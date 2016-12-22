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25 Июля 2016, 10:20 | Персона

Роман БЕЗМАТЕРНЫХ, гендиректор ГК "Центр кровли": Деньги - это эквивалент нужности того, что ты делаешь

Производственный бизнес, основанный с нуля и за четырнадцать лет завоевавший практически весь Дальний Восток, требует особого подхода: необходимо постоянно внедрять инновации, предлагать рынку новые продукты и развивать сопутствующие направления. Примером такого бизнеса на Дальнем Востоке по итогам национальной премии "Бизнес-Успех" стала ГК "Центр кровли" из Хабаровска. Ее учредитель, идейный вдохновитель и генеральный директор Роман БЕЗМАТЕРНЫХ - гость "Дальневосточного капитала".

- Роман, все члены жюри премии отметили, что ваша презентация была одной из самых ярких. Казалось бы - сложный производственный проект с массой инновационных решений, а вы смогли преподнести его не только просто и понятно, но и очень эмоционально. Обычно «технарям» это не свойственно. Специально учились искусству презентации?

- Нет, просто мне с детства говорили, что у меня талант публичного выступления (улыбается). Но если говорить серьезно, то когда ты пропустил этот проект, как, впрочем, и все дело, которым занимаешься, через себя, если ты действительно им болеешь и уверен в том, что продукт, который ты предлагаешь, полезный и нужный, если он есть в твоем сердце и ты сам в него веришь, то ты можешь этим заразить и других людей. Для успешной презентации не сильно важно перечисление технических характеристик, главное другое - суть новинки и блеск в глазах того, кто это придумал.

- А если говорить техническим языком, то что собой представляет проект «Дамир»?

- Это запатентованная линия профессиональных доборных элементов для кровли и фасада.

- Рынок кровельных материалов на Дальнем Востоке, на мой взгляд, достаточно развит. Насколько, по вашему мнению, сильна на нем конкуренция и каким образом ее можно выиграть?

- Этот рынок на Дальнем Востоке очень плотный. Причем каждый год мы вынуждены уменьшать торговую наценку. Если в 2012 году она составляла 40%, то сейчас - примерно 31,5%.

Именно по этой причине мы и решили больший упор делать на интеллектуальные проекты - только таким образом можно дать клиенту то, чего нет ни у кого, тем самым закрепив его за собой. В целом, любой бизнес очень легко копируется, а вот продукты интеллектуального труда повторить достаточно сложно. И это всегда дает конкурентное преимущество. Поэтому мы решили идти по пути уникальности и таким образом наращивать свою долю рынка. Наша фишка заключается в том, что мы предлагаем не просто товар, а комплексные решения, в которых за клиента все продумано до мелочей.

- Насколько сложно продвигать инновационные решения на рынок?

- Сначала необходимо сломить привычку работать по-старому среди своих же собственных коллег, подчиненных. Это не всегда просто, но когда люди включаются в этот процесс, у них загораются глаза, то и зажечь новым продуктом клиентов и партнеров не составляет труда.

- Роман, а как вы вообще пришли в бизнес?

- Наверное, это было предначертано мне судьбой. Сколько я себя помню, я всегда что-то продавал, загорался самыми разными идеями и мог повести за собой других. Мне кажется, что я хороший стратег: могу считать на несколько шагов вперед, вижу, какая идея рабочая, а какая - нет. И еще - я по натуре трудоголик. И не считаю это плохим качеством. Я вообще уверен в том, что именно трудоголики - это самые нормальные, здоровые люди. А больны как раз те, кто считает это ненормальным. По отцовской и материнской линии мы - из кулаков. Видимо, любовь к труду передалась на генетическом уровне. И я считаю, у нас в стране сегодня самая большая проблема в отсутствии понимания того, что хорошо живет тот, кто хорошо работает. Эту культуру почему-то не восславили, а уничтожили еще в 17-м году. И все наши беды - от этого.

- А как пришли именно в производственный бизнес?

- Когда я вернулся из армии, то начал заниматься продажей профоборудования. У меня это неплохо получалось, я накопил денег, готовился купить квартиру. И тут мне встретился человек, который предложил заниматься своим делом. Мы решили возить сюда профлист. Я поехал в Челябинск и по объявлению в газете нашел парня, который предлагал такие услуги. Мы с ним встретились, поговорили. Он пригласил в гости, я познакомился с его женой, детьми, мы посидели, поговорили «за жизнь», и после этого я взял с него расписку, отдал ему деньги, и так начался наш бизнес.

- Рискованный шаг. Деньги немалые, а человека вы впервые видели…

- Это не риск. Я хорошо знаю людей… Я ведь не сразу отдал ему деньги, а пришел к нему в дом, посмотрел на жену и детей, выпил с ним водки, и только потом отдал деньги… Мне тогда было 25, и с этого все началось. Пришел первый контейнер, потом третий, пятый, потом мы стали расти, перешли на сотрудничество с Ижевским заводом. Сегодня перерабатываем примерно 30 вагонов металла в месяц.

- А что сегодня представляет собой компания?

- Нам уже 14 лет, и у нас открыто производство на четырех площадках на Дальнем Востоке - в Благовещенске, Хабаровске, Артеме и на Сахалине. Основной вид деятельности - это производство и продажа кровельных материалов: заборы, фасады, кровли, малые архитектурные формы и легкие конструкции.

В 2013 году мы поставили себе задачу создать 10 уникальных комплексов. «Дамир», который был представлен на конкурсе, - это первый в их числе. Сейчас на подходе еще два. На сегодняшний день мы занимаем 22% дальневосточного рынка, в компании работает 270 человек.

- Развитие производственного бизнеса требует вложений в инновации. У вас в компании есть собственный отдел разработок?

- В этом ключе мы очень активно работаем и открыты к сотрудничеству практически для всех технических вузов Дальнего Востока. Вот только не со всеми учебными заведениями получается наладить контакт. Положительный опыт работы у нас есть с Комсомольским-на-Амуре техническим университетом, Тихоокеанским государственным университетом. А вот с ДВФУ мы в прошлом году провели стратегическую сессию, но точек соприкосновения интересов пока не нашли: вузовская система изначально очень пассивна, и сдвинуть ее с места можно только личной инициативой конкретных людей. Во ВГУЭС, кстати, с этим дело обстоит намного лучше: там давно поняли, что будущее за дуальным образованием. Поэтому они заинтересованы в сотрудничестве с бизнесом. Надеюсь, что с этим вузом нам тоже удастся наладить контакт.

- Насколько это выгодно вашему бизнесу? Ведь иногда гораздо проще набрать в штат готовых разработчиков определенных продуктов, чем пытаться раскачать целую систему?

- Я не человек бизнеса, я человек мечты. Я не могу строить свою деятельность вокруг денег. Для меня деньги - эквивалент измерения нужности того, что я делаю. И материальные блага - это не цель жизни. Я хочу, чтобы мои дети жили здесь и им было комфортно. Это моя страна, здесь мои корни. Я хочу, чтобы наша нация стала сильнее, и своей жизнью делаю к этому маленький шаг. Конечно, изменить все не в моих силах, но сдвинуть с места я могу, и я это делаю.

Если сегодня мы спросим у каждого из родителей, хочет ли он, чтобы его дети здесь жили, я думаю, что мы получим неоднозначный ответ. И это ключевой показатель для нашей страны. Но так быть не должно, поэтому я и пытаюсь совместить бизнес и образование, чтобы это стало единым целым. Удается же это делать на западе: та же Силиконовая долина - это очень мощный пример интеграции университета и бизнеса. Мы стараемся это делать с дальневосточными университетами, но пока большого успеха в этом нет.

- Почему?

- Очень много в сфере образования осталось советского наследия. Люди привыкли, что им кто-то что-то должен. А этого уже не будет. Уже никто никому ничего не должен. Это ты должен доказать этому миру, что чего-то стоишь и способен в нем выживать.

- Планируете диверсифицировать свой бизнес?

- Мы постоянно идем по этому пути. Сейчас, например, начинаем заниматься информационными технологиями, уходим в консалтинг. Я вообще мечтаю уйти на рынок интеллекта. Я считаю, что это самое быстрорастущее направление для бизнеса.

- Вы развиваете бизнес на всей территории Дальнего Востока. Где он наиболее успешен?

- Успех - понятие очень неоднозначное. Например, очень сложно сравнивать Благовещенск и Хабаровск, Владивосток и Сахалин. В Артеме у нас самая большая производственная площадка. Здесь у нас 22 000 квадратных метров производственных площадей, правда почти на 30% мощности недоиспользованы: рынок не готов «взять» столько продукции, сколько мы готовы произвести. Поэтому подумываем о том, чтобы перевести производство в Москву. Но это не отменяет и движения по региону. Потому что Дальний Восток остается для нас приоритетной территорией.  

Елена АРДАЛЬЯНОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2016 год. 

Теги: центр кровли  бизнес 


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