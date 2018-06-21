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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Апреля 2015, 17:31 | Регион сегодня
Колыма приглашает на Вторую Магаданскую международную инвестиционную ярмарку
Она пройдет 16 июля. В этот день в Магадане будет работать выставка – презентация инвестиционных проектов, технологий, бизнес-идей, выпускаемой продукции и предоставляемых услуг предприятиями всех форм собственности Магаданской области, других регионов и стран, сообщает сайт правительства области.
Участники Второй международной Магаданской инвестиционной ярмарки могут разместить информацию о своем проекте или предприятии в каталоге ярмарки. Для подтверждения участия в ярмарке необходимо заполнить регистрационную форму и направить на один из указанных электронных адресов: VinterVB@49gov.ru , ZolotykhVS@49gov.ru , BelokopytovaNN@49gov.ru, или обратиться по телефонам (4132) 62-93-08, 62-31-30.
.Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций регионального правительства приглашает юридических и физических лиц к сотрудничеству и успешной работе на гостеприимной магаданской земле.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: ярмарка Магадан инвестиции
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