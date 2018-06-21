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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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30 Июня 2016, 14:56 | Регион сегодня
Прием инвестпроектов на сайте ВЭФ продлен до 10 июля
Электронный прием заявок инвестиционных проектов на сайте Восточного экономического форума продлен до 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
На данный момент ведомство получило 46 заявок инвестиционных проектов. Отмечается, что больше половины из них уже находятся в стадии реализации.
Общий объем инвестиций по проектам составил 1,1 трлн рублей. Общий объем потребности в инвестициях – 376 млрд рублей.
Большая часть проектов относятся к сферам рыболовства, логистики, сельского хозяйства, цветной металлургии и туризма.
Также наибольшее количество проектов планируются к реализации на территориях Приморского и Хабаровских краев.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Теги: инвестиции ВЭФ Дальний Восток
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