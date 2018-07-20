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03 Сентября 2015, 17:01 | Регион сегодня

ФРДВ поддержит проект модернизации портовой инфраструктуры в Приморье

Фонд развития Дальнего Востока и ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" договорились о сотрудничестве при реализации проекта по проектированию, строительству и оснащению оборудованием объектов холодильно-складской инфраструктуры на территории порта. Соответствующее соглашение подписано сегодня на Восточном экономическом форуме генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока Алексеем Чекунковым и генеральным директором ВМРП Александром Шевченко.

Владивостокский морской рыбный порт, расположенный в незамерзающей бухте Золотой Рог, является одним из самых динамично развивающихся портов региона. Фонд намерен принять участие в программе модернизации портовой инфраструктуры, в рамках которой запланировано строительство нового специализированного холодильно-складского комплекса вместимостью от 20 тыс. тонн и мощностью перевалки до 250 тыс. т/год. 

Участие фонда в проекте общей стоимостью 3,5 млрд руб. будет осуществляться через предоставления целевого займа в размере до 1,2 млрд рублей сроком на 10 лет и процентной ставкой на уровне минимальной требуемой доходности фонда (около 10,5% годовых). Проект нацелен на увеличение доли отечественных портов в хранении и перевалке рыбной продукции, призван способствовать развитию производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки, назревшей модернизации холодильных портовых мощностей для хранения рыбы и рыбопродуктов на Дальнем Востоке. 

«Наступило время для технического перевооружения отрасли, часть инфраструктуры которой была создана еще в 30-е годы прошлого века. К сожалению, конъюнктура такова, что привлечение в подобные инфраструктурные проекты частных инвестиций на рыночных условиях затруднено. Фонд, являясь институтом развития и предоставляя финансирование по доступным ставкам на условиях возвратности средств, принимает на себя часть инфраструктурной нагрузки. И, тем самым, создает позитивный импульс для развития региональной портовой инфраструктуры и рыбной промышленности», - прокомментировал подписанное соглашение генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Досье "Дальневосточного капитала": АО Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом для развития экономики региона. В своей деятельности Фонд взаимодействует с Полпредством Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и акционером — Внешэкономбанком, являясь важным элементом единой системы государственного управления, созданной для ускоренного развития макрорегиона. Уставный капитал Фонда — 15,5 миллиардов рублей. Фонд участвует в проектах строительства трансграничного мостового перехода через р. Амур в Еврейской автономной области, создании транспортной инфраструктуры для развития золотодобычи в Камчатском крае (месторождения Аметистовое и Бараньевское), развитии современной инфраструктуры по обращению твердыми коммунальными отходами (ТБО) в Сахалинской области. Общая стоимость проектов составляет 23 млрд рублей, объем инвестиций Фонда - 4,8 млрд рублей. 

Теги: ВЭФ 


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