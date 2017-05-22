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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Китай намерен инвестировать в сельское хозяйство, логистику и транспортные услуги Дальнего Востока
В рамках Петербургского международного экономического форума Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел встречу с главным исполнительным директором «Инвентис Инвестмент Холдингз» (Inventis Investment Holdings) Йонг Квек Пингом (Китай).
Глава крупнейшего китайского оператора фондов прямых инвестиций рассказал российской стороне о планах по созданию фонда прямых инвестиций Youxian China-Russia Growth Fund совместно с Youxian Capital, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Министр, в свою очередь, отметил, что Минвостокразвития готово оказать поддержку и предоставить льготы и преференций новым проектам с участием фонда.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка: На Дальнем Востоке создан специальный институт, призванный активизировать работу с инвесторами – Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Для вас его специалисты подготовили портфель инвестиционных проектов в сфере энергетики, транспорта, машиностроения, сельского хозяйства на сумму 15 млрд долларов.
Как отметил Йонг Квек Пинг, «компания видит большой потенциал реализации проектов благодаря созданной поддержке бизнеса на Дальнем Востоке России». По его словам, частью стратегии фонда является инвестирование в компании, базирующиеся и работающие в дальневосточных регионах России. В настоящее время 30-40% от общего объема фонда составляют такие проекты.
Главный исполнительный директор Inventis Investment Holdings Йонг Квек Пингом: "Я уверен, что нам удастся привлечь значительные суммы китайских инвестиций в дальневосточные проекты. Это прежде всего проекты в сфере сельского хозяйства, логистики и транспортных услуг. Мы заинтересованы также в том, чтобы помочь российским компаниям выйти на китайский рынок. Проекты, которые мы получили от Вашего Агентства, - первый шаг к реализации наших планов. Уверен, они положат начало нашей совместной плодотворной работе".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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