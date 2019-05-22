|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 30 Мая, 15:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Елена Новгородова: Ты - "удачник", просто еще этого не знаешь
«Главный дружитель города» - так называют Елену Новгородову, директора владивостокского Центра развития предпринимательства. Море идей, блеск в глазах, способность гармонично соединять, казалось бы, несоединимое, позволяют ей быть реальным лидером в предпринимательской среде, оставаясь при этом чиновником.
О работе Центра развития предпринимательства Владивостока многие наслышаны, поэтому поговорим о его руководителе как о человеке, и, конечно, о ее работе как инструменте развития городского бизнеса.
- Елена, известно, что вы были генеральным директором первой на Дальнем Востоке продуктовой торговой сети, имели и собственный бизнес. И, вдруг, неожиданно для многих, стали представителем власти. Насколько легко вам удалось перейти в совершенно новую область деятельности?
- Вы знаете, наступило время, когда я, достигнув своих целей и определенных горизонтов в своей жизни, почувствовала потребность передавать накопленные знания и предпринимательский опыт. На самом деле, в жизни каждого человека рано или поздно наступают такие моменты. Поиски себя привели меня в Индию, страну, оказавшись в которой, начинаешь многое понимать о себе, о законах мироздания, о своей самореализации и самоактуализации в этом мире. И в какой-то момент пришло понимание, насколько важно жить не только для себя, но и делать что-то полезное для других. И вот, будто откликом на мой внутренний запрос, в 2013 году мне было предложено возглавить только что открывшийся во Владивостоке Центр развития предпринимательства.
Раньше само появление такого центра казалось мне чем-то нереальным. Надо сказать, что я начинала свой бизнес в 90-е годы не потому, что этого хотела, а потому, что не было другой возможности поддержать свою семью. Тогда предприниматели, в буквальном смысле, ходили по лезвию бритвы. Это было опасно для жизни. И если бы в те годы кто-то мне сказал, что наступит время, когда бизнесом заниматься будет не страшно, я бы просто не поверила.
А если бы мне еще сказали, что развитию предпринимательства будет способствовать государство и в нашем городе откроется Центр, куда смогут прийти все желающие, и не только уже имеющие свой бизнес, но и потенциальные предприниматели, то есть люди, имеющие только бизнес идею в голове, и им здесь подскажут, как ее реализовать... Что можно будет совершенно бесплатно посещать семинары, мастер-классы, тренинги, повышая при этом свою финансовую грамотность, развивая управленческие компетенции и навыки по ведению предпринимательской деятельности, а также получать индивидуальные консультации по открытию собственного дела и даже рассчитывать на помощь от муниципалитета в виде субсидий и грантов,… и что я стану руководителем такого центра, - я бы решила, что это реальная фантастика.
- Елена, вы уже 6 лет руководите Центром. Как его развитие шло все эти годы? Что поменялось?
- Мое становление как чиновника началось в 2013 году и продолжается сейчас. Первые месяцы своей работы сравниваю с выходом в открытый космос! А с каждым годом поступательного развития Центра мне становится все интереснее и интереснее.
Наш центр, реализуя 209-й федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства», осуществляет информационно-консультационную и учебно-образовательную деятельность по всем аспектам ведения бизнеса. Мы уделяем большое внимание вопросам налогообложения, менеджмента, маркетинга, управления персоналом, бизнес-процессами и другим технологиям развития собственного дела. При возникновении проблемных вопросов, возникающих в сфере малого и среднего предпринимательства, мы организовываем круглые столы, приглашая к диалогу с бизнесом представителей законодательной, исполнительной власти, а также контрольно-надзорных органов. За эти годы наш Центр стал живой и активно действующей площадкой для взаимодействия бизнеса и власти. Также в Центре организовываются рабочие встречи и «B2B»-переговоры для наших предпринимателей с участием иностранных бизнесменов, мы оказываем им помощь в поиске партнеров, инвесторов.
Мы стараемся постоянно расширять спектр своих услуг. В среднем, проводим порядка 10-15 мероприятий в месяц. Практически всегда наш конференц-зал заполнен, и это также говорит о том, что Центр развития предпринимательства - как площадка для коммуникации и обучения - «живая», и тропинка к нему «натоптанная». Очень активно приходят предприниматели также и на индивидуальные консультации. К слову, в 2018 году участниками наших мероприятий стало свыше 4 тысяч человек, и воспользовались консультационно-информационной поддержкой около 3,5 тысяч предпринимателей.
На Центр возложена важная миссия по улучшению делового климата и созданию благоприятной среды для развития предпринимательства во Владивостоке.
Одним из наших нововведений стало то, что мы начали создавать для предпринимателей готовые «коробочные» решения по открытию видов бизнеса, наиболее актуальных для экономического развития нашего города. Во Владивостоке сейчас крайне востребовано развитие туристической индустрии, инновационной сферы, социальных услуг, а также предоставление услуг по уходу за детьми ясельного возраста. Предприниматели, желающие заняться такими видами бизнеса, могут обратиться к нам в Центр и получить большую папку с готовым решением, которое включает в себя все: рекомендации, с чего надо начать свое дело, как и какие документы оформить; инструменты для изучения конкурентной среды, для расчета налогообложения и т.д. Кстати, предприниматель, создавший «ясли» для детей до 3-х лет, может получить от города безвозмездную финансовую помощь от 300 до 600 тысяч рублей и, кроме этого, есть возможность возместить расходы по аренде помещения на сумму 250 тысяч рублей в год.
Кроме того, сейчас на муниципальном уровне разрабатываются единые алгоритмы сопровождения инвестиционной деятельности по принципу «одного окна». И в этом процессе нашему Центру отведена важная задача по формированию благоприятного инвестиционного климата как площадки для продвижения инвестиционных проектов.
- Многие предприниматели смогли развить свой бизнес благодаря именно услугам Центра развития предпринимательства?
- Таких, конечно, очень много! Многие из них за эти годы стали хорошими друзьями Центра и на протяжении нескольких лет приходят к нам, как в уютную домашнюю атмосферу, где им всегда что-то подскажут, чему-то научат и окажут поддержку. За эти годы с удовлетворением отмечаю, как много людей открыли свои собственные бизнесы, либо начали развивать новые направления согласно требованиям изменяющегося рынка. Также радует и то, что к нам все больше и больше приходит молодежи, студентов, желающих создать бизнес. Обычно, открывая наше очередное мероприятие, я задаю свой любимый вопрос: есть ли в зале те, кто пришел сюда впервые? И всегда - лес рук. Я этому сама удивляюсь, думая, что, наверное, у нас уже все были. Это говорит о том, что «сарафанное радио», в хорошем смысле этого слова, работает, и наш Центр стал центром притяжения для людей с предпринимательской жилкой.
Также активно интересуются нами и пенсионеры. Как пример, целый год приходила к нам, как на работу, на все наши мероприятия, учительница, вышедшая на пенсию. Сначала она была очень неуверенной в себе - вообще, люди из наемного труда здесь первое время часто ощущают себя именно так. И вот на моих глазах эта пенсионерка с каждым приходом в центр становилась все более уверенной и целеустремленной, и в результате открыла свое дело. Конечно, от таких людей мы часто слышим слова искренней благодарности. И, конечно, это душу греет, значит не зря мы своим коллективом делаем свое дело.
- На ваш взгляд, какие сферы бизнеса сейчас имеют особые перспективы развития во Владивостоке?
- Туристическая отрасль. Инновационная сфера. Конечно же, сфера компьютерных технологий. IT бизнес будет развиваться семимильными шагами. Буквально на прошлой неделе я общалась с молодым предпринимателем, который в свои 33 года пишет компьютерные программы и зарабатывает на этом сотни, тысячи долларов в день, так как его бизнес не имеет национальных границ.
Чтобы идти в ногу со временем и улавливать бизнес-тенденции, я всем предпринимателям говорю: хотите быть успешными в любом направлении - «ройте землю», «грызите» маркетинг, потому что на волне человеческих потребностей он позволяет многое в бизнесе предвосхитить. И если раньше предприниматели «пихали друг друга локтями» в желании вытащить из кошелька покупателя как можно больше денег, сейчас уже борьба идет за любовь клиента. В маркетинге происходит кардинальная трансформация, и те, кто это понимает, «снимают сливки». Что позволяет вызвать любовь покупателя? Способность дать ему именно то, что он хочет и немного больше. Предвосхищая желания клиента, бизнес делает его более счастливым, и покупатель уже никуда не уходит. Потому что люди - прежде всего, эмоциональные существа. Соответственно, будет развиваться бизнес, который помогает нам быть счастливее и здоровее.
И, конечно, будут успешны бизнесы, которые «закрывают» базовые потребности людей: кормят и дают им кров. Поэтому производство продуктов питания, торговля, строительство - развиваются и всегда будут развиваться.
- Что для вас семья, и что вы цените в семейных отношениях?
- Семья - это как родина, которая просто должна быть. Она закрывает основные потребности человека: любить и быть любимым. Сначала мы учимся любви в родительской семье, потом создаем собственную семью и строим свою атмосферу отношений, при этом, конечно, не забывая своих родителей, тех людей, кто подарил нам жизнь. И я, как дочь, с радостью открываю своей маме мир, который она не имела возможности видеть в советские годы, например, в путешествиях. И когда я вижу ее восхищенные глаза, меня это тоже делает счастливой.
Моя дочь уже выросла и создала собственную семью, и мое материнское сердце наполняется гордостью, видя ее успехи в жизни, и я особенно радуюсь, наблюдая, как она растет в своей профессиональной сфере, выбрав путь согласно своему предназначению.
Каким должен быть мужчина в семье? У меня главной базовой ценностью является глубокая порядочность, и я также выделяю такие качества, как ответственность и доброта. И я очень ценю это в своем супруге. И его поддержку, потому что она, как топливо, зажигает огонь в груди и помогает что-то творить, и просто просыпаться с улыбкой. В семье важно смотреть в одну сторону. Мы думаем похоже, даже любим одни и те же книги. Я предпочитаю литературу о саморазвитии. Мои любимые авторы: Джо Диспенза, Майкл Роуч, Ричард Бах, Джон Кехо - их произведения хочется смаковать, как хорошее вино.
- Что в прошлом году из мероприятий, проводимых на площадке ЦРП Владивостока, получило самый сильный отклик у предпринимателей?
- С ошеломительным успехом прошел семинар Артема Дана «Эмоциональный интеллект и деньги». Также приезжал очень маститый тренер, американец Майкл Бэнг - просто гуру продаж, на его лекции мы садили людей даже в коридор!
Темы о SMM всегда вызывают высокий интерес как инструмент формирования имиджа компании, продвижения товаров или услуг. Причем, мы все понимаем, что нашу виртуальную жизнь в соцсетях надо осмысленно дозировать, так как пребывание там длительное время отрывает человека от реальной жизни и может оказывать как положительное влияние на него, так и отрицательное. Недавно один наш спикер рассказал, что врачи уже ставят такие диагнозы как «цифровой аутизм» и «цифровая псевдодебилизация». Симптом начала этих болезней, по словам ученых, - это когда утром, просыпаясь, первым делом сразу смотришь в телефон. Тем не менее, виртуальная жизнь для бизнеса крайне важна. Просто надо уметь находить баланс.
Ну и большое внимание всегда вызывает тема лидерства, она интересует, как правило, собственников и первых лиц компаний.
- Что вы пожелаете предпринимателям, стремящимся к созданию своего бизнеса?
- Сначала расставьте свои жизненные приоритеты в порядке очередности. Начинайте взращивать бизнес идею. Верьте в себя. Слушайте свое сердце. Включайте интуицию. Избавьтесь от ограничивающих убеждений. Обязательно находите возможность, чтобы дать своим желаниям зеленый свет. Не отказывайтесь от мечты. Не переставайте учиться. Развивайте свой интеллект. Ничего не бойтесь, рискуйте, пусть даже вы и ошибетесь. Это жизнь. И никогда ни за кем не гонитесь, и не сравнивайте себя с другими. Любите, творите, мечтайте! И приходите к нам в Центр развития предпринимательства, поможем, подскажем, научим!
А еще я советую ознакомиться с биографией Уолта Диснея - журналиста, которого выгнали из редакции «из-за недостатка воображения». Он около 80-ти раз приходил к инвесторам с идеей детской киностудии и всюду слышал, что это за «бред». А на 81-й раз он нашел того, кто в него поверил и вложился. И сегодня империя Диснея живет и процветает. Понимаете, человека уже давно нет в живых, а его дело продолжает вызывать колоссальные эмоции у людей во всем мире.
Поэтому, что бы ни случилось, я советую предпринимателям не опускать руки. Не говорить себе «я - неудачник». Ты - «удачник», просто еще этого не знаешь. Нужно еще раз попробовать, а потом еще и еще. Возможно, выбрать другую стратегию. Поставить себя на место бабочки, которая бьется о стекло и не видит, что рядом форточка открыта. Нужно отлететь немного, осмотреться - незачем лоб расшибать - и вылететь на свободу.
Дмитрий Кожевников.
- Елена Новгородова: Ты - "удачник", просто еще этого не знаешь
- Хабаровский сэнсэй продал миллион холодильников, научил плавать 16 тысяч ребятишек и построил храм
- Валентин Мартыненко, директор Хабаровского филиала АО "Полиметалл УК": Золотой фактор эффективности
- Юлия РАЖНЕВА, замдиректора по экономике и финансам Хабаровского филиала компании "Полиметалл УК": За каждой цифрой видеть смысл
- Роман БЕЗМАТЕРНЫХ, гендиректор ГК "Центр кровли": Деньги - это эквивалент нужности того, что ты делаешь
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.