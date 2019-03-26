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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Марта, 01:31 |
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Хабаровский сэнсэй продал миллион холодильников, научил плавать 16 тысяч ребятишек и построил храм
Сергей Донских планирует занять лидерские позиции в бизнесе и воспитать олимпийских чемпионов
- Сергей, более 10-ти лет назад вы владели торговой сетью по продаже бытовой техники «Контур будущего». Однако сегодня вы ей уже не торгуете, зато успешно строите фитнес-«империю». Как так вышло?
- Это направление выросло из моего хобби. Я вырос в Иркутске, где серьезно занимался плаванием, став мастером спорта СССР. Когда переехал в Хабаровск и у меня подросли сыновья, решил тоже научить их плавать. Прошел по всем бассейнам города и увидел, что они в плачевном состоянии. Решив тогда - кто, если не я? - начал заниматься их реанимацией. Это занятие плавно перешло в организацию сети фитнес-клубов в Хабаровске. Стартовал я с этой затеей в конце нулевых, а уже в 2013 году авторитетные эксперты назвали хабаровские бассейны одними из лучших в стране. Не буду приписывать лавры только себе - в этом заслуга всех городских энтузиастов плавания, а их немало, и властей Хабаровска.
- Что представляет собой фитнес-направление вашего бизнеса сегодня?
- В основном - фитнес-клубы сети «Наутилус» и отдельные, в том числе социальные, проекты. Это фитнес-клуб в поселке Горький, фитнес-клуб в микрорайоне Южный, фитнес-клуб «Урбан» на проспекте 60-летия Октября, открытый плавательный бассейн, который мы взяли в аренду на 7 лет, и рядом с ним строим вип-клуб «Ривер» с крытыми бассейнами и тренажерными залами. Также мы реализовали в парт- нерстве с мэрией несколько знаковых для Хабаровска проектов, таких как торговый центр «Лотос», украсивший историческую часть города, открытый бассейн на набережной Амура и храм Серафима Саровского в Северном микрорайоне Хабаровска. Обо всех этих объектах не стыдно говорить.
- Как родилась идея построить храм?
- Когда строился торговый центр «Лотос», поехал я закупать материалы в Китай. Как сейчас помню, с двумя коллегами летели в самолете из Гуаньчжоу в Хабаровск, и на высоте 10 тысяч метров одновременно всем неожиданно пришла идея строительства храма в Хабаровске. «Неспроста», - решили мы и сразу же на борту самолета ударили по рукам. Произошло это 10 декабря 2002 года, а 1 августа 2003 года уже был вырыт котлован, и началась стройка.
Замысел состоял в том, чтобы построить храм, женский монастырь и детский приют. Сейчас, к сожалению, это реализуется немножко по-другому. Храм действует в трех уровнях: нижний, среднй и верхний, дворовая территория очень хорошая, там много чего есть. А вот на детский приют у митрополии взгляды изменились. Прежние два митрополита нас поддерживали, а новый - митрополит Владимир - смотрит несколько по-другому.
Мы, как меценаты, рассчитывали, что в детском приюте разместится петрынинский центр по работе с трудными подростками. Чтоб было понятно, о чем речь, Петрынин - это Макаренко наших дней. Уже очень долго он работает с неблагополучными ребятами в Хабаровске, вытаскивая их из труднейших жизненных ситуаций. Ютится центр, к сожалению, в неприспособленном помещении. Вот мы и захотели, чтобы у ребят появилась надежная крыша над головой. Однако нынешний митрополит хочет разместить в этом помещении что-то типа воскресной школы. Приходится сожалеть о таком решении, но дела епархии - не наша сфера. Остается надеяться, что нас все-таки услышат.
- Давайте вернемся к земным делам. Когда вы поняли, что бизнес - это ваше?
- Не сразу. Сначала я закончил Иркутский политех по специальности геология, поработал несколько сезонов «в полях». Затем уволился, и в начале 90-х «высадился» в Хабаровске. Здесь с нуля начал заниматься бизнесом. Сперва «на дядю», в местных брокерских конторах постигая азы предпринимательского ремесла, а потом уже на себя. Начал с семи холодильников «Океан», купленных в Уссурийске, и дошел до миллиона холодильников, проданных мной оптом. Эта цифра и убедила меня окончательно, что занимаюсь своим делом.
- Но, все-таки, как фитнес перевесил холодильники, ведь с бизнесом все было в порядке?
- Тяга к спорту, она ведь не исчезает с годами, кто вкусил этого «напитка», никогда от него не откажется. В 40 лет я повторил свои юношеские достижения в плавании и даже превзошел их, подтвердив, правда, на короткой воде, нормативы мастера спорта СССР. Хотел даже до мастера спорта России на 50 метрах брассом «доплыть», но чуть-чуть не дотянул по времени - требования стали жестче, плавать нужно быстрее. Наверстал в бизнесе, развивая фитнес-клубы и спортивное плавание.
Сначала взял в аренду «планово-убыточный» спортивный плавательный комплекс «Заря» в поселке Горьком, приносивший городской казне 5 миллионов рублей убытков в год. Сделал его прибыльным, арендовал еще несколько бассейнов в городе и поставил их «на ноги». Потом пришло время задуматься о будущем, и в 2011 году вместе с мэрией запустили проект по бесплатному обучению учеников вторых классов плаванию - «36 часов с тренером», который действует до сих пор. За прошедшие годы мы обучили порядка 16 тысяч детишек.
- А сыновья, ради которых вы и затеяли бассейновую одиссею, пошли в плавание?
- Только в качестве здорового образа жизни. У каждого из них - своя профессиональная дорога. Надежда на младшенькую, ей всего ничего, но воду она любит, задатки у нее серьезные.
- Считается большой удачей соединить занятия бизнесом и хобби. Как вы сами считаете, за счет чего вам это удалось?
- Чем глубже в чем-то разбираешься, тем интереснее этим заниматься. Я не понаслышке знаю все современные методики подготовки спортсменов, требования к бассейнам, уровню тренеров. А зная, могу строить бизнес с учетом самых высоких мерок.
Сейчас в обществе созрел тренд на здоровый образ жизни. Люди вкладываются в свое здоровье, внешний вид, учат этому своих детей. Но и продукт мы должны предложить высококлассный, отвечающий ключевым потребностям. Вспомните крылатую фразу: «В человеке все должно быть прекрасно». Она сейчас актуальна как никогда. Модно быть здоровым, модно быть модным. Фитнес-клубы стали для меня воплощением этой нравственной установки. Постепенно они вытеснили весь остальной бизнес, который перестал меня интересовать.
- Фитнес, в связи с общемировым трендом на здоровый образ жизни, привлекает огромное количество новых предпринимателей. Как удается оставаться в числе его лидеров?
- За счет предложения лучшего продукта. Например, сейчас мы активно занимаемся воссозданием семейного фитнес-клуба в Южном. Это когда ты идешь на фитнес не один, а с женой и ребенком. Обычно ребенка сложновато пристроить, а мы предложим для детей очень хорошие условия, гарантированно лучшие, чем у конкурентов.
Интересный проект ведем в Горьком. Поселок долгое время был деструктивным, но в последнее время власти взялись за его развитие и благоустройство, и Горький преображается на глазах. Мы арендуем там спортивно-оздоровительный комплекс и включились в совместную работу с мэрией.
Делаем образцовый фитнес-клуб на открытых площадках со всей сопутствующей инфраструктурой, чтобы люди, а особенно дети, могли больше на улице заниматься, получать физическое и эстетическое наслаждение. Планируем работать с предприятиями и школами, расположенными в районе, приглашать трудовые коллективы и школьные классы заниматься на свежем воздухе. Для взрослых и детей это очень полезно.
Еще один актуальный тренд - спортивные школы раннего развития детей. Один из таких проектов - международная школа плавания «Кроль» для детей 4-8 лет. У взрослых - свои барьеры, не дающие в полной мере развивать потенциал, а малыши - чистый лист бумаги. Если все правильно делать с детства, то можно многого добиться. Не все родители понимают, что нужно пробовать, экспериментировать и, как итог, растить таланты. Но мы будем объяснять, что дети до 15 лет должны обязательно заниматься спортом. Тогда они будут успешными и в других направлениях.
- Как под такие задачи подобрать соответствующий персонал?
- Ключевая фигура в бассейне - тренер, он должен быть сенсэеем. Сенсэй - это наставник, ментор по жизни. Поэтому тренерское искусство очень важно. Каждый, кому повезло найти хорошего тренера, понимает, что он дал больше, чем спортивный результат. В чем-то даже определил направление, куда двигаться в жизни. Это касается спорта. Но и в фитнесе многие идут на фитнес-тренера.
Не надо забывать, что, покупая абонемент, человек инвестирует в свое здоровье. Простой расчет свидетельствует, что занятия с персональным тренером усиливают эффективность тренировок в 3-4 раза. Поэтому важнейшая задача для нас сейчас - готовить фитнес-тренеров высокой квалификации.
- У вас есть школа фитнес-тренеров?
- Мы планируем такую школу открыть в ближайшее время. Обучение тренеров должно стать важнейшим направлением в нашей деятельности, потому что если тренер не развивается, то он не может быть «впереди планеты всей», а это важно. Фитнес находится в постоянной динамике: обновляется оборудование, разрабатываются новые методики, нужно быть в курсе.
- Кем вы ощущаете себя больше: бизнесменом или общественным деятелем?
- В основе я оцениваю себя, конечно, коммерсантом, но нельзя забывать, что меня избрали председателем краевой федерации плавания. Главная задача и этой организации, и моя лично - создать в Хабаровске, а подразумевается - и на всем на Дальнем Востоке, школу плавания мирового уровня. Раньше, в советские времена, в стране плавательные центры были, они «пачками» готовили мастеров спорта. Самостоятельно выполнить нормативы мастера спорта очень сложно, а там, где существуют такие центры, где есть традиции и методики, квалифицированные тренеры, этого добиться относительно просто. Приходишь, занимаешься, и через шесть лет будешь мастером спорта. Я утрирую, конечно, но суть верна.
- И как же вы эту цель реализуете?
- Мы построили в Южном микрорайоне Хабаровска большой фитнес-клуб, пригласили сильных тренеров и открыли одну из самых сильных за Уралом частных школ по плаванию под названием «Наутилус». Наиболее талантливые из второклашек, которых мы когда-то бесплатно научили плавать, сейчас активно занимаются этим спортом в нашей школе.
На своей базе мы организовали турнир по плаванию под названием «Амурские тигрята». Это - единственный в России турнир для детей такого возраста: девочек до 10 лет и мальчиков до 12 лет. Юные пловцы приезжают в Хабаровск со всей России, соревнования включены в план-график соревнований Российской федерации плавания. В конце января состоялись старты «Амурских тигрят» уже в ранге всероссийского турнира, который открыл наш прославленный пловец Дмитрий ВОЛКОВ, многократный чемпион СССР и Европы, трехкратный призер Олимпийских игр, мировой рекордсмен.
В нашей стране плавание стремительно развивается. Российские юноши и девушки сейчас - одни из самых сильных в мире. Хабаровск также выглядит достойно: есть школа плавания и квалифицированные тренеры, есть всероссийский турнир, куда приезжают юные пловцы из всех регионов. Мы практически стали одним из крупнейших в России центров развития плавания. Четыре хабаровских воспитанника уже являются победителями и призерами российских соревнований.
Мастеров спорта мы уже научились готовить, теперь наша прямая задача - готовить чемпионов мира и Олимпийских игр. Среди ближайших целей - отправить наших ребят на Олимпийские игры в Токио в качестве пловцов сборной России.
У нас уже есть один пловец на Токио, думаю, что попадем там в призеры, а может и победим. Это Евгений РЫЛОВ, он сейчас один из лучших в России. Мы готовим его совместно с Московской областью - есть такой тренд среди регионов России. С Евгением Рыловым занимается наша талантливая молодежь, у которой с таким партнером - прямая дорожка к мировым достижениям. Он будет выступать от Хабаровского края, подчеркивая уровень развития плавания в нашем регионе.
Цель привлечения спортсменов вип-уровня заключается также и в популяризации плавания, и в развитии большого интереса к этому вида спорта в крае. На последнем чемпионате мира по плаванию, который прошел в Китае в конце декабря прошлого года, Евгений Рылов занял три первых места! В итоге резко возрос приток детей в наши бассейны. В этом - прямая связь спортивных достижений, зрительского интереса и бизнеса.
Олег КУЛЬГИН.
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