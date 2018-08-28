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Четверг| 06 Сентября, 16:26 |
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До одного миллиона рублей увеличат главный приз фестиваля "Старательский фарт" в Магадане
Планируется провести Золотой фестиваль с 15 по 17 июля, но прежде презентовать уникальный проект на международной выставке активного отдыха и приключенческого туризма «Открой свою Россию» в Москве в мае 2016 г., сообщает журнал "Дальневосточный капитал" со ссылкой на пресс-службу Правительства Магаданской области.
К этому времени организаторы намерены подготовить для туристов пакет предложений с яркими, увлекательными путешествиями, участием в необычных выставках ювелирных украшений и золотых самородков северной земли, а также туров по Золотой Колыме, которые проводят туроператоры территории. Власти региона не исключают возможности заключить соглашение с авиакомпаниями по перевозке участников Золотого фестиваля и III международной Магаданской инвестиционной ярмарки по специальному – комфортному для пассажиров - тарифу.
Соревнования по промывке золотоносных песков пройдут 16 июля. Вечером этого же дня состоится фестиваль колымского шансона. А 17 июля колымчане и гости края по традиции отправятся на Нюклинскую косу на самобытный национальный эвенский праздник большой рыбы - «Бакылдыдяк».
- В этом году «Старательский фарт» должен поменять формат удачи, - уверен губернатор Магаданской области Владимир Печеный. – Готовим более масштабные соревнования по промывке золотоносных песков!
Глава региона поручил актуализировать Положение о чемпионате по промывке золота, продумать алгоритм проведения состязаний и работы жюри.
- Надо подготовить комплекс таких мероприятий, которые никому не позволят скучать. Важно, чтобы азарт не ослабевал как у участников, так и у зрителей, - заметил
Владимир Печеный. – Кстати, нужно создать более комфортные условия для зрителей: трибуны, бинокли, возможность всегда быть в эпицентре событий.
Чтобы сохранить нерв состязаний, решено уменьшить время промывки песков до 20 минут. Члены рабочей группы также оговорили варианты благоустройства территории, прямой трансляции соревнований в режиме on-line на берегу бухты Гертнера и в Интернете. Пересмотрели условия работы судейской команды, прежде всего, необходимость специального помещения для взвешивания драгоценного металла. «Такого, чтобы все могли наблюдать за процессом!», - уточнил председатель Общественной палаты региона и руководитель Магаданского филиала Всероссийской телерадиокомпании Яков Радченко.
Множество предложений высказал на заседании глава Ассоциации недропользователей Магаданской области, председатель Совета директоров ЗАО "Колымский производственно-коммерческий концерн "Арбат» Александр Басанский. Прежде всего, предложил увеличить призовой фонд. Золотопромышленник оценивает удачу безусловного победителя в 1 миллион рублей, обладателя второго места – в 500 тысяч руб., а фортуну третьего – в 300 тысяч. По его убеждению, следует предусмотреть и два «утешительных» приза – каждый по 100 тысяч рублей. Но Александр Басанский убежден: в рыночной экономике все должно иметь цену, в том числе и заявка на участие в «Старательском фарте». Он предложил внести в Положение обязательное условие - заявочный взнос в размере 3 тыс. рублей. А также считает целесообразным вручать серебряные именные медали всем участникам соревнований - наряду с дипломами и сертификатами с результатами их промывки. Кстати, его идея – определять участников чемпионата открытой процедурой аукциона.
Рабочая группа в ближайшее время проведет инвентаризацию всей атрибутики Золотого фестиваля и «Старательского фарта», будет совершенствовать правовое поле для расширения формата соревнований по промывке золотоносного песка и привлечения туристов в регион, займется разработкой проектов по отводу и оформлению площадки для проведения соревнований, обновлением символики.
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