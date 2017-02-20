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ФРДВ направит 6 млрд рублей на льготное кредитование получателей дальневосточного гектара
«Мы обсудили новый продукт, предложенный по поручению Правительства Фондом развития Дальнего Востока, - льготное кредитование участникам программы «дальневосточный гектар». На сегодняшний день по получению «дальневосточного гектара» обратилось почти 63 тысячи человек. Количество каждый день пребывает. Люди осваивают российскую дальневосточную землю, собираются строиться, заниматься бизнесом. Им надо помогать. Такой кредитный продукт разработан», - сказал Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, «в течение месяца мы постараемся выпустить этот продукт». «Там есть сервисы дополнительные, например, связанные с предложением, что именно купить. Будет организована электронная торговая площадка, потому что деньги мы на руки отдавать людям не планируем. Деньги должны пойти целевым образом на освоение гектара», - уточнил он.
Как ранее комментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «закон о «дальневосточном гектаре» дает максимальную свободу самореализации граждан. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. Одним словом, можно делать все, что не запрещено российским законодательством, - подчеркнул Александр Галушка.
Напомним, что с 1 февраля земельный участок на Дальнем Востоке может получить каждый гражданин России. С начала февраля подано более 29 тысяч заявлений. С начала старта третьего этапа сайт «НаДальнийВосток.РФ» посетили 2,8 млн раз. По прогнозам министерства, в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение «дальневосточного гектара». При этом, как показывают опросы, 47% потенциальных участников программы не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока.
Фонд развития Дальнего Востока совместно с кредитными учреждениями, имеющими развитую сеть отделений по всей стране, предложит получателям дальневосточных гектаров кредитный продукт, позволяющий приобрести товары, необходимые для обустройства полученной земли (сруб для дачи, мелкую сельхозтехнику, теплицу и пр.) на льготных условиях. Снижение ставки по потребительским кредитам до 8-10% годовых будет обеспечено Фондом через предоставление банкам-партнерам доступного и долгосрочного возвратного финансирования. Это беспрецедентные для рынка потребительского кредитования условия. Согласно данным ЦБ РФ, средняя ставка по кредитам наличными на срок свыше 1 года (без учета Сбербанка) в 2016 году составила 17,5% годовых.
Для реализации программы создается специализированная электронная площадка, что будет способствовать развитию электронной торговли и информационных технологий на Дальнем Востоке. В настоящее время Фонд совместно с партнерами ведет переговоры с производителями и поставщиками широкого перечня товаров и услуг об условиях участия в проекте, одним из которых является гибкая ценовая политика, позволяющая снизить затраты граждан.
Запустить систему кредитования получателей гектара в пилотном режиме планируется весной 2017 года. Как сообщил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, в Фонд уже поступили заявки от банков, заинтересованных в реализации программы льготного кредитования получателей Дальневосточного гектара, на общую сумму 6 млрд рублей.
«Эти деньги пойдут на фондирование Почта Банка и Внешэкономбанка (прим. - банком-партнером выступит «Связь-Банк», входит Группу ВЭБ). Сам Фонд не может заниматься кредитованием физических лиц. А уже Почта Банк и Внешэкономбанк будут организовывать эту работу как с частными, так и с коллективными заемщиками. Ставки начинаются с 8 процентов. Это существенно отличается от того, что сегодня существует на кредитном рынке», - прокомментировал Юрий Трутнев.
Аналогичная модель сотрудничества с банками-партнерами применяется Фондом развития Дальнего Востока при реализации масштабной программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке. С ноября 2016 года в рамках пилотного этапа совместно со Сбербанком на территории ДФО профинансировано более 140 проектов на 1,7 млрд рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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