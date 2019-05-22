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Три дня осталось до завершения приема заявок на юбилейный "Старательский фарт" в Магадане

13 июля на берегу Охотского моря, в зоне отдыха "Горняк", состоится V Всероссийский чемпионат по промывке золота "Старательский фарт"

За пятнадцать минут один из 60 участников станет миллионером. В этом году организаторы отмечают повышенный интерес к соревнованиям — в настоящий момент уже подано свыше 160 заявок. Как рассказал губернатор Магаданской области Сергей Носов, в этом году фестиваль пройдет на более высоком уровне. Почетным гостем чемпионата станет заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев.

«Программа максимум — вывести чемпионат на  международный уровень. В этом году мы вовлекли Росгеологию, планируем вовлечь и Роснедра. Думаю, что наши министерства будут относиться к этому соревнованию как к профильному и организатором этого мероприятия выступит Минприроды РФ», — рассказал Сергей Носов журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. 

На основные соревнования уже поступило 162 заявки, еще четыре — на этап «Профи». 19 заявок поступило от жителей других регионов: Краснодарского и Забайкальского краев, Свердловской, Ленинградской и Белгородской областей, Санкт-Петербурга, Республики Хакасия, Владивостока, Хабаровска, Оренбурга, Орска, Красноярска и Благовещенска. Впервые заявка на участие поступила из Королевства Таиланд, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.

Подготовительные курсы «Школа промывки» для всех желающих открылись в Северо-Восточном комплексном научно-исследовательском институте Магаданской области. Основам промывки геологических проб с помощью сибирского лотка и кайла обучают научные сотрудники СВКНИИ и опытные геологи региона. Курс рассчитан на четыре занятия по два часа. Для студентов обучение бесплатное, для остальных стоимость составит 500 рублей за час. Иногородние участники смогут пройти обучение перед фестивалем «Старательский фарт». Записаться в «Школу промывки» можно до 3 июля по телефону 8(929)4543334. 

Заявки на участие в состязаниях по промывке золота можно подать до 14 июня по адресу: г. Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 220, с понедельника по пятницу. Обращаем внимание, что 12 июня — праздничный день, заявки приниматься не будут. Кроме того, заявку можно направить по электронной почте: Fart@49gov.ru. В теме сообщения указывается слово «Заявка». 

Общий призовой фонд в 2019 году составляет 2 млн рублей. Участник намывший больше всех золото получит миллион рублей. Премия за второе место составляет 500 тысяч рублей, за третье — 300 тысяч. Для победителей прошлых соревнований, занявших 1 – 5-е места, организован этап «Профи», победитель которого получит 200 тысяч рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Магадан  Горняк  Старательский фарт 


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