентратов) и Охотский, включающий ООО «Охотская горно-геологическая компания» (месторождение Хаканджинское, месторождение Авлаякан), ООО «Светлое» (месторождение Светлое).
Компания активно наращивает объем геологоразведочных работ в регионе, чтобы иметь прочный запас качественной сырьевой базы. Геологоразведочные и поисковые работы ведутся в Охотском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко муниципальных районах Хабаровского края, а также в Тернейском районе Приморского края.
- Как компания выбирала активы для освоения в начале своего пути?
- На первом этапе «Полиметалл» делал ставку на возрождение неиспользуемых активов, оставшихся со времен СССР, чтобы капитализировать их потенциал. Это было эффективным решением, которое заложило прочную основу развития.
Так, в Хабаровском крае мы начинали с Хаканджи в Охотском районе. В 1998 году это было уже разведанное месторождение с оформленной лицензией. «Полиметалл» взял этот актив и не пожалел. Открытые горные работы. Хорошие горно-геологические условия, которые позволили успешно реализовать этот проект. Да, мы можем говорить, что это - сложные условия, отсутствие дорог и другой инфраструктуры. Но это все строилось параллельно, и вот на этом активе «Полиметалл» учился, приобрел значительный опыт, связанный уже с дальнейшим освоением новых месторождений, в т.ч. с нуля, в общей концепции развития хабов.
- Идея хабов оправдала себя экономически?
- Когда запас советских геологоразведочных баз был исчерпан, мы сделали ставку на развитие своей службы геологоразведки, на проведение масштабных комплексных работ и создание производств с нуля. Новый этап - это освоение более трудных месторождений с точки зрения расположения, содержания драгоценных металлов и требуемых технологий для добычи и переработки. Для нас и сейчас основной вызов - это технологический успех на месторождениях, которые раньше считались бы слишком сложными для прибыльной эксплуатации.
Именно в это время создание перерабатывающих хабов стало ключевым элементом стратегии «Полиметалла» и серьезным преимуществом, отличающим нас от других золотодобывающих компаний. Мы, кстати, одними из первых в России применили метод доставки золотосодержащей руды к хабам для централизованной переработки руд и концентратов из различных источников. Так, центр Охотского хаба - Хаканджинская ЗИФ, а для Амурского хаба - Амурский гидрометаллургический комбинат с уникальной технологией автоклавного окисления, которая позволяет эффективно извлекать золото из «упорных» руд.
Таким образом, стратегия хабов в сочетании с эффективными технологиями позволяет решать комплекс основных, наиболее острых проблем развития золотодобывающей отрасли, а именно: отставание в развитии транспортно- энергетической инфраструктуры региона, удаленность наиболее перспективных месторождений рудного и россыпного золота от транспортных коммуникаций, ухудшение горно-геологических условий месторождений, снижение качества запасов.
- Охотский хаб - это наиболее зрелый и самый северный актив в Хабаровском крае. Как вам удается обеспечивать эффективную работу в такой длительной перспективе?
- Охотский хаб включает в себя Хаканджинскую фабрику Меррилл-Кроу мощностью 600 тыс. тонн в год и недавно запущенный проект кучного выщелачивания на месторождении Светлое. В дополнение к руде с месторождений Светлое и Авлаякан мы закупаем сырье у сторонних компаний. Нами достаточно серьезные средства вкладываются в геологоразведку в Охотском и Аяно-Майском районах, она проводится на площади более полутора тысяч квадратных километров. Цель этой работы - продление экономически выгодного срока эксплуатации Хаканджинской ЗИФ (фабрика в этом году отмечает 15-летний юбилей). Главными активами являются месторождения Авлаякан, Хоторчан, где в этом году уже начаты горные работы, идет добыча руды. Рядом находится Гырбыкан - совершенно новый актив, который нами изучен, и уже есть положительные результаты. Есть подземные запасы на месторождении Озерное. В 80 километрах от Авлаякана - месторождение Невайчан, где сейчас ведутся интенсивные геологоразведочные работы. Можно говорить о месторождениях Кундуми и Мевочан, которые тоже практически готовы для промышленного освоения. Мы также рассматриваем приморское направление как дополнительную сырьевую базу для Хаканджи.
- То есть, можно говорить о том, что положение Хаканджинской ЗИФ - устойчивое. А каковы перспективы месторождения Светлое?
- Географически мы относим Светлое к Охотскому хабу, там применяется еще один успешно освоенный «Полиметаллом» метод кучного выщелачивания. И может так случиться, что на ее базе в перспективе появится новый хаб, объединяющий вокруг себя несколько сателлитов. Месторождение Светлое находится на юго-западе Охотского района, в 240 километрах от Охотска, в эксплуатацию оно запущено в прошлом году. Мощности по переработке руды на Светлом составляют сегодня 1 млн тонн в год.
- Насколько далеко просматривается горизонт использования новой технологии?
- Достаточно далеко, к тому же ведется активная работа по приращению запасов Светлого. В частности, уже получили две лицензии - на рудопроявления Финиш и Левобережное. Первое непосредственно граничит с действующим месторождением, а второе находится в 25 километрах от него. Результаты обнадеживающие, обеспечивающие работу в долгосрочной перспективе.
- География работ подразумевает довольно сложную и дорогую логистику. Стоит ли овчинка выделки?
- Логистика, действительно, является одной из главных проблем в нашей работе, которая значительно усложняет и удлиняет сроки запуска объектов. Прежде всего, это касается геологоразведки. Мы можем авиационным сообщением забросить полевые отряды, провести первоначальную геохимию. Но потом требуется установка бурового комплекса, а это - тяжелая техника, которая требует подведения подъездных путей. Уже два года мы применяем новую технологию - так называемое мелкогабаритное бурение, которое позволяет забрасывать полевые отряды с облегченной техникой. С помощью такого станка возможно провести предварительную оценку перспективных участков и площадей. Мобильную установку может транспортировать команда из четырех человек. Такая технология позволяет выполнить заверку ранее выявленных геохимических аномалий и рудных зон без ущерба для окружающей среды. Это приносит итоговый выигрыш и по времени, и по финансам.
Вторая сложность - отсутствие портовой инфраструктуры. Нет наземной логистики, все доставляется в период навигации, а она очень короткая - 3-4 месяца, объем грузов значительный. В Охотск, например, мы должны завезти порядка 180 тысяч тонн руды и до 20 тысяч тонн другого груза. Справляемся за счет четкой организации работ и сотрудничества с надежными партнерами, строим дороги, где это необходимо.
- В 2006 году, когда «Полиметалл» приобрел еще одно месторождение в Хабаровском крае - Албазино, его подтвержденные запасы составляли всего 10 тонн. Однако менеджмент компании принял решение интенсивно вкладывать деньги в геологоразведочные работы для прироста сырьевой базы и параллельно рассматривать площадки для строительства гидрометаллургического завода с уникальной для России технологией автоклавного окисления. Такой стратегический ход себя полностью экономически оправдал. На что делалась ставка?
- В данном случае, все этапы освоения месторождения - разведка, принятие инвестиционного решения и, наконец, строительство - были предельно сфокусированы во времени. Получив в 2006 году лицензию на Албазинское месторождение (р-н им. П. Осипенко), мы интенсивно начали геологоразведку. В течение полутора лет прирастили запасы и вышли на защиту порядка 66 тонн. Параллельно выбрали площадку в Амурске для строительства комбината.
Дело в том, что Албазино - это совершенно другой тип месторождения, в сравнении с уже освоенным к тому времени месторождением на Хакандже. С помощью традиционных технологий из «упорной» албазинской руды невозможно было добиться высокого коэффициента извлечения золота. В результате было принято решение в пользу уникальной для России технологии автоклавного окисления. Это - передовая мировая технология как по эффективности извлечения золота из «упорных» и «дважды упорных» руд, так и по экологическим стандартам, что крайне важно было учитывать именно в Амурске.
- Производство в Амурске тоже построено по принципу хаба?
- Да. И мощным перерабатывающим центром Амурского хаба является Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК). Ресурсная база проекта - два месторождения «упорных руд» с высоким содержанием золота: Албазино и Майское (Чукотский АО).
В 2017 году Амурский хаб произвел рекордное количество золота - 8,7 тонн. Это на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В 4-м квартале 2017 года был достигнут рекордный уровень средних извлечений - 97,2%, в основном благодаря полной автоматизации системы контроля расхода сырья и расширению узла водоподготовки.
Сегодня перед нами стоит стратегическая задача - расширение Амурского ГМК и удвоение производительности гидрометаллургического отделения, чтобы перерабатывать около 50% концентрата Кызыла (золоторудный актив мирового уровня в Казахстане, принадлежит «Полиметаллу» - прим. «Дальневосточного капитала») вместо его продажи сторонним покупателям.
В рамках этой задачи реализуется проект комплексной модернизации комбината. Вывод модернизированного автоклавного отделения на полную увеличенную проектную производительность планируется во второй половине 2018 года, что позволит перерабатывать первый концентрат с Кызыла, поставки которого на комбинат запланированы на сентябрь.
«Полиметалл» уже получил первый золотой концентрат Кызыла, введя в июне 2018 года в эксплуатацию обогатительную фабрику на месторождении в Казахстане. Запуск производства прошел с опережением графика: на один квартал раньше первоначального срока. Кызыл, в масштабах всей компании, - особая гордость: крупнейший проект развития, реализованный в рекордные сроки. Это стало возможно, в том числе, и благодаря четкой стратегии развития компании и накопленному отраслевому опыту.
- Удаленные места добычи, отсутствие населенных пунктов вблизи - как решаете проблему кадров?
- Когда открывались в Охотске, вакансии водителей, механизаторов, других рабочих профессий на сто процентов заполнили местными кадрами. Порядка 80 процентов работников АГМК, например, - это жители Амурска. На базе Амурского хаба у нас создан свой учебный комбинат, где люди получают специальность, проходят переквалификацию. К нам много людей устраиваются на работу после армии, неподготовленными. После получения рабочей специальности на комбинате у них появляется возможность подниматься по карьерной лестнице, поступать в техникумы и вузы. Мы помогаем работникам в этом.
Компания заинтересована в молодых кадрах, мы плодотворно сотрудничаем с профильными вузами, в числе которых - Санкт-Петербургский горный университет, Томский, Тихоокеанский и Комсомольский технические университеты, другие учебные заведения. Ежегодно студенты этих вузов и сузов приезжают к нам на практику. Каждый год мы проводим научно-практические конференции молодых специалистов, на которых они представляют свои изыскания по актуальным для компании темам. В них принимают участие более 50 человек, многие из них смогли внедрить свои идеи в производство.
- Как «Полиметаллу» удается заинтересовать работников повышать профессиональный уровень и свою производительность?
- У нас достаточно высокая доля работников, которые реально занимаются творческой работой: геологи, инженеры, маркшейдеры, проектировщики, лаборанты и многие другие. Творческая работа - это сочетание нестандартных задач и возможности реализации личного вклада в развитие компании. В эту деятельность вовлечены практически все, начиная от рядовых работников и заканчивая высшим ИТРовским составом. Раз в квартал проводятся специальные совещания, на которых рассматриваются предложения, прорабатывается возможность внедрения и обмена лучшими практиками между предприятиями «Полиметалла». Конечно, мы заинтересованы в стабильном и профессиональном коллективе.
Но есть простое правило: если хочешь, чтобы работа сотрудников была эффективной, тем более, в сложных условиях золотодобычи - позаботься, чтобы обеспечить достойные социально-бытовые условия: нормальное проживание, хороший досуг, отличное питание. Иначе ожидаемого эффекта не получишь. В работе с персоналом приоритетное внимание уделяем формированию культуры охраны труда и промышленной безопасности. Компания стремится к нулевому травматизму на производственных объектах: каждый работник берет на себя личную ответственность как за собственную безопасность, так и за безопасность своих коллег. Вкладываются значительные средства в профессиональное обучение и применение лучших управленческих стандартов в области промышленной безопасности.
Досье «Дальневосточного капитала»: Экологическая политика компании соответствует Международному стандарту ISO 14001. В 2017 году «Полиметалл» занял 1-е место в рейтинге экологической ответственности Всемирного фонда дикой природы (WWF) при поддержке Программы развития ООН (UNDP).
- «Полиметалл» играет весомую роль в экономике региона. А ответный эффект ощущаете, вам удалось встроиться в преференциальные режимы федеральных и региональных властей?
- Поддержка государства и регионов с каждым годом усиливается, и мы это ощущаем на себе. В июне 2018 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» (дочернее предприятие компании «Полиметалл») заключили Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности на территории опережающего социально - экономического развития «Комсомольск».
Подписанное соглашение о вступлении ООО «АГМК» в ТОСЭР - важный шаг в процессе принятия компанией решения о реализации проекта строительства нового гидрометаллургического цеха, который может объединить в единый технологический комплекс как новые, так и модернизированные действующие объекты комбината.
По предварительной оценке, реализация проекта позволит увеличить объемы переработки до 400 тыс. тонн концентрата в год и расширить круг поставщиков. При реализации запланированного, АГМК сможет перерабатывать высокоуглеродистые концентраты месторождений компании - Майского (Чукотский АО), Бакырчик (проект Кызыл), Нежданинское (Якутия) и сторонних поставщиков. Предполагается, что численность сотрудников «Полиметалла» в Амурске может увеличиться за счет создания до 400 новых рабочих мест.
Компания планирует необходимые стратегические шаги для принятия решения по проекту. В задачах на текущий год - подготовка технико-экономического обоснования проекта строительства второго отделения автоклавного окисления.
У нас есть и другой пример. Месторождение Светлое включено в региональный инвестиционный проект (РИП). Основная преференция по РИПу для ООО «Светлое» - это налог на добычу, налог на прибыль и налог на имущество. Это был существенный фактор на начальной стадии принятия решения о строительстве ГОКа.
Однако, в направлении государственной поддержки развития горнодобывающей отрасли еще много предстоит сделать. Перспективные северные территории надо развивать, предоставляя льготы по основным налогам. Это будет способствовать привлечению среднего бизнеса и юниоров в золотодобывающую отрасль. Такие меры государственной поддержки помогут стимулировать развитие сырьевой базы для крупных перерабатывающих хабов, а значит - наращивать объемы производства на Дальнем Востоке России. Но полученные преференции от государства в рамках ТОРов и РИПов нельзя считать прямым счетом, сравнивая только с объемом вложенных инвестиций. Важно учитывать возникающий мультипликативный экономический эффект для развития региона в целом. Там, где стабильно и активно развивается производство, возникает импульс для оживления сопутствующих отраслей экономики.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сумма инвестиций, вложенных в социальные и благотворительные мероприятия на территории Хабаровского края в 2017 году составила более 140 млн рублей. «Полиметалл» оказывает помощь медицинским учреждениям, школам и детским садам, поддерживает развитие спорта, реализует инфраструктурные проекты, оказывает содействие в культурных и творческих мероприятиях для жителей территорий деятельности. Особое внимание уделяется поддержке коренного малочисленного населения Севера.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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