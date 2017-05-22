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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 25 Мая, 23:20 |
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На "Днях PR в Хабаровске" поговорили о любви и взялись за бренд региона
"Если PR – это про отношения, то брендинг территорий – это про любовь, любовь к своему краю", - такими словами открыл мероприятие Владислав Шулаев, сопредседатель комитета РАСО по брендингу и продвижению территорий, директор по продвижению территорий и стратегическим коммуникациям коммуникационного агентства АГТ (Москва).
В течение двух дней на площадках Дальневосточного художественного музея и Тихоокеанского государственного университета свыше 200 специалистов в области общественных связей, межкультурных коммуникаций, политики, бизнесмены, представители органов исполнительной и законодательной власти, НКО, коммерческих организаций и творческих объединений Хабаровского края и Дальнего Востока делились опытом и разрабатывали общие рекомендации по построению единого регионального бренда.
Было представлено порядка 30 уникальных кейсов – от культурных до крупных бизнес-проектов. Ценными знаниями в вопросах построения отношений с Китаем поделились представители Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA).
Местом проведения первого дня форума был выбран Дальневосточный художественный музей. На этой площадке обсуждалась тема «Культурное наследие. Взгляд в будущее», где был представлен ряд культурных проектов, имеющих потенциал для бренда региона. Каждый проект получил ценные рекомендации от Владислава Шулаева.
Второй день, проходивший на площадке Тихоокеанского государственного университета под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ДФО Владимира Солодова и президента РАСО, директора по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Retail Group Станислава Наумова, был посвящен теме консолидации бизнеса, власти и гражданского общества. Здесь презентовали кейсы по продвижению Дальневосточного гектара, ТОСЭР, благотворительных и некоммерческих проектов. Компании, работающие на территории Хабаровского края и всего Дальнего Востока, поделились опытом использования региональной тематики в своем продвижении.
В ходе обсуждения не раз звучала мысль о роли сильного регионального бренда в формировании инвестиционной привлекательности территории, необходимости выстраивания уникального бренда Хабаровска и края. Китайские коллеги отметили, что у них в стране о Хабаровске знают не многие, при этом рядовым китайцам Россия интересна. В первую очередь, с точки зрения туризма и экологически чистых продуктов питания.
«Мы готовы помочь в продвижении бренда Хабаровска, - отметил директор по сотрудничеству с Россией и странами бывшего СССР Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA) в РФ Сунь Юэ. – Но для этого необходимо, чтобы у вас в регионе начал активно развиваться туризм, создавались условия».
Отдельной темой для обсуждения на закрытой площадке форума стала этика отношений розничных сетей и поставщиков. Модератором площадки, на которой собрались производители продуктов питания и представители продовольственных сетей Хабаровского края, стал президент РАСО Станислав Наумов.
В завершении форума состоялась креативно-проектная сессия, в ходе которой участники, объединившись в группы по направлениям «Туризм», «Товары и услуги», «Образование», составили для региона календарь событий, способных сформировать уникальный бренд региона.
25 мая обсуждение темы PR было продолжено в рамках программы медиафорума «Хабаровский край – территория диалога» на секции «Взаимодействие PR и СМИ в реализации стратегии региона».
"По итогам работы «Дней PR в Хабаровске» будет подготовлена обобщенная информация для широкой общественности, бизнеса и органов власти с реальными предложениями и рекомендациями по формированию бренда региона", - отметил президент РАСО Станислав Наумов.
Досье "Дальневосточного капитала": Цели проведения Дней PR в Хабаровске - проанализировать эффективность современных практик позиционирования региональных брендов в развитии и повышении конкурентоспособности Дальнего Востока. Проект призван оказать содействие установлению прямого диалога и выстраиванию коммуникационных стратегий. Организаторами Дней PR в Хабаровске выступили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Тихоокеанский государственный университет и Дальневосточная школа PR при поддержке Министерства культуры Хабаровского края и Комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства Хабаровского края. Специальным гостем мероприятия стала делегации Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA).
Журнал "Дальневосточный капитал".
- На "Днях PR в Хабаровске" поговорили о любви и взялись за бренд региона
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