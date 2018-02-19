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Юлия РАЖНЕВА, замдиректора по экономике и финансам Хабаровского филиала компании "Полиметалл УК": За каждой цифрой видеть смысл
В офисе заместителя директора по экономике и финансам Хабаровского филиала спокойная и деловая обстановка, располагающая к беседе. Юлия Анатольевна корректно вводит меня в курс своих обязанностей и просит не смешивать профессии бухгалтера и финансиста. Слушая, я понимаю, насколько сложно писать о представителях этой профессии, ведь в мире финансовых регламентов, бухгалтерии 1С и аналитических отчетов журналистскому перу особенно не разгуляться. Из доступных образов в голове только один - драйзеровский «Финансист», но у них мало общего, разве только верность выбранному пути.
«С выбором профессии мне помогла мама, которая мудро подкорректировала мою тягу к филологии, сказав, что любовь к книгам никуда не денется, а специальность должна кормить, - вспомниает Юлия Анатольевна. - Я была послушной дочерью и выбрала экономику и социологию труда в Алтайском государственном университете. Со второго курса стала учиться на отлично, чтобы получать повышенную стипендию, закончила вуз с «красным» дипломом. Но любовь к цифрам проснуласть только на третьем курсе. Они вдруг перестали быть для меня просто обозначением количества чего-либо и наполнились жизнью. Мне стало интересно сопоставлять их, анализировать. С тех пор за каждой цифрой стараюсь видеть ее смысл».
В Алтайском краевом комитете государственной статистики, где началась трудовая деятельность «золотой» выпускницы, ее способности заметили и перевели ее в аналитическую группу. По совместительству она преподавала на родной кафедре в университете, и вскоре защитила кандидатскую по экономике. Однако оба места работы не сулили карьерного роста и дальнейшего профессионального совершенствования, что для человека, привыкшего постоянно работать над собой, ставить новые цели, оказалось тупиком. Найти работу по специальности в Барнауле не получилось. Местная промышленность не устояла перед кризисом, а уцелевшим предприятиям требовались экономисты с опытом работы по специальности. Юлия Ражнева поняла, что трудоустроиться в родном городе не получится. Тут она и наткнулась в Интернете на вакансию «Полиметалла», которая на пороге тридцатилетия отправила ее в далекий и холодный Омсукчан.
Как сумел зам управляющего директора по персоналу ЗАО «Серебро Магадана» Геннадий КУЗЬМЕНКО за тысячи километров, да еще в разговоре по телефону, угадать в соискательнице должности начальника отдела труда и заработной платы нужного ему специалиста, остается только домысливать. Ведь, кроме профильного диплома и амбициозного резюме, Юлия Ражнева не имела ни опыта работы по специальности, ни знания горного дела. Наверно, подкупила опытного горняка та бесстрашность, с которой она была готова ехать в магаданский Омсукчан, где привычного социума был минимум, а зима - намного длинней и холодней, чем в родном городе. Помните, у Высоцкого: «Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу!».
В реальности поселок оказался суровее, чем на фотографиях. К тому же наступила зима, и столбик термометра опустился почти до минус 50 градусов по Цельсию. В пику трудностям новоиспеченный начальник ОТиЗа с головой ушла в работу. Нужно было многое наверстывать в практической деятельности, знакомиться со спецификой горного дела. Она изучала документацию, знакомилась с заполнением табелей, закрывала сдельные наряды, ездила на участки вникать в производство. Трудилась по 12 часов в сутки шесть дней в неделю, включая и субботу. Именно тогда она сделала для себя вывод, что не может быть ничего лучше, чем самообразование и самоподготовка. «Нужно постоянно учиться. Учиться самому, учиться у коллег», - считает Юлия Ражнева.
В 2007 году Кузьменко перевели управляющим директором Охотской горно-геологической компании. В составе управленческой команды в Охотск переехала и Ражнева. Здесь было море, на берегу которого можно было посидеть с книжкой, помечтать, а остальное время опять заняла работа. Она хотела бы стать заместителем директора по персоналу, и это было бы логическим продолжением карьеры начальника ОТиЗа, однако возглавила Юлия Анатольевна планово-экономический отдел. На новом поприще ей стало понятно, что не хватает профессиональных знаний. Она поступила в Высшую экономическую школу Санкт-Петербургского университета экономики и финансов по направлению «Финансы и кредит. Финансовый менеджмент». Годичный курс профессиональной переподготовки для лиц с высшим экономическим образованием на очно-заочном отделении окончательно определил ее будущее как финансового аналитика.
В новом качестве ей пришлось вернуться в Омсукчан еще раз. После трех лет работы в Охотске Ражневу назначили заместителем управляющего директора ЗАО «Серебро Магадана» по экономике и финансам. В 2012 году «Полиметалл» начал образовывать территориальные филиалы, и одним из первых открыл его в Хабаровском крае. Новой структуре требовались профессионалы, и Юлия Анатольевна уже заслужила право быть в их числе и заняла свою нынешнюю должность. Здесь ей самой пришлось вырабатывать функционал службы, набирать людей, учить их. Под началом Ражневой теперь уже довольно большой финансово-экономический отдел, который она делит на три группы: экономическая и финансовая, каждая в составе трех человек, и группа верификации, состоящая из четырех специалистов. Словом, целая команда.
«Работать в команде для меня - это, в первую очередь, умение быстро адаптироваться в новом коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме, - говорит Юлия Анатольевна. - Также важно уметь вести конструктивный диалог с коллегами; аргументированно убеждать их в правильности предлагаемого решения. Работать в команде - это уметь делегировать полномочия; управлять своими эмоциями и абстрагироваться от личных симпатий/антипатий, быть способной признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения».
Увольнять несостоявшихся специалистов - тоже часть ее работы. «Сейчас уже сердце болит меньше, научилась воспринимать это как работодатель, но все равно переживаю», - делится Юлия Анатольевна. Но и встать на защиту специалистов, которых руководство недооценило, тоже не боится. С теплом она говорит об Александре Гальфингере. На каком-то этапе у него не заладилось в «Полиметалле», и он хотел уйти из компании, но Ражнева предложила перейти в Хабаровский филиал, так как видела в нем определенный потенциал аналитика. Она добилась назначения его главным экономистом в своей службе и не ошиблась. Не так давно его у нее «забрали», назначив заместителем директора по экономике и финансам Якутского филиала.
Рассказывать о нюансах деятельности финансово-экономической службы - дело неблагодарное, здесь самому нужно быть профессионалом. Спасибо Юлии Анатольевне, которая шаг за шагом погружает меня в детали своей работы, давая возможность лучше понять смысл. По ее словам, управленческая отчетность, во-первых, позволяет реализовывать важнейшие функции управления - учет, контроль и анализ. И, во-вторых, - обеспечивать оперативный обзор деятельности как по предприятию в целом, так и по отдельным объектам управленческого учета. В их числе - представление информации о фактической эффективности управления выделенными объектами, определение существующих проблем и недостатков, а также указание на потенциальные проблемы в будущем. Важным фактором является предоставление информации для выбора оптимальных вариантов решения вопросов и проблем повседневной деятельности, а также - систематизация информации для принятия стратегических решений.
14 лет в профессии - солидный профессиональный путь. Этот опыт бесценен для руководства и коллектива. Но важнее опыта, как отмечает Юлия Анатольевна, - умение на новые задачи смотреть свежим взглядом и каждый раз ставить высокую планку в поиске действительно эффективных решений. Это - главное качество руководителя в компании «Полиметалл». Оно мотивирует и сотрудников на постоянное развитие и высокую самоотдачу.
Однако, почивать «на лаврах» некогда, считает собеседница. Задачи филиала с каждым годом расширяются. Полномочия и мера ответственности увеличиваются. Требуется в большей мере, чем раньше, самостоятельная критическая оценка подходов и действий производственного персонала, потому что заканчивается экстенсивный рост, и на первое место выходит управление эффективностью.
- На сегодня нам поставлена задача по улучшению качества cash flow планирования, то есть, планирования и учета реальных потоков денежных средств. Для получения выручки и прибыли компании необходимо четкое планирование потоков денежных средств. Если не разделять понятия выручка и прибыль, то в долгосрочной перспективе это может привести к банкротству компании. Без реальных денег прибыль не имеет смысла, поэтому важно грамотное планирование движения денежных средств, - открывает все шире дверцу в свой профессиональный мир Юлия Анатольевна.
И, следуя за ней, я неожиданно попадаю в мир героев культового для горняков романа Олега Куваева «Территория». Так долго ускользавшая от меня мысль становится зримой. В произведении рассказывается о касте людей, которые составляют гордость отрасли, о потомственности этого дела, его важности для будущего страны. На кризисном этапе развития России эта преемственность была потеряна, а сейчас она снова возрождается. Свою маленькую лепту, на мой взгляд, вносит и наша героиня, которая проносит эту связь через себя. Ее шестилетняя дочка Александра увлекается чтением «Занимательной минералогии» и уже знает, что будет учиться в горном институте. Юлия Анатольевна не боится отдать ее в свою профессию, которую искренне любит, и в будущее которой верит. Вот так же когда-то и мама самой Юлии Ражневой отрядила ее в будущую профессию, подарив судьбу.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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