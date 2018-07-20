|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Августа, 07:18 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ФРДВ поддержит проект модернизации портовой инфраструктуры в Приморье
Владивостокский морской рыбный порт, расположенный в незамерзающей бухте Золотой Рог, является одним из самых динамично развивающихся портов региона. Фонд намерен принять участие в программе модернизации портовой инфраструктуры, в рамках которой запланировано строительство нового специализированного холодильно-складского комплекса вместимостью от 20 тыс. тонн и мощностью перевалки до 250 тыс. т/год.
Участие фонда в проекте общей стоимостью 3,5 млрд руб. будет осуществляться через предоставления целевого займа в размере до 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет и процентной ставкой на уровне минимальной требуемой доходности фонда (около 10,5% годовых). Проект нацелен на увеличение доли отечественных портов в хранении и перевалке рыбной продукции, призван способствовать развитию производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки, назревшей модернизации холодильных портовых мощностей для хранения рыбы и рыбопродуктов на Дальнем Востоке.
«Наступило время для технического перевооружения отрасли, часть инфраструктуры которой была создана еще в 30-е годы прошлого века. К сожалению, конъюнктура такова, что привлечение в подобные инфраструктурные проекты частных инвестиций на рыночных условиях затруднено. Фонд, являясь институтом развития и предоставляя финансирование по доступным ставкам на условиях возвратности средств, принимает на себя часть инфраструктурной нагрузки. И, тем самым, создает позитивный импульс для развития региональной портовой инфраструктуры и рыбной промышленности», - прокомментировал подписанное соглашение генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
Досье "Дальневосточного капитала": АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом для развития экономики региона. В своей деятельности Фонд взаимодействует с Полпредством Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и акционером — Внешэкономбанком, являясь важным элементом единой системы государственного управления, созданной для ускоренного развития макрорегиона. Уставный капитал Фонда — 15,5 миллиардов рублей. Фонд участвует в проектах строительства трансграничного мостового перехода через р. Амур в Еврейской автономной области, создании транспортной инфраструктуры для развития золотодобычи в Камчатском крае (месторождения Аметистовое и Бараньевское), развитии современной инфраструктуры по обращению твердыми коммунальными отходами (ТБО) в Сахалинской области. Общая стоимость проектов составляет 23 млрд рублей, объем инвестиций Фонда - 4,8 млрд рублей.
- В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США
- Пять регионов ДФО получат поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Сахалинская область представит во Владивостоке оригинальный павильон на выставке "Улица Дальнего Востока"
- Россия и Китай планируют учредить фонд регионального развития
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Между Хабаровском и Гродеково на ДВЖД начала работать отправка грузов по технологии "Блок-трейн"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Денис Синюков возглавил Sberbank CIB Дальневосточного банка Сбербанка
- На Дальнем Востоке в сентябре завершится процесс интеграции двух филиалов банка "Открытие"
- Власти намерены сделать длинные деньги более доступными для малого бизнеса Дальнего Востока
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.